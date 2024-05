La fine Maggior Tutela non riguarda gli over 75 , in quanto considerati clienti domestici “vulnerabili”. Ecco chi sono gli utenti che continueranno a beneficiare delle tariffe calmierate di energia elettrica e metano tramite il servizio di tutela della vulnerabilità e un focus su come trovare le offerte luce e gas più convenienti tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it per passare al Mercato Libero a maggio 2024.

Gli over 75 sono esenti dalla fine Maggior Tutela luce e gas, in quanto considerati clienti domestici “vulnerabili”. Per le persone che hanno compiuto 75 anni restano, dunque, in vigore i prezzi calmierati dell’energia elettrica e del metano anche dopo lo stop al Mercato Tutelato, già avvenuto per le forniture gas e in arrivo il 1° luglio 2024 per quelle della luce.

Nel paragrafo che segue illustreremo il funzionamento della fine Maggior Tutela per i clienti “vulnerabili”. Prima, però, ricordiamo che è sempre possibile, anche per gli ultra 75enni, passare al Mercato Libero. La “migrazione” è gratuita, non comporta l’interruzione del servizio di fornitura e non prevede alcun intervento tecnico sul contatore.

Sia gli over 75 sia i clienti domestici interessati dalla fine Maggior Tutela possono usare il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) per confrontare le offerte luce e gas proposte a maggio 2024 dai gestori energetici partner di SOStariffe.it e individuare la soluzione più vantaggiosa sulla base del proprio fabbisogno energetico.

SCOPRI LE OFFERTE LUCE E GAS »

Usare il comparatore di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: ti basta inserire il dato relativo al tuo consumo annuale di energia elettrica o di gas per avere, in una manciata di secondi, una classifica delle offerte proposte dai partner più convenienti per il tuo profilo di consumo. Se non conosci a memoria le informazioni sulla tua “fame” di elettricità e gas, hai due modi per recuperarle:

consultandole in una bolletta recente , nella sezione “Consumi”;

, nella sezione “Consumi”; stimandole impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, che sono accessibili cliccando sul widget qui sotto.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fine Maggior Tutela e over 75: le novità a maggio 2024

FINE MAGGIOR TUTELA OVER 75: LE DOMANDE FINE MAGGIOR TUTELA OVER 75: LE RISPOSTE La fine Maggior Tutela luce e gas riguarda anche gli over 75? No, gli over 75 continuano a beneficiare dei prezzi calmierati di energia elettrica e metano anche dopo lo stop Mercato Tutelato Perché per le persone con più di 75 anni la Tutela non finisce? Perché rientrano nella categoria dei clienti domestici “vulnerabili“ Quali altri utenti sono considerati clienti “vulnerabili”? I percettori di bonus luce e gas per disagio economico e fisico

per disagio economico e fisico I soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92

ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 Quanti hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza o in un’isola minore non interconnessa Come saranno erogati l’energia e il gas dopo la fine Maggior Tutela? I clienti “vulnerabili” si vedranno erogati luce e gas tramite il servizio di tutela della vulnerabilità

La fine Maggior Tutela luce e gas non riguarda gli over 75, dal momento che queste persone sono considerate “vulnerabili”, ovvero rientrano in una fascia (composta da circa 4,5 milioni di persone) alla quale il Governo intende garantire una rete di protezione aggiuntiva nel passaggio verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia.

Per questa categoria di persone, i prezzi calmierati di energia e gas sono garantiti anche dopo lo stop Mercato Tutelato, attraverso il servizio di tutela della vulnerabilità.

Ma quali requisiti bisogna avere per essere considerati utenti “vulnerabili”? La risposta arriva da ARERA. Nella sezione del suo sito dedicata ai consumatori, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente elenca le differenti condizioni che permettono di beneficiare dello “status” di clienti domestici “vulnerabili”, ovvero:

aver compiuto 75 anni ;

; trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio, essere percettori dei bonus luce e gas );

); aver diritto a ricevere il bonus per gravi condizioni di salute (tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica);

(tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica); essere un soggetto con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;

ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92; avere un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

a seguito di eventi calamitosi; essere titolari di un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

Gli over 75 (e i clienti “vulnerabili” elencati qui sopra) che non abbiano scelto un fornitore gas nel Mercato Libero, o non ne sceglieranno uno entro il 1° luglio 2024 per la propria fornitura luce, resteranno automaticamente in Maggior Tutela.

Fine Maggior Tutela: come ottenere lo “status” di cliente vulnerabile

Come anticipato poco sopra, i clienti domestici “vulnerabili” già riconosciuti tali dal proprio fornitore di energia elettrica o gestore gas non devono fare nulla: per loro, la Maggior Tutela proseguirà in automatico tramite il servizio di tutela della vulnerabilità.

Tuttavia, gli utenti che ritengano di possedere i requisiti per rientrare nella classificazione di “cliente vulnerabile”, ma non siano stati identificati come tali, possono richiedere al proprio fornitore di entrare nel servizio di tutela della vulnerabilità. Per farlo, è necessario scaricare il Modulo autocertificazione vulnerabilità, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo al proprio fornitore. Tale documento è scaricabile dal sito di ARERA, nella sezione per il Consumatore, alla voce “Verso la fine del Mercato Tutelato”.

Ecco la procedura dettagliata per trovare il modulo: basta andare sul sito di ARERA (arera.it), quindi cliccare su Per il consumatore > Elettricità (oppure Gas) > Verso la fine del mercato tutelato e poi premere su Modulo autocertificazione vulnerabilità. La procedura indicata riguarda l’accesso alla versione desktop del sito ARERA.

Offerte in evidenza Energia alla Fonte 707,06 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 1.490,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)