Continua il programma di "switch off " che porterà allo s pegnimento della rete 3G in Italia . Dopo Vodafone e TIM, che hanno già spento la rete, ora tocca a WINDTRE . L'operatore, la cui rete è utilizzata anche da Fastweb e da diversi altri operatori virtuali, ha comunicato le date della procedura di switch off. Vediamo i dettagli completi in merito.

Switch Off 3G, tocca a WINDTRE: ecco le date per lo spegnimento della rete

WINDTRE si prepara ad avviare la procedura che porterà all’addio alla rete 3G, con l’obiettivo di indirizzare le risorse di rete disponibili sullo sviluppo e il potenziamento delle più moderne reti 4G e 5G. Non si tratta di una novità assoluta per il mercato di telefonia mobile: anche Vodafone e TIM hanno spento il 3G, ora inaccessibile ai clienti dei due operatori e di tutti gli operatori virtuali che si appoggiano alle reti TIM e Vodafone.

Ora la palla passa a WINDTRE. Lo switch off partirà a giugno 2024, con una procedura di dismissione graduale. Anche in questo caso, non saranno solo i clienti WINDTRE ad essere coinvolti: anche Fastweb, Sky Mobile e diversi altri operatori virtuali dovranno fare i conti con lo switch off del 3G. In queste ore, WINDTRE ha comunicato le date del programma di spegnimento della rete. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sulla base di una comunicazione pubblicata da WINDTRE in queste ore, andiamo a riepilogare, nella tabella qui di sotto, quali sono le date da tenere in considerazione in vista dello Switch Off della rete 3G:

SWITCH OFF 3G – WINDTRE DATE DA RICORDARE COSA SUCCEDERA’ Avvio della procedura 7 giugno 2024 Avvio della procedura di dismissione della banda 2.100 MHz del 3G Completamento 1° fase agosto 2024 (non c’è una data precisa) Completamento spegnimento banda 2.100 MHz Avvio 2° fase da definire Avvio della procedura di dismissione della banda 900 MHz del 3G Conclusione della procedura 31 dicembre 2025 Completamento dello spegnimento del 3G WINDTRE

Per i prossimi mesi, WINDTRE manterrà attiva la banda da 900 MHz del 3G. In questo modo, gli utenti che non hanno un dispositivo con supporto al 4G potranno continuare a utilizzare i servizi di telefonia e Internet su rete 3G, con una copertura nazionale. I dispositivi 3G che non supportano la banda da 900 Hz, invece, dovranno “accontentarsi” di utilizzare la rete 2G.

L’operatore ha anche chiarito che “successivamente verrà pianificata una seconda fase, le cui tempistiche saranno comunicate a tempo debito, in cui si procederà alla progressiva dismissione del servizio 3G anche su banda 900 MHz, che verrà completata presumibilmente entro il 31 dicembre 2025″.

La procedura di spegnimento del 3G riguarderà i clienti WINDTRE, WINDTRE Business e Very Mobile (brand appartenenti allo stesso gruppo) ma anche i clienti Fastweb e Sky Mobile oltre che i clienti di altri operatori virtuali che usano la rete WINDTRE, come, ad esempio, Spusu. Le tempistiche di switch off per questi operatori saranno le stesse indicate da WINDTRE.

Con il completamento dello spegnimento della rete 3G, per poter utilizzare i servizi di rete mobile su rete WINDTRE sarà necessario munirsi di un dispositivo che supporti almeno il 4G. Le date precise per lo spegnimento della rete 3G saranno comunicate successivamente da WINDTRE.

Anche Iliad, quarto operatore nazionale con infrastruttura proprietaria, avvierà in futuro lo spegnimento del 3G, adeguandosi a TIM, Vodafone e ora WINDTRE.