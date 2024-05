Ancora rincari in arrivo per le polizze RC auto nel corso del 2024. Si stimano nuovi aumenti in media tra 7-8%. E le previsioni di McKinsey su andamento dei prezzi e su come cambierà il settore assicurativo in futuro. Scopri anche le offerte assicurazione auto più vantaggiose tra i partner di SOStariffe.it a maggio 2024.

Le polizze RC auto hanno avuto un aumento medio tra il 5-6% nel 2023. Ma i rialzi non sono finiti. La società di analisi e consulenza McKinsey prevede nuovi aumenti all’orizzonte, come ha spiegato il senior partner Piero Gancia a “Plus24” de “Il Sole 24 Ore”, anticipando lo studio internazionale dal titolo “Navigating unknowns: Auto insurance questions in a new mobility era”.

Stando alle previsioni, ci si attende un ulteriore rincaro del 7-8% entro fine 2024 e una tendenza all'insù che si prevede possa continuare anche nel 2025 sebbene meno marcata, ovvero attorno al 5%. Una brutta notizia per tutti gli automobilisti, i quali accelerano sulla ricerca di assicurazioni auto che facciano risparmiare sul prezzo del premio finale.

Polizze RC auto: nuovi aumenti in arrivo nel corso del 2024

POLIZZE RC AUTO: RINCARI ANNO PER ANNO POLIZZE RC AUTO: RINCARI IN CIFRE 2023 5-6% di aumento medio dei prezzi 2024 7-8% di rialzo previsto dei costi 2025 5% di crescita dei premi

Tempi duri per i proprietari di auto. Rincari a raffica per le polizze RC auto. Nel corso del 2023 sono aumentate in media tra il 5% e il 6%. Tanto da diventare una delle voci di spesa più pesanti per numerose famiglie italiane. Una tendenza che, purtroppo, non accennerà a cambiare anche lungo tutto il 2024: sono previsti infatti nuovi ritocchi verso l’alto dei prezzi, con un più 7-8% nell’arco dei prossimi mesi. Un trend che, stando alle anticipazioni degli addetti ai lavori, proseguirà anche per il prossimo anno. Per il 2025 si preannuncia ancora una crescita delle tariffe, attorno al 5%. Una percentuale più contenuta rispetto a quella stimata per quest’anno, ma significativa.

Intanto, McKinsey mette sul piatto le prossime sfide per il settore dell’assicurazione auto. La società internazionale di consulenza ha analizzato come le nuove tecnologie ridisegneranno non solo la mobilità su gomma, ma anche il ramo assicurativo a essa connessa. Secondo gli esperti di McKinsey, prima della fine di questo decennio, i veicoli a guida autonoma, i veicoli elettrici e le forme di mobilità condivisa trasformeranno il panorama della mobilità. E di fronte ai cambiamenti del futuro prossimo si sono posti il seguente interrogativo: come si evolverà il panorama delle assicurazioni auto per adattarsi a questa rivoluzione? Per provare a rispondere questa domanda, McKinsey ha riunito un gruppo di 20 leader del settore assicurativo, automobilistico e della mobilità per discutere degli scenari del comparto negli anni a venire.

Tre i punti salienti di questo studio dal respiro internazionale. Eccoli, qui di seguito, in estrema sintesi:

si prevede che in Europa, nel 2030, più del 65% delle nuove auto vendute sarà elettrica e ciò comporterà una modifica nella valutazione del rischio e nel calcolo dei premi;

e ciò comporterà una modifica nella valutazione del rischio e nel calcolo dei premi; la diffusione di software e tecnologia digitale per i sistemi avanzati di assistenza alla guida ridurrà il numero degli incidenti, ma in caso di sinistro accrescerà i costi di riparazione e allungherà i tempi degli interventi di risistemazione;

