È online la nuova versione del simulatore di ENEA che permette di valutare la fattibilità economica e i benefici ambientali dei progetti per le Comunità energetiche rinnovabili (CER).

ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha pubblicato la nuova versione del simulatore RECON (Renewable Energy Community ecONomic simulator) che permette di valutare in via preliminare la fattibilità economica, finanziaria ed energetica dei progetti di sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC – Gruppi di Autoconsumo Collettivo).

Comunità energetiche: come utilizzare il simulatore di ENEA a maggio 2024

SIMULATORE DI ENEA: COS’È E COME FUNZIONA 1 È una piattaforma online che aiuta enti locali e altre realtà che vogliano realizzare Comunità energetiche rinnovabili a valutare la fattibilità economica e i benefici del progetto 2 Il simulatore fornisce indicazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario 3 Realizzato da ENEA, il simulatore è aggiornato in base al quadro legislativo attualmente in vigore in Italia

La nuova versione del simulatore RECON, aggiornata al quadro legislativo in vigore in Italia, permette di eseguire analisi di fattibilità dei progetti per la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER). Si tratta di uno strumento molto utile per gli enti locali e gli altri soggetti interessati allo sviluppo di una CER, anche alla luce dell’avvio della fase di richiesta degli incentivi previsti dal decreto sulle Comunità energetiche (5,7 miliardi di euro).

Rilasciato da ENEA e consultabile all’indirizzo www.recon.smartenergycommunity.enea.it, il simulatore permette a quanti vogliano dare avvio a una CER sul proprio territorio di effettuare valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario del progetto che hanno intenzione di realizzare. In particolare, è possibile calcolare in via preventiva:

l’autoconsumo fisico e diffuso;

l’autosufficienza energetica;

i benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO2;

i risparmi legati all’autoconsumo;

ricavi da vendita di energia;

l’incentivo e il contributo di valorizzazione dell’autoconsumo diffuso;

i costi operativi e di gestione;

i flussi di cassa attualizzati e i principali indicatori finanziari (VAN-Valore Attuale Netto, TIR-Tasso Interno di Rendimento, WACC-Costo Medio Ponderato del Capitale, tempo di ritorno dell’investimento).

Comunità energetiche: le novità della nuova versione di RECON

Come si legge in una nota di ENEA, l’aggiornamento di RECON appena rilasciato (il 2.0) introduce molte novità rispetto alla precedente versione (che risale al 2021 e che ha visto la registrazione di più di 4mila utenti e la creazione di oltre 7mila schede di valutazione). Tra queste ci sono:

la possibilità di analizzare CER e GAC composte da un numero indefinito di utenti consumer, prosumer, producer e di simulare diversi profili di consumo (residenziale, condominio, ufficio, scuola, commerciale, industriale/artigianale);

consumer, prosumer, producer e di simulare diversi profili di consumo (residenziale, condominio, ufficio, scuola, commerciale, industriale/artigianale); i prelievi elettrici possono essere forniti su base mensile o annuale , a seconda della disponibilità dei dati, e per i singoli prosumer il consumo è calcolato dal simulatore in base al contributo dell’autoconsumo in situ;

, a seconda della disponibilità dei dati, e per i singoli prosumer il consumo è calcolato dal simulatore in base al contributo dell’autoconsumo in situ; le tecnologie di produzione da fonti rinnovabili, con RECON 2.0 che consente di valutare impianti fotovoltaici e, a breve, saranno rilasciati i moduli per il calcolo della resa di impianti minieolici e mini-idroelettrici.

