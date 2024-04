Parte la corsa agli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili : da oggi, lunedì 8 aprile 2024, sono operative le piattaforme online del GSE per verificare l’ammissibilità dei progetti e presentare le domande per i contributi . Tutte le novità e come trovare il miglior preventivo fotovoltaico tra quelli proposti dai partner di SOStariffe.it ad aprile 2024.

Comunità Energetiche Rinnovabili: via alle domande per gli incentivi

È un ulteriore passo avanti per il decollo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) in Italia. Da lunedì 8 aprile 2024 sono operative le piattaforme online per richiedere gli incentivi previsti dal decreto CER, entrato in vigore il 24 gennaio 2024.

È un ulteriore passo avanti per il decollo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) in Italia. Da lunedì 8 aprile 2024 sono operative le piattaforme online per richiedere gli incentivi previsti dal decreto CER, entrato in vigore il 24 gennaio 2024.

Comunità energetiche rinnovabili: domande al via per incentivi ad Aprile 2024

INCENTIVI CER: COSA SAPERE 1 Al via da lunedì 8 aprile 2024 la possibilità di presentare la domanda online per accedere agli incentivi previsti dal decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili 2 Il decreto CER prevede due differenti tipologie di incentivi, per un totale di 5,7 miliardi di euro: una tariffa incentivante sull’energia elettrica destinata a tutto il territorio nazionale

sull’energia elettrica destinata a tutto il territorio nazionale un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese sostenute riservato alle realtà nei comuni sotto i cinquemila abitanti 3 Il GSE metterà anche a disposizione uno sportello virtuale, un canale telefonico dedicato e un tool digitale per calcolare costi e benefici di una CER in fase di attivazione

Da oggi, lunedì 8 aprile, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) metterà online le piattaforme digitali attraverso le quali sarà possibile:

presentare le domande di ammissione alle tariffe incentivanti ;

; presentare le domande di ammissione ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza);

previsti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza); verificare in via preliminare l’ammissibilità dei progetti.

In particolare, ricordiamo che l’erogazione degli incentivi previsti dal decreto CER, per un ammontare complessivo di 5,7 miliardi di euro, passerà da due canali:

una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa su tutto il territorio nazionale per 20 anni (3,5 miliardi di risorse, accessibili fino al 31 dicembre 2027).

prodotta e condivisa su tutto il territorio nazionale per 20 anni (3,5 miliardi di risorse, accessibili fino al 31 dicembre 2027). un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, rivolto alle comunità i cui impianti siano realizzati nei Comuni con meno di 5mila abitanti, per una potenza complessiva di 2 Gigawatt. Questa misura è finanziata con fondi (2,2 miliardi) in arrivo dal PNRR e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Oltre a far partire la corsa agli incentivi con la pubblicazione delle piattaforme digitali, il GSE darà anche il via a “una serie di attività di comunicazione, promozione e assistenza per facilitare gli operatori nella comprensione del meccanismo e informare cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore di tutte le opportunità legate alla nuova misura”, si legge in una nota ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici.

Proprio a questo scopo, il GSE prevede di:

organizzare webinar tematici;

attivare uno sportello virtuale per un’interlocuzione diretta tra gli utenti e i tecnici del GSE;

per un’interlocuzione diretta tra gli utenti e i tecnici del GSE; creare un canale telefonico dedicato esclusivamente alle tematiche legate alle CER;

esclusivamente alle tematiche legate alle CER; pubblicare uno strumento online che consentirà di simulare la costituzione di una comunità energetica rinnovabile o un gruppo di autoconsumo e calcolare, oltre a costi e benefici economici, anche l’investimento iniziale e i tempi di ritorno.

