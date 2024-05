In 30 sec

La promozione isybank prevede a maggio 2024 buoni regalo Amazon.it fino a 100 euro. Questa promozione è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 17 giugno 2024. Per ottenere questi omaggi sarà necessario soddisfare alcune condizioni poste dall’istituto bancario e che scopriremo di seguito. Ma i nuovi correntisti possono anche beneficiare di una serie di vantaggi scegliendo una delle tre soluzioni di conto corrente online proposte da isybank, la banca che fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Oltre all’offerta isybank, se sei un piccolo risparmiatore alla ricerca di una proposta conveniente di un conto corrente, c’è il comparatore di SOStariffe.it che, con il confronto delle varie alternative, ti permette di individuare le soluzioni più convenienti tra le banche partner a maggio 2024. Per un quadro completo delle offerte, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Promozione isybank: che cosa prevede l’offerta a maggio 2024

NOME DEL CONTO SPIEGAZIONE 1 Conto corrente isyLight canone mensile zero spese

carta di debito digitale gratuita (versione fisica 12 €)

prelievo di contanti gratuiti da ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 1,10 €)

bonifici ordinari SEPA gratuiti

bonifici istantanei SEPA 0,40 € 2 Conto corrente isySmart canone di 3,90 €/mese

carta di debito sia digitale che fisica inclusa

prelievi di contanti gratis dagli ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 0,40 €)

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti 3 Conto corrente isyPrime canone di 9,90 €/mese, ma gratuito per gli under 35 con apertura entro 15/01/2025

carta di debito in versione digitale e fisica inclusa

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratis

prelievi di contante inclusi da ATM di Intesa e da altre banche in area SEPA ed extra SEPA

Nella tabella qui sopra sono riportate le principali caratteristiche dei tre conti correnti online offerti da isybank. Si tratta di conti che si aprono e gestiscono con lo smartphone tramite l’apposita App della banca, oppure tramite il servizio di home banking utilizzando il computer e una connessione a Internet. isybank mette a disposizione sia una carta di credito virtuale (circuito Mastercard) con un canone mensile di 3,90 euro, con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, sia una carta prepagata (circuito Mastercard) virtuale e fisica, con un canone annuo di 21,90 euro e con la possibilità di collegarla al codice IBAN del proprio conto.

Per quanto riguarda i nuovi clienti, fino al 17 giugno 2024, scaricando l’app isybank e attivando un piano tra isyLight, isySmart o isyPrime, sarà sufficiente fare un pagamento con la carta di debito, di qualsiasi importo, entro 15 giorni dall’apertura del piano, per ricevere un primo buono regalo Amazon.it da 50 euro. Puoi ottenere un secondo buono regalo Amazon.it da 50 euro:

se entro il 31 gennaio 2025 accrediti lo stipendio o la pensione sul conto;

se il saldo contabile sul tuo nuovo conto isybank è di almeno 2.000 euro al 31 gennaio 2025.

isybank offre anche la possibilità di sottoscrivere delle assicurazioni convenienti per la casa contro furti e imprevisti (anche se si è in affitto), oppure una polizza contro gli infortuni e incidenti sportivi, o una copertura assicurativa per lo smartphone, la bicicletta o il monopattino elettrico.

Conto corrente online: scopri le offerte vantaggiose di maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA VANTAGGI RISPETTO A ISYBANK 1 Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito per sempre con il pacchetto “Light”, canone di 5 €/mese con il pacchetto “Più”, ma azzerabile

con il pacchetto con il pacchetto carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa con commissione di 0,95 € con “Light”, gratuito con “Più”

bonifici ordinari gratis online fino a 50.000 €

bonifici istantanei gratuiti fino a 50.000 € con pacchetto “Più” e al costo di 2 € con pacchetto “Light”

carta di credito gratuita inclusa nel pacchetto “Più” e al costo di 2 € con pacchetto “Light”

e al costo di 2 € con pacchetto “Light” conto deposito con tasso di interesse del 3% lordo senza vincoli per 12 mesi possibilità di richiedere la prepagata a a canone zero

conto deposito per far fruttare i risparmi 2 Genius buddy di buddybank canone annuo gratuito con apertura entro il 28/2/2025

con apertura entro il 28/2/2025 carta di debito inclusa

prelievi di contanti da ATM UniCredit gratuiti

promozione fino al 31/5/2024 per avere fino a 150 € buoni regalo Amazon

bonifici ordinari online SEPA gratuiti promozione con possibilità di ottenere buoni regalo Amazon.it fino a 150 € 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi con apertura entro il 30/09/2024, poi 3,95 €/mese ma azzerabile o riducibile al minimo

per i primi 12 mesi con apertura entro il 30/09/2024, poi 3,95 €/mese ma azzerabile o riducibile al minimo carta di debito con canone di 9,95 €/anno

con canone di 9,95 €/anno prelievo di contante da ATM superiore a 99 € in tutte le banche in Italia

bonifico SEPA online gratuito

conto deposito svincolabile con tasso del 3% lordo per 12 mesi prelievi gratuiti da tutte le banche

da tutte le banche conto deposito abbinato al conto corrente per far crescere i risparmi

Passiamo ora sotto la lente d’ingrandimento le tre offerte convenienti per un conto corrente selezionate dal comparatore di SOStariffe.it tra quelle proposte dai partner a maggio 2024.

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio è una soluzione vantaggiosa per gestire il tuo denaro. Banca ING propone questo conto online disponibile in due differenti pacchetti:

Conto Corrente Arancio Light con canone annuo gratuito per sempre;

con canone annuo gratuito per sempre; Conto Corrente Arancio Più con canone di 5 euro al mese, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro.

I titolari di Conto Corrente Arancio Light possono avere gratuitamente:

carta di debito Mastercard inclusa (si pagano solo 3 euro per il rilascio) e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa (si pagano solo 3 euro per il rilascio) e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; bonifici ordinari SEPA fino a 50.000 euro , mentre il bonifico istantaneo costa 2 euro;

, mentre il bonifico istantaneo costa 2 euro; pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

carta di credito Mastercard Gold facoltativa al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro;

carta prepagata Mastercard gratuita.

Con Conto Corrente Arancio Light i prelievi di contanti da ATM in Italia e in Europa hanno un costo di 0,95 euro, le operazioni di pagamento tramite CBILL e pagoPa hanno una commissione di 2,50 euro, i bollettini postali 1,50 euro di commissione più le spese postali.

Il Conto Corrente Arancio Più si caratterizza per:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa;

bonifico ordinario e istantaneo SEPA fino a 50.000 euro ;

; pagamenti tramite CBILL e pagoPA;

pagamenti di bollettini postali;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

carta di credito Mastercard Gold con fido mensile di 1.500 euro;

con fido mensile di 1.500 euro; carta prepagata Mastercard.

Aprendo Conto Corrente Arancio, si può sottoscrivere anche “Conto Arancio”, il conto deposito senza vincoli e a zero spese, con un tasso di interessi al 3% lordo annuo per 12 mesi. Questo rendimento è in promozione fino al 20 luglio 2024.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

Conto Genius buddy di buddybank

Vantaggioso è anche Genius buddy di buddybank. Questo conto corrente online è a canone zero per sempre se aperto entro il 28 febbraio 2025. Il conto corrente online della banca digitale di UniCredit si contraddistingue per essere cointestabile e perché prevede:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro;

(circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro; carta di debito internazionale MyOne con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero (prelievo in euro)

da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero (prelievo in euro) bonifici ordinari online in area SEPA senza commissioni;

online in area SEPA senza commissioni; versamenti dagli ATM UniCredit senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito e una carta prepagata;

accredito di stipendio o pensione.

Per i nuovi clienti che aprano il conto entro il 31 maggio 2024, buddybank offre le seguenti promozioni:

buono regalo Amazon.it da 50 euro spendendo almeno 200 euro con carta entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente;

spendendo con carta entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente; buono regalo Amazon.it da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro con carta entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente.

Questi due benefit possono essere cumulati, così da ottenere una somma complessiva di 150 euro di buoni regalo Amazon.it.

Per conoscere più dettagli del conto corrente buddybank, vai al link di seguito:

Conto Fineco di FinecoBank

Sinonimo di convenienza è anche il Conto Fineco di FinecoBank, che prevede canone gratuito per 12 mesi se lo si apre entro il 30 settembre 2024, mentre il canone è gratuito sempre per gli Under 30. Dopo i primi 12 mesi, il canone previsto è di 3,95 euro al mese, ma azzerabile con:

accredito di stipendio o pensione;

servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

Credit Lombard e fido sui titoli;

un patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

un fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

4 trading nel mese.

Questa offerta di Conto Fineco si caratterizza anche per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo senza costi per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

bonifico in area SEPA online senza commissioni;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

carta di credito Fineco Card Credit Monofunzione facoltativa, con fido mensile di 1.600 euro e canone annuo di 19,95 euro.

Con il conto deposito svincolabile CashPark si beneficia di un tasso di interesse del 3% annuo lordo a 12 mesi. Si possono svincolare le somme depositate e ottenerne la disponibilità entro 32 giorni senza perdere gli interessi. Importo minimo 1.000 euro.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

