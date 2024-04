Passa a ho. Mobile e scopri la promozione per i nuovi clienti dell’operatore virtuale di telefonia mobile di Vodafone. Se acquisti una nuova SIM ricaricabile entro il 26 aprile 2024 e chiedi la portabilità del tuo numero di telefono entro l’8 maggio 2024, otterrai in regalo una ricarica del valore di 5 euro.

ho. Mobile è sinonimo di convenienza: infatti puoi approfittare di una serie di offerte, la più economica delle quali parte da 5,99 euro al mese con 100 GB di traffico dati mensile a tua disposizione. Per confrontare le offerte ho. Mobile e per l’attivazione, vai al link qui sotto:

Per saperne di più di questa promozione e dei pacchetti proposti da ho. Mobile, consulta il comparatore di telefonia mobile di SOStariffe.it.

Passa a ho. Mobile: scopri la promozione e le offerte di Aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA ho. 5,99 5,99 €/mese minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica in omaggio ho. 6,99 (nuovi numeri) 6,99 €/mese minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica omaggio

di ricarica omaggio attivazione gratuita ho. 7,99 7,99 €/mese minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica omaggio

di ricarica omaggio attivazione gratuita ho. 8,99 (con portabilità o meno del numero) 8,99 €/mese minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica omaggio (con portabilità del numero)

di ricarica omaggio (con portabilità del numero) attivazione gratuita ho. 10,99 10,99 €/mese minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica omaggio

di ricarica omaggio attivazione gratuita ho. 11,99 11,99 €/mese minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica omaggio

di ricarica omaggio attivazione a partire da 9 € ho. 13,99 13,99 €/mese minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 5 € di ricarica omaggio

di ricarica omaggio attivazione a partire da 9 €

Passa a ho. Mobile prima del 26 aprile 2024 e riceverai inclusa nella sua offerta una ricarica omaggio da 5 euro al primo rinnovo. Per ottenerla dovrai acquistare una nuova SIM di ho. Mobile ed eseguire la portabilità del tuo numero di telefono entro l’8 maggio 2024. Ricorda che la portabilità del numero da un altro operatore è gratuita. Inoltre, se sei un nuovo cliente ho. Mobile e acquisti la nuova SIM online con consegna a casa, puoi attivarla con lo SPID o tramite webcam.

ho. 5,99

L’offerta ho. 5,99 ha un canone mensile di 5,99 euro a cui si deve aggiungere una prima ricarica da 6 euro. Puoi attivarla con la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Questo piano offre:

minuti e SMS illimitati;

100 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione gratuita.

ho. 6,99

Questa soluzione ha un canone mensile di 6,99 euro a cui si deve aggiungere una prima ricarica da 7 euro. Quest’offerta è riservata a chi acquista una SIM con un nuovo numero. Attivando un nuovo numero ed entrando nell’app di ho. Mobile, puoi personalizzarlo e creare la tua combinazione preferita a soli 4,99 euro. Questa offerta si caratterizza per:

minuti e SMS illimitati;

100 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione gratuita.

ho. 7,99

Per ho. 7,99, il canone mensile è di 7,99 euro a cui si deve aggiungere una prima ricarica da 8 euro. Puoi richiedere la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. L’offerta prevede:

minuti e SMS illimitati;

180 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione gratuita.

ho. 8,99

L’offerta ho. 8,99 ha un canone mensile di 8,99 euro a cui si deve aggiungere una prima ricarica da 9 euro. È possibile attivarla richiedendo un nuovo numero, oppure richiedere la portabilità del numero da Kena, Digi, Enegan e Feder Mobile. L’offerta prevede:

minuti e SMS illimitati;

150 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione gratuita.

Con l’attivazione di un nuovo numero ed entra nell’app di ho., puoi personalizzarlo e creare la tua combinazione preferita a soli 4,99 euro.

ho. 10,99

ho. 10,99 è un’offerta che ha un canone di 10,99 euro al mese a cui occorre sommare una prima ricarica da 11 euro. È possibile richiedere la portabilità del numero da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri. Questo pacchetto si contraddistingue per:

minuti e SMS illimitati;

300 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione gratuita.

ho. 11,99

Con un canone mensile di 11,99 euro, quest’offerta prevede una prima ricarica al costo di 12 euro. È disponibile per i clienti TIM, WindTre, Vodafone e Very Mobile. Si caratterizza per:

minuti e SMS illimitati;

50 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione al costo di 9 euro.

ho. 13,99

ho. 13,99 prevede un canone di 13,99 euro al mese e una prima ricarica al costo di 14 euro. È disponibile per i clienti TIM, WindTre, Vodafone e Very Mobile. Si caratterizza per:

minuti e SMS illimitati;

150 GB in 4G fino a 30 Mbps;

fino a 30 Mbps; attivazione al costo di 9 euro.

