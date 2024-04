Il servizio di Maggior Tutela per l'energia elettrica terminerà il prossimo 30 giugno. Per i consumatori c'è ancora la possibilità di rientrare nel mercato tutelato, in vista dello stop al regime agevolato e in previsione del passaggio al regime transitorio detto Servizio a Tutele Graduali . ARERA, l'Autorità italiana per l'energia, ha chiarito quali sono le modalità per effettuare il ritorno alla Maggior Tutela . Vediamo i dettagli.

Come rientrare in Maggior Tutela: le istruzioni di Aprile 2024

I consumatori italiani hanno la possibilità di rientrare nel servizio di Maggior Tutela. Quest’opzione è valida esclusivamente per l’energia elettrica per cui il mercato tutelato terminerà il prossimo 30 giugno. Per il gas naturale, invece, è già arrivata la fine della Tutela e, quindi, non è più possibile rientrare in questo regime agevolato (che continua solo per i clienti vulnerabili). ARERA ha fornito alcuni chiarimenti per consentire ai consumatori che volessero effettuare il rientro in Tutela di completare facilmente quest’operazione.

Come rientrare in Maggior Tutela ad aprile 2024

RIENTRA IN TUTELA IN 3 MOSSE 1. Accedi al sito ufficiale di ARERA (arera.it) 2. Trova il fornitore che gestisce il servizio nel tuo Comune tramite il motore di ricerca 3. Richiedi al fornitore il rientro in Tutela, c’è tempo fino al 30 giugno 2024

Come detto in precedenza, tutti i consumatori domestici hanno la possibilità di richiedere il rientro in Tutela fino al 30 giugno 2024 (ultimo giorno di validità del servizio). Per effettuare quest’operazione è necessario rivolgersi direttamente al fornitore che gestisce il servizio di Tutela nel proprio Comune. L’erogazione del servizio tutelato, infatti, viene gestita, in una determinata area geografica, da un singolo fornitore.

Per individuare tale fornitore e richiedere il rientro in Tutela è possibile accedere al sito ufficiale di ARERA dove è stato pubblicato un motore di ricerca che consente, ai consumatori, di poter individuare facilmente l’esercente che gestisce il servizio di Maggior Tutela. Basta indicare il Comune dove è situata la fornitura per ottenere subito:

il nome dell’esercente

un recapito (il link alla pagina dedicata del sito dell’esercente) per rientrare in Tutela

Il fornitore cambia in base all’area geografica. Ad esempio, a Napoli bisogna affidarsi a Servizio Elettrico Nazionale mentre a Roma bisogna fare riferimento a Servizio Elettrico Roma. Per Milano c’è Maggior Tutela A2A mentre per Torino c’è ISE – Il Servizio Elettrico. Questi, naturalmente, sono solo alcuni esempi. Per verificare l’esercente che si occupa del servizio tutelato nel vostro Comune vi basta raggiungere il sito ARERA (arera.it) e andare in Per il consumatore > Fine Tutela > Rientrare nel servizio di Maggior Tutela.

Cosa succederà da luglio 2024

Come detto in precedenza, è possibile rientrare in Tutela fino al 30 giugno 2024. A partire dal mese di luglio 2024, infatti, ci sarà lo stop al servizio tutelato con la partenza del Servizio a Tutele Graduali. Tutti gli utenti in regime tutelato a fine giugno passeranno automaticamente al Servizio a Tutele Graduali, per cui sono già stati stabiliti i fornitori che erogheranno il servizio. Il passaggio sarà automatico e i servizio transitorio durerà tre anni.

Solo per i clienti vulnerabili ci sarà la possibilità di continuare a utilizzare il regime tutelato. Per essere considerati vulnerabili è necessario rientrare in uno di questi casi:

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)

versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni)

sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa

hanno un’età superiore ai 75 anni

La richiesta di riconoscimento dello status di vulnerabile deve essere presentata al fornitore che eroga il servizio di Tutela per la propria fornitura.

Conviene restare al Mercato Libero?

Ogni consumatore è libero di scegliere cosa fare. Il rientro in Tutela è un’opzione da considerare. C’è, però, anche la possibilità di attivare la miglior offerta del Mercato Libero in modo da ridurre al minimo il costo dell’energia. In questo caso, le opzioni da considerare sono due:

la migliore tariffa a prezzo variabile che consente l’accesso diretto al PUN

che consente l’accesso diretto al la migliore tariffa a prezzo bloccato che, attualmente, propone un costo dell’energia di 0,11 €/kWh per 12 mesi

Per verificare l’offerta più vantaggiosa, tra le proposte dei partner di SOStariffe.it, è possibile seguire il link qui di sotto.

