NOW TV sta per rinnovare il suo listino prezzi del suo Pass Sport a partire dall’1/6/24 per chi è già cliente. Chi invece attiverà per la prima volta un abbonamento a NOW Sport da ieri può attivare una nuova offerta a prezzo scontato per i primi due mesi. La piattaforma di streaming di Sky non applicato rimodulazioni da oltre dieci anni. Anzi, nel 2021 ha addirittura abbassato i prezzi di 15 euro al mese dato che in quell’anno DAZN ha ottenuto l’esclusiva sulla Serie A, riducendo quindi il numero di partite disponibili.

Oggi però la situazione è radicalmente cambiata, dato che sono in arrivo nuovi contenuti di grande interesse per gli sportivi. Per quanto riguarda il calcio, ad esempio, le coppe europee a partire dalla prossima stagione introdurranno il formato a 36 squadre. Inoltre NOW TV sta per adottare una strategia già messa in atto da altre piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime e Disney+ che hanno lanciato nuove offerte o introdotto la pubblicità.

NOW Sport: nuovi contenuti e funzioni a maggio 2024

NOW Sport nel corso delle prossime settimane introdurrà nuovi eventi sportivi come:

Champions League con 185 partite

con 185 partite tutte le partite di Europa League e Conference League

e Serie A con 114 partite per stagione in co-esclusiva con DAZN , di cui 30 dei migliori 76 incontri, fino al 2029

con 114 partite per stagione in co-esclusiva con , di cui 30 dei migliori 76 incontri, fino al 2029 Premier League e Bundesliga fino al 2025

e fino al 2025 Euro 2024 con 51 partite, di cui 20 in esclusiva

con 51 partite, di cui 20 in esclusiva i tornei del circuito ATP e WTA di tennis fino al 2028 con Wimbledon in esclusiva fino al 2026

e di fino al 2028 con fino al 2026 Formula 1 e MotoGP, basket, rugby, golf e altri sport

Con grande anticipo rispetto all’aumento dei prezzi, sono arrivate in questi giorni anche nuove funzionalità come:

Extra Match per accedere alle dirette di tutti i campi dei tornei ATP 1000 e 500 e WTA 1000 e 500 con commento originale

per accedere alle dirette di tutti i campi dei tornei e con commento originale Extra Cam per tutti i Gran Premi di Formula 1 . Sarà possibile accedere a canali aggiuntivi come la on-board camera dei migliori piloti, Battle Channel per godere più da vicino dei duelli in pista, Timing Screen con i tempi di tutti i piloti e Drivers Tracker per seguire la situazione in pista in tempo reale

per tutti i Gran Premi di . Sarà possibile accedere a canali aggiuntivi come la dei migliori piloti, per godere più da vicino dei duelli in pista, con i tempi di tutti i piloti e per seguire la situazione in pista in tempo reale Pause&Rewind per tutti i canali sportivi (compresi Eurosport). Permette di mettere in pausa la diretta e ritornare indietro la trasmissione fino alle 2 ore prima, riprendere la visione dall’inizio oltre a rivedere le azioni salienti

NOW TV, le offerte di maggio 2024

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, a partire dal prossimo primo luglio NOW Sport per chi è già cliente aumenterà di 5 euro al mese per l’offerta con vincolo di 12 mesi e di 10 euro al mese per quella con pagamento mensile senza vincoli. Da questa settimana, invece, i nuovi clienti possono attivare le seguenti offerte:

Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium

programmi come Pechino Express, Masterchef Italia o Alessandro Borghese: 4 ristoranti

film come Ferrari, Dogman (2023), Una commedia pericolosa o Io capitano

serie TV come The Regime, Euphoria e True Detective

Il prezzo è di 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. L’opzione Premium include la visione su due dispositivi i contemporanea, contenuti on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi (anche con vincolo di 12 mesi), poi si rinnova a 24,99 euro al mese.

Ad ogni abbonamento a NOW TV potete associare fino a sei dispositivi ed è disponibile la funzione per il download dei contenuti per la visione online. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

