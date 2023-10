Vodafone e Nokia hanno annunciato oggi un rafforzamento della loro partnership a livello globale e un piano per testate per la prima volta in Italia la tecnologia Open RAN del marchio finlandese sulla rete di accesso Radio 5G. Questo progetto permetterà a un maggior numero di fornitori di software indipendenti, start up e aziende locali di utilizzare la connettività per vari settori, dalla telemedicina alla domotica, dai trasporti all’industria, utilizzando le API (Application Programming Interface).

“In questo modo – si legge in una nota di Vodafone – si stimoleranno l’innovazione e la competitività dell’Europa, incrementando al contempo l’autonomia digitale e la resilienza della catena di approvvigionamento”.

Vodafone e Nokia sperimentano per la prima volta in Italia la tecnologia Open RAN per le reti 5G

Il progetto pilota di Vodafone e Nokia coinvolgerà alcuni siti del Nord Italia e includerà l’esecuzione di software Nokia 5G (baseband e cloud native) sulla piattaforma cloud di Red Hat Openshift, ospitata su server telco Dell Poweredge XR8000 di ultima generazione. I server COTS (Commercial Off-The-Shelf) includeranno una scheda Smart Network interface Card (NIC) per il processing del livello 1 del segnale 5G sviluppata da Nokia in collaborazione con Marvell.

L’obiettivo è quello di dimostrare che la soluzione Open RAN di Nokia garantisce le stesse funzionalità e prestazioni delle reti radio tradizionali oggi in uso. L’implementazione prevede anche la validazione dell’interfaccia di fronthaul aperta (Open Frounthaul) ossia conforme allo standard Open RAN.

Il progetto per Vodafone rappresenta un ulteriore passo avanti per la diffusione della rete di accesso radio aperta in Europa, con l’obiettivo di raggiungere il 30% delle stazioni radio base integrate con questa tecnologia entro il 2030. L’operatore di telefonia mobile ha annunciato di voler realizzare 2.500 siti Open RAN nel Regno Unito, che rappresentano la prima implementazione su larga scala in Europa. Ciò favorirà una più ampia adozione di soluzione di disaggregazione tra hardware e software e l’automazione, oltre a rendere più semplice e veloce lo sviluppo delle reti attraverso la tecnologia Open RAN.

Le offerte 5G di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Family+ minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese RED Max Under 25 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese RED Pro minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G 14,99 €/mese RED Max minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 19,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue) 24,99 €/mese Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue) 39,99 €/mese

Vodafone è stato tra i primi operatori a lanciare un’offerta 5G in Italia. Oggi grazie alla sua Giga Network 5G è possibile navigare alla massima velocità in tutte le grandi città italiane. Per confrontarle potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro sistema vi permette infatti di ottenere gratuitamente tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Una delle offerte 5G di Vodafone più interessanti è sicuramente Family+ con inclusi minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. L’offerta però è riservata a chi ha già la rete fissa con l’operatore.

I dettagli sulle offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese C’è un contributo pe l’attivazione? 39,90 € o gratuita per i già clienti mobile 39,90 €

I clienti di Vodafone per la telefonia mobile hanno anche la possibilità di attivare la sua offerta Internet casa a un prezzo ancora più vantaggioso. Sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) potete navigare alla massima velocità e grazie alla latenza minima si può lavorare, giocare online o guardare contenuti in streaming senza problemi. In alternativa è disponibile la connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile.

Se però si è già clienti di Vodafone per il mobile la rete fissa costa solo 22,90 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Se avete acquistato un’offerta fibra potete poi navigare in 5G senza limiti sul cellulare attivando Family+ a 9,99 euro al mese. Con Infinito Insieme poi i Giga illimitati in 5G sono disponibili per tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Si può pagare con addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Chi abita in un piccolo Comune o non è collegato alla fibra puo invece scegliere l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

attivazione inclusa nel canone (5 euro al mese per 24 mesi)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

