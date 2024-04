Scade il 15 aprile 2024 la promozione Conto BBVA con il 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti. E sempre del 4% è il tasso di rendimento sul saldo. Se apri il conto corrente online di BBVA entrambi i benefit sono validi fino al 31 gennaio 2025 . Per scoprire le ultime novità sul conto zero spese della banca multinazionale spagnola, c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Ultimi giorni per approfittare della promozione Conto BBVA. Fino al 15 aprile 2024, infatti, la banca multinazionale spagnola offre ai nuovi clienti che apriranno il conto corrente online il 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti fino al 31 gennaio 2025. Sempre fino a quella data, BBVA remunererà il saldo con il 4% di tasso lordo annuo, con gli interessi liquidati mensilmente direttamente sul conto. Per conoscere maggiori dettagli di quest’offerta e aprire il conto BBVA, vai al link di seguito:

Scopri il conto BBVA »

Questa è una delle offerte più vantaggiose tra i partner del comparatore di SOStariffe.it. Se vuoi avere una fotografia delle migliori soluzioni tra i partner per un conto corrente conveniente, il comparatore di SOStariffe.it mette a confronto le varie alternative. Per una panoramica completa, clicca sul pulsante verde qui sotto:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Promozione Conto BBVA: che cosa prevede l’offerta ad Aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione sulla giacenza con tasso di interesse del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025

fino al 31/1/2025 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 con apertura del conto entro il 15/4/2024

al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 con apertura del conto entro il carta di debito gratuita

prelievi di contanti da ATM senza commissioni in area Euro per importi pari o superiori a 100 €

senza commissioni in area Euro per importi pari o superiori a 100 € bonifici ordinari e bonifici istantanei gratuiti

Il Conto BBVA è un conto corrente online a zero spese per sempre. Oltre a essere a canone annuo gratuito, offre il 4% lordo di remunerazione sul saldo fino al 31 gennaio 2025. Non sono previste condizioni, né importo minimo richiesto, né vincoli di permanenza, e rendimento per importi fino a 1 milione di euro.

Fino al 15 aprile 2024 è valida la promozione conto BBVA per avere il 4% di rimborso cashback sugli acquisti fino al 31 gennaio 2025. I clienti ricevono l’importo mensilmente direttamente sul conto. Questo cashback è valido su tutti gli acquisti con la carta di debito fisica o digitale, fino a una spesa massima di 200 euro al mese.

Altre promozioni Conto BBVA previste per il mese di aprile 2024 sono le seguenti:

grazie all’iniziativa “Passaparola” è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus;

è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus; la banca permette anche di vincere dei premi partecipando ai “Compra & Vinci BBVA 2024” pagando i propri acquisti con la carta di debito: ogni 15 giorni sono sorteggiati 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro e ogni 3 mesi un super premio: il prossimo trimestre è un viaggio a Capo Verde per 2 persone.

Per quanto riguarda le caratteristiche del conto BBVA con codice IBAN italiano, esso prevede una carta di debito (fisica e virtuale) inclusa con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay e prelievo senza commissione pari o superiore a 100 euro da qualunque sportello ATM in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro. Altre funzionalità di questo conto sono:

bonifico ordinario senza costi fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA;

fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA; trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA gratuito;

pagamenti con lo smartphone online o in negozi gratuiti;

ricarica del conto senza costi;

acquisti in valuta estera senza spese.

Con BBVA puoi anche beneficiare di alcuni servizi pay per-use. Per esempio:

accredito anticipato dello stipendio , con il quale è possibile beneficiare da 1 a 5 giorni d’anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro;

, con il quale è possibile beneficiare da 1 a 5 giorni d’anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro; “Prestito Immediato” , per ottenere un prestito personale da 2.000 a 10.000 euro a tassi competitivi, richiesta con procedura 100% online e rimborso in rate mensile da 12 a 48 mesi;

, per ottenere un prestito personale da 2.000 a 10.000 euro a tassi competitivi, richiesta con procedura 100% online e rimborso in rate mensile da 12 a 48 mesi; “Pay&Plan” con cui si possono pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di BBVA, vai al link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

Promozione Conto BBVA: con Deposito Flessibile 3% di interesse per 24 mesi ad Aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Deposito Flessibile di BBVA conto deposito online zero spese

zero vincoli

3% di tasso lordo annuo per 24 mesi

di tasso lordo annuo per 24 mesi 404 € di guadagno netto con un investimento di 10.000 €

Aprendo il conto corrente BBVA, puoi anche avere il vantaggioso “Deposito flessibile”. È un conto deposito senza vincoli della durata di 24 mesi, con un rendimento lordo annuo del 3% (2,22% netto). Se investi una somma di 10.000 euro, il guadagno netto è di 404 euro.

In caso di cancellazione prima dei 24 mesi (gratuita, senza pagare penali), BBVA ti garantisce un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Tutte le operazioni su “Deposito Flessibile” sono 100% digitali, sicure, semplice e veloci. Inoltre questo conto deposito si caratterizza anche per:

zero spese di apertura, gestione e chiusura;

un importo minimo di 500 euro;

un importo massimo di 500.000 euro;

la liquidazione degli interessi annuale.

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto corrente buddy by UniCredit ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA