Nokia e Vodafone hanno annunciato di aver completato con successo la prima sperimentazione in Italia della tecnologia Open RAN dell’azienda finlandese sulla Rete di Accesso Radio 5G con l’estensione ad alcuni siti della infrastruttura live dell’operatore di telefonia mobile. Nokia e Vodafone collaborano da tempo per lo sviluppo di questa tecnologia, che garantisce funzionalità e prestazioni in linea con le reti in radio tradizionali come una velocità fino a 1,1 Gbps in download e 160 Mbps in upload. La sperimentazione ha dato poi risultati incoraggianti anche in termini di latenza, ovvero il tempo di risposta della rete.

Vodafone e Nokia insieme per l’Open RAN in Italia

La sperimentazione si è svolta sui siti radio 5G di Arcisate e Sernio, alle pendici delle Alpi nel Nord Italia, collegate alla rete Core 5G dei testing center di Vodafone a Milano. Le due aziende hanno utilizzato gli apparati radio ad alta capacità AirScale Massive MIMO di Nokia e la prima implementazione del software Open RAN di quest’ultima in esecuzione su server hardware general Purpose (Commercial-off-the-shelf- COTS) di Dell e utilizzando l’infrastruttura cloud di Red Hat. La sperimentazione ha compreso anche il nuovo sistema di gestione della rete radio MantaRay di Nokia, per una visione consolidata della rete ed un miglior monitoraggio e gestione del traffico.

Lo sviluppo dell’Open RAN permetterà la nascita di nuove funzionalità basate sul software che renderanno più semplice utilizzare la connettività 5G in diversi settori, dalla telemedicina alla domotica fino ai trasporti e l’industria, e una maggiore flessibilità nella costruzione di reti multi-vendor per promuovere l’innovazione e la resilienza della catena di approvvigionamento. L’Open RAN poi consentirà a un maggior numero di fornitori di software e hardware indipendenti, start-up e aziende locali di implementare questa tecnologia utilizzando API (Application Programming Interface) aperte.

Vodafone si è posto l’obiettivo di arrivare al 30% delle sue stazioni Radio base con Open RAN in Europa entro il 2030, anche attraverso l’implementazione di siti con questa tecnologia nel Regno Unito e in Romania. L’auspicio è che questo approccio possa favorire l’adozione su larga scala di soluzioni di disaggregazione tra hardware e software e l’automazione, e promuovere uno sviluppo più agile e veloce delle reti grazie ad un più ampio e ricco ecosistema.

