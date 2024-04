La nuova promozione Enel Fibra permette di avere una connessione fino a 1 Gbps in FTTH a meno di 22 euro al mese per chi è già cliente del fornitore per Luce e/o Gas

Da un po’ di tempo a questa parte anche alcuni fornitori Luce e/o Gas permettono di attivare una connessione Internet di rete fissa. È il caso di Enel Fibra, che propone un collegamento in fibra ottica a un prezzo davvero conveniente. Fino alla metà di maggio è infatti disponibile uno sconto sulla rete fissa per chi è già cliente di Enel Energia per la bolletta di casa.

Scopri l’offerta di Enel Fibra »

Promozione Enel per la fibra: come attivarla a maggio 2024

Enel Fibra Caratteristiche Navigazione fino a 1 Gbps in FTTH Chiamate Non incluse Costo mensile 24,90 €/mese per 12 mesi fino al 14/5/24 , poi 26,90 €/mese

fino al , poi 26,90 €/mese 21,90 €/mese per 12 mesi fino al 14/5/24, poi 26,90 €/mese, per i già clienti Enel Energia Attivazione Gratis

La nuova promozione Enel Fibra, eletto prodotto dell’anno 2024 nella categoria servizi telecomunicazioni fibra, prevede uno sconto di 2 euro al mese sulla rete fissa per i primi 12 mesi per le nuove attivazioni e di 5 euro al mese se si è già clienti di Enel Energia per la fornitura di Luce e/o Gas.

L’operatore propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città italiane grazie a un collegamento diretto tra la stazione di trasmissione di base e il modem finale dell’utente. In alternativa è disponibile un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare la copertura su SOStariffe.it.

Enel Fibra

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

modem Wi-Fi 6 autoinstallante in comodato d’uso gratuito

attivazione gratuita

Il prezzo fino al 14/5/24 è di 24,90 euro al mese per un anno, invece di 26,90 euro al mese. Se però siete già clienti di Enel Energia, il prezzo per la fibra diventa di 21,90 euro al mese per un anno. Dato che l’offerta non prevede il servizio voce, in caso di passaggio da altro operatore si perde il numero telefonico fisso. Con l’app di Enel Energia potete controllare con un clic tutte le forniture e la rete fissa.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte fibra interessanti ad aprile 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart Internet Unlimited di Vodafone Super Fibra di WindTre Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (solo online) illimitate illimitate Costo mensile 27,90 €/mese solo online con la Promo Limited Edition fino al 30/4/24

solo online con la fino al 24,90 €/mese con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 €/mese 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis solo online 19,95 €

39,90 € per i già clienti 39,99 €

Se state cercando un’offerta fisso a giusto prezzo, oggi sono disponibili diverse promozioni interessanti. Di seguito sono descritte alcune delle migliori soluzioni per la connessione di casa per aprile:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 27,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, acquistandola online entro il 30/4/24 con la Promo Limited Edition. Se però avete attiva una SIM per la telefonia mobile con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese, il prezzo per la connessione fissa è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratis.

Confronta le offerte fisso di TIM »

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate a titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power a prezzo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM alla promozione entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato. TIM Unica Power include anche altri vantaggi come 6 GB in più al mese per la navigazione in roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese).

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,95 euro acquistandola online, invece di 39,90 euro. Se però si è già clienti dell’operatore il prezzo per la fibra senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese. In questo caso il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I clienti di Vodafone per la rete fissa e il mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito o conto corrente.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare la fibra di WindTre a 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. Altrimenti, se siete già clienti mobili dell’operatore il prezzo è di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »