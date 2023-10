Truffe conto corrente : lo “spoofing telefonico” è una nuova frode che va emergendo. Invita a spostare i propri sold i su un altro conto, facendo sembrare che la chiamata sia della Polizia Postale. Ecco come funziona questo raggiro e come difendersi da esso, insieme alle migliori offerte per un conto corrente a ottobre 2023 .

Truffe conto corrente 2023: come riconoscerle e come difendersi

Truffe conto corrente sempre in agguato e sempre più sofisticate. Il nuovo fenomeno criminale è lo “spoofing telefonico” che va diffondendosi anche in Italia. Questa nuova frode approfitta della fiducia delle persone nelle forze dell’ordine, ma in realtà, con il pretesto di proporre un conto corrente che faccia risparmiare sulle spese di gestione e sulle commissioni, si rischia di perdere il proprio denaro.

Di conseguenza, è necessario prestare la massima attenzione. Oltre a questa raccomandazione per la sicurezza dei propri dati personali e dei propri risparmi, con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it è possibile trovare le offerte più vantaggiose presenti sul mercato a ottobre 2023. Per saperne di più, premi il bottone verde di seguito:

Truffe conto corrente: i consigli utili per difendersi a Ottobre 2023

Attenzione alle truffe del conto corrente. In particolare, al nuovo raggiro che invita a spostare il proprio denaro dall’attuale conto corrente a un altro, con il pericolo di perdere i propri risparmi. Infatti sfruttando i servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), i criminali riescono a modificare il numero telefonico che appare sul display dello smartphone della vittima, facendo sembrare che la chiamata o l’SMS fraudolento arrivino dalla Polizia Postale, dalla propria banca o dalle Poste. Si tratta di “spoofing telefonico“.

Nel caso di un SMS, spesso, è allegato un link fasullo e ingannevole che reindirizza a pagine clone della banca e delle Poste, dove la vittima è invitata a inserire le proprie credenziali per eseguire una serie di verifiche a causa di un accesso sospetto.

Nel caso di telefonate fraudolente, finti “operatori antifrode” tentano di convincere la vittima a trasferire denaro su un altro conto, sostenendo falsamente che questa operazione permetterà loro di mettere al sicuro i propri soldi.

Nei casi più gravi, questi truffatori simulano persino delle chiamate direttamente dalla Polizia postale per persuadere le loro vittime a trasferire il denaro in una finta banca.

Ma come difendersi da questo tipo di frodi? Ecco qui di seguito alcuni consigli utili e pratici per non correre il rischio di perdere i propri risparmi. In dettaglio:

verificare e controllare sempre l’identità di chi chiama. Se dice di essere la banca domandare nome e cognome dell’operatore, indirizzo della sede dell’istituto, ufficio di appartenenza;

Se dice di essere la banca domandare nome e cognome dell’operatore, indirizzo della sede dell’istituto, ufficio di appartenenza; nel caso di dubbi o sospetti, non continuare la conversazione e chiudere la telefonata . Poi chiamare direttamente la banca e domandare se si è stati da loro chiamati;

. Poi chiamare direttamente la banca e domandare se si è stati da loro chiamati; diffidare dalle richieste di pagamento o trasferimento di denaro. Nessuna banca tantomeno le forze dell’ordine, con una telefonata o per SMS vi chiederà di comunicare o inserire in un link le vostre credenziali bancarie. Nel caso, prima di farlo occorre contattare sempre la propria banca o le stesse forze dell’ordine.

Conti correnti: come trovare le migliori offerte di Ottobre 2023

Inseguendo la convenienza, i conti corrente online sono quelli più vantaggiosi perché sono a zero spese per sempre o quantomeno per il primo anno. Le banche 100% digitali e quelle tradizionali puntano sui conti online per attrarre nuovi clienti, offrendo canoni annui gratuiti e molto bassi e raddoppiando i benefici con assenza di commissioni sulle principali operazioni (per esempio, i bonifici in area SEPA). Ma non solo: si vanno moltiplicando anche le promozioni con cashback e buoni regalo.

Così come sono sempre di più i conti correnti (anche online) che hanno abbinato un conto deposito con tassi di interesse anche del 5% per investimenti sicuri e di breve durata (per esempio, 12 mesi) al fine di far crescere i propri risparmi.

È vero che con un conto online non si ha un rapporto diretto con la filiale, poiché apertura, gestione e operazioni possono essere eseguite direttamente tramite home banking o mobile banking, ma è altrettanto vero che i conti online garantiscono sia la massima sicurezza nelle transazioni, sia un servizio clienti sempre pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi.

Gli esperti di SOStariffe.it, che analizzano le migliori soluzioni presenti sul mercato bancario, consigliano ai clienti di consultare sempre i fogli informativi e sulla trasparenza che di solito riportano quali siano i costi fissi di gestione di un conto corrente tradizionale oppure online e i costi delle commissioni applicate sull’operatività quotidiana del conto. Così come consigliano un’attenta lettura del contratto di sottoscrizione del conto stesso per avere una chiara fotografia di tutte le eventuali spese.

I conti correnti online sono più convenienti rispetto ai conti tradizionali, poiché sono 100% paperless e non è necessario andare in filiale per eseguire le operazioni. Ricordiamo che per aprire un conto digitale tramite Internet servono:

carta d’identità, o patente di guida o passaporto o, in alcuni casi, lo SPID;

web o fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo email.

