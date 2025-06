Da luglio sono previsti aumenti NOW TV anche per quelle offerte con la dicitura "per sempre". I rincari possono sembrare inaspettati ma erano previsti dalle condizioni contrattuali

Aumenti NOW offerte per sempre dall’estate 2024: tutte le novità

Sono in arrivo nuovi aumenti NOW TV. A confermarlo è la stessa app di streaming tramite una email inviata a tutti i suoi abbonati. I rincari rientrano in un generale adeguamento delle condizioni contrattuali che dal 2 maggio ha visto crescere il prezzo di Pass Sport da 14,99 euro al mese a 24,99 euro al mese per l’offerta senza vincolo di permanenza minimo e da 9,99 euro al mese a 14,99 euro al mese con obbligo di mantenere attivo l’abbonamento per 12 mesi.

Aumenti NOW TV: cosa cambia a luglio 2024

Cosa cambia per le offerte NOW TV 1 A luglio i prezzi per Pass Sport, Cinema, Entertainment e Kids disponibili fino a maggio 2021 da 19,99 €/mese “per sempre” diventerà di 29,99 €/mese 2 Nonostante la dicitura “per sempre”, Sky chiarisce nelle condizioni contrattuali che può modificare il listino per motivi giustificati e previa comunicazione al cliente

Molti utenti di NOW TV si stanno lamentando che la modifica unilaterale del contratto e relativo aumento del prezzo riguarda quelle offerte che presentavano la dicitura “per sempre” al momento dell’attivazione. Navigando su Internet si trovano infatti diverse testimonianze di abbonamenti a Pass Sport, Cinema, Entertainment e Kids disponibili fino al maggio 2021 dal prezzo di 19,99 euro al mese per sempre. Dal prossimo luglio però il costo di queste offerte diventerà comunque di 29,99 euro al mese.

La verità è che gli utenti loro malgrado hanno poco da recriminare in quanto gli aumenti NOW TV sono perfettamente leciti, come si può leggere nella descrizione dell’offerta. Il prezzo mensile infatti resta invariato “salvo eventuali variazioni degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA” e che “la visione è condizionata all’accettazione e al rispetto delle condizioni generali del Servizio NOW“.

In questo caso i rincari non sono da imputare all’IVA ma nel punto 8 delle condizioni dell’offerte, valide fino al 28/9/23, si afferma che: “Sky potrà aggiornare periodicamente i prezzi e variare le presenti Condizioni Generali previa comunicazione al Cliente […] in presenza di giustificati motivi quali: modifiche legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche, variazione dei contenuti offerti, modifica o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei servizi […]“.

NOW TV quindi aveva messo in chiaro fin da subito che anche se si trattava di offerte formalmente “per sempre” c’era comunque la possibilità di una modifica unilaterale del contratto. Avendo accettato tali condizioni al momento dell’attivazione del piano, non resta che accettare gli aumenti NOW TV oppure richiedere la disdetta.

Le offerte NOW TV di maggio 2024

Le offerte di NOW TV Cosa vedere Costo mensile Pass Entertainment serie TV e show

Premium a 5 €/mese 8,99 €/mese

6,99 €/mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema serie TV e show

film

Premium a 5 €/mese 11,99 €/mese

9,99 €/mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium serie TV e show

film

2 visioni in contemporanea

on demand senza pubblicità

Audio Dolby Digital 5.1 14,99 €/mese

11,99 €/mese per 12 mesi Pass Sport

3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket

Premium a 5 €/mese 14,99 €/mese per i primi 2 mesi , poi 24,99€/mese

, poi 24,99€/mese 14,99 €/mese con vincolo di permanenza di 12 mesi

NOW TV permette di accedere a tutta la programmazione di Sky senza abbonamento alla pay TV. A seconda dei vostri gusti potete scegliere tra diversi pacchetti:

Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium

programmi come Pechino Express, Masterchef Italia o Alessandro Borghese: 4 ristoranti

film come Ferrari, Dogman (2023), Una commedia pericolosa o Io capitano

serie TV come The Regime, Euphoria e True Detective

Il prezzo è di 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Al costo di 5 euro al mese si può aggiungere l’opzione Premium con inclusi la visione su due dispositivi i contemporanea, contenuti on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa si può attivare l’offerta da 14,99 euro al mese con vincolo di permanenza minimo di 12 mesi che estende lo sconto per un anno e non solo per i primi due mesi.

A ogni abbonamento a NOW TV potete associare fino a sei dispositivi ed è disponibile la funzione per il download dei contenuti per la visione online. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

