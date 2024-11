Tassi mutui in calo , come conferma la Banca d’Italia che ha rilevato una discesa degli interessi sui finanziamenti per acquistare una casa. Scopri le ultime novità e come trovare un’offerta conveniente per un mutuo a maggio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Tassi in calo per i mutui: i dati di Bankitalia

Tassi mutui in calo per comprare un’abitazione: sono scesi al 4,21% a marzo 2024 rispetto al 4,31% registrato a febbraio 2024. È quanto emerge dal bollettino mensile della Banca d’Italia. Da alcuni mesi ormai i mercati continuano a marciare al ribasso, in attesa che la Banca centrale europea (BCE) abbassi il costo del denaro. L’Istituto di Francoforte dovrebbe con ogni probabilità tagliare i tassi di 25 punti base a giugno 2024. Intanto gli istituti di credito, diminuendo gli interessi sui prestiti per la casa, fanno scendere gli importi delle rate.

Per chi sia alla ricerca di un’offerta mutuo vantaggiosa per acquistare casa, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito seleziona e confronta le migliori proposte fra i partner a maggio 2024 sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso al fine di risparmiare sulla rata mensile. Per avere una panoramica delle offerte più convenienti, premi il bottone verde qui sotto:

Tassi mutui in calo: la fotografia della Banca d’Italia a maggio 2024

MUTUI: TASSI DI INTERESSE IN CALO 1 4,21% tasso di interesse sui mutui per acquistare casa a marzo 2024. A febbraio 2024 era al 4,31% 2 2,70% tasso Irs 10 anni e Irs 20 anni nel 2024, era al 3,06% nel 2023 3 2,46% tasso Irs 30 anni nel 2024, era al 2,68% nel 2023 4 3,86% nel 2024 il tasso Euribor 1 mese, era al 3,24% nel 2023 5 3,91% tasso Euribor 3 mesi nel 2024, era al 3,43% nel 2023

La conferma dei tassi mutui in calo emerge dal bollettino “Banche e monete” di Bankitalia. A marzo 2024, secondo quanto rilevato dagli analisti di Via Nazionale, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, TAEG) si sono collocati al 4,21%, mentre erano al 4,31% a febbraio 2024.

Sempre nel suo report mensile, la Banca d’Italia a proposito dell’andamento del costo del denaro evidenzia che a marzo 2024:

la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 14% (17% nel mese precedente);

(17% nel mese precedente); il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,61% (10,59% nel mese precedente).

Sempre da Palazzo Koch si sottolinea che i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 5,26% a marzo 2024 (5,34% nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 5,73% a marzo 2024, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 4,95%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari all’1,04% (1,02% nel mese precedente).

Intanto, le rilevazioni dello storico dei tassi medi Eurirs e Euribor dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, società leader nella comparazione delle offerte, mostrano che nel 2024:

l’ Irs 10 anni e l’Irs 20 anni (indice di riferimento per il tasso fisso) sono scesi al 2,70% rispetto al 3,06% del 2023;

(indice di riferimento per il tasso fisso) sono scesi al 2,70% rispetto al 3,06% del 2023; l’Irs 30 anni è calato al 2,46% rispetto al 2,68% dello scorso anno.

Al contrario, prosegue la corsa al rialzo dell’Euribor 1 mese (indice di riferimento per i tassi variabili) salito dal 3,24% del 2023 al 3,86% del 2024 e l’Euribor 3 mesi, passato dal 3,43% del 2023 al 3,91% fatto segnare nei primi quattro mesi di quest’anno.

Mutui: come abbassare la rata mensile a maggio 2024

Il comparatore di SOStariffe.it permette di trovare le offerte più convenienti tra i partner per attivare un nuovo mutuo o per procedere con la surroga di un mutuo in corso al fine di risparmiare sulla rata mensile.

Il tool di SOStariffe.it (digitale e gratuito) seleziona le migliori proposte sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso al fine di risparmiare sulla rata mensile. Per gli utenti è anche disponibile un servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno, chiamando il numero verde 800.99.99.95.

Per chi avesse invece già in corso un mutuo, per esempio per l’acquisto della casa, una mossa decisamente conveniente è quella della surroga del mutuo per provare ad abbassare la rata di ogni mese. L’operazione per trovare un’opzione vantaggiosa è semplice e veloce con il comparatore di SOStariffe.it. È sufficiente:

cliccare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

valutare le soluzioni più vantaggiose.

La surroga è l’operazione gratuita di trasferimento di un mutuo in corso da una banca a un’altra, modificandone le condizioni contrattuali. Per esempio cambiando da un tasso variabile a un più conveniente tasso fisso, oppure allungando la durata del mutuo ma abbassando l’importo della rata mensile che si paga.

Oltre alla surroga, le famiglie in difficoltà a pagare le rate del mutuo possono ricorrere al Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà) che permette la sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi a condizione che:

il mutuo sia per la prima casa e inferiore a 250 mila euro;

il richiedente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro;

il richiedente si trovi in difficoltà economiche o per una sospensione dal lavoro, o per una riduzione dell’orario di lavoro.

