  1. Per chi attiva le offerte Special il prezzo è a partire da 14,99 €/mese per 24 rate + 69,99 € di anticipo
  2. Per i nuovi e vecchi clienti con altre offerte il prezzo è a partire da 16,99 €/mese per 24 rate + 69,99 € di anticipo
Google Pixel 8a finalmente in Italia: acquistalo a rate con Vodafone a maggio 2024

Da questa settimana nei negozi di Vodafone è possibile acquistare a rate Google Pixel 8a, il più recente degli smartphone realizzati dal colosso di Mountain View, in abbinamento a una delle offerte di telefonia mobile dell’operatore. Il telefono è stato presentato il 7 maggio e inizialmente si poteva pre-ordinare solo su Amazon e Google Store. Con Google Pixel 8a è arrivato nel listino di Vodafone anche Motorola Moto G62 oltre ai nuovi Realme C61 4G, Realme 12 5G e Honor 200 Lite.

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per trovare la soluzione più conveniente per avere lo smartphone desiderato al prezzo più basso insieme a un'offerta mobile che risponda alle vostre esigenze in termini di consumi.

Google Pixel 8a a rate con Vodafone: le offerte di maggio 2024

Modelli disponibili Prezzi a rate Prezzo di listino
Google Pixel 8a da 128 GB
  • 14,99 €/mese per 24 rate più 69,99 € di anticipo per chi ha attiva le offerte Special. Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 100 euro
  • 16,99 €/mese per 24 rate più 69,99 € di anticipo per i nuovi e già clienti di Vodafone con altre offerte. Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 60 euro
  • a partire da 549 €
  • 183 €/mese per 3 rate
Google Pixel 8a da 256 GB
  • 16,99 €/mese per 24 rate più 69,99 € di anticipo per chi ha attiva le offerte Special. Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 100 euro
  • 18,99 €/mese per 24 rate più 69,99 € di anticipo per i nuovi e già clienti di Vodafone con altre offerte. Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 60 euro
  • a partire da 549 €
  • 183 €/mese per 3 rate

Google Pixel 8a è uno smartphone di fascia media tra i più attesi dell’anno e dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

  • Display OLED FHD+ da 6,1″ con 430 ppi
  • Dimensioni: 72.73 x 152.09 x 8.9 mm
  • Peso: 188 gr
  • 8 GB di RAM
  • 125/256 GB di spazio di memoria
  • Processore: Google Tensor G3
  • Fotocamera posteriore: wide da 64 MP + ultrawide da 13 MP
  • Selfie Camera da 13MP
  • Batteria da 4492 mAh con ricarica automatica e 24 ore di autonomia
  • Dual SIM
  • sistema operativo Android 14

I colori disponibili sono Aloe, Azzurro cielo, Grigio creta e Nero ossidiana.

Potete quindi acquistare Google Pixel 8a tramite il servizio Telefono No Problem (TNP) che prevede il pagamento in 24 rate mensili ed eventualmente un anticipo, che dipende dal modello scelto e dal taglio di memoria del telefono oltre che dall’offerta a cui viene abbinato, e un corrispettivo di recesso anticipato, che si riduce costantemente avvicinandosi al termine della rateizzazione. È inoltre previsto un contributo per l’attivazione delle rate di 9,99 euro per i nuovi clienti e di 19,99 euro per alcuni utenti che hanno attiva un’offerta ricaricabile.

Bisogna poi ricordare che dall’anno scorso Vodafone ha semplificato la modalità con cui vengono proposti i prezzi a rate dei dispositivi. L’operatore infatti prevede solo tre possibili prezzi a rate, rispettivamente dedicati a chi attiva le offerte “Special“, come quelle operator attack con Bronze Plus, e poi per nuovi e vecchi clienti. I prezzi sono quindi i seguenti:

  • Google Pixel 8a da 128 GB a 14,99 euro al mese per 24 mesi più 69,99 euro di anticipo per chi ha attiva le offerte Special (come Bronze, Bronze Plus e Silver). Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 100 euro
  • Google Pixel 8a da 128 GB a 16,99 euro al mese per 24 mesi più 69,99 euro di anticipo per i nuovi e già clienti di Vodafone con altre offerte. Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 60 euro
  • Google Pixel 8a da 256 GB a 16,99 euro al mese per 24 mesi più 69,99 euro di anticipo per chi ha attiva le offerte Special (come Bronze, Bronze Plus e Silver). Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 100 euro
  • Google Pixel 8a da 256 GB a 18,99 euro al mese per 24 mesi più 69,99 euro di anticipo per i nuovi e già clienti di Vodafone con altre offerte. Il corrispettivo di recesso massimo è pari a 60 euro

Come metodo di pagamento è previsto solo l’addebito su carta di credito. In alternativa è possibile richiedere un finanziamento Compass con modalità Flexy Pay ad anticipo zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito, conto corrente o bollettino postale. In questo caso è prevista una rateizzazione in 12, 20, 30 o 36 rate mensili e prezzi differenti rispetto alla modalità di acquisto a rate standard. In questo caso potete quindi avere, ad esempio:

  • Google Pixel 8a da 128 GB a partire da 11,99 euro al mese per 36 rate
  • Google Pixel 8a da 256 GB a partire da 13,99 euro al mese per 36 rate

Per i clienti di Vodafone che acquistano uno smartphone a rate tramite una campagna promozione dedicata è prevista l’attivazione in automatico del programma Vodafone Club 6 mesi TNP al prezzo scontato di 9,99 euro per 6 mesi.

Con il servizio Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio cellulare e scegliere se ricevere un accredito direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta dall’operatore o uno sconto sull’acquisto di un nuovo modello. Ad esempio, potete avere un buono fino a 600 euro per iPhone 15 Pro.

Infine, scegliendo di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite il servizio Smart Pay si può accedere a Vodafone Smartphone Easy Special Edition per un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione, invece di TAN 13,90% – TAEG 18,27%) e rateizzazione in 48 mesi. Ad esempio, Google Pixel 8 Pro costa 12,80 euro al mese per 48 rate.

Per proteggere il vostro nuovo Google Pixel 8a potete poi attivare Vodafone Care con inclusi:

  • protezione contro i danni accidentali
  • protezione contro i danni da liquido
  • protezione contro il furto

Il prezzo di partenza per Vodafone Care è di 5 euro al mese. Avete inclusi 3 eventi in 12 mesi, di cui fino a 2 per furto con Vodafone Care Plus, e copertura fino a 12 mesi dell’acquisto su qualsiasi canale anche in viaggio.

Le offerte di Vodafone a cui abbinare Google Pixel 8a a maggio 2024

Le offerte mobile di Vodafone Prezzo mensile Minuti, SMS e Gigabyte
Family+ 9,99 €/mese minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità
Bronze Plus 9,99 €/mese minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con Smart Pay (invece di 150 GB)

Potete associare le rate per Google Pixel 8a a qualsiasi offerta mobile di Vodafone. Una delle migliori è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. Questa promozione è però disponibile solo per chi ha già la rete fissa con Vodafone.

Confronta le offerte di Vodafone

Se ancora non avete la rete fissa con l’operatore, vi ricordiamo che i già clienti per il mobile possono accedere a uno sconto di 4 euro al mese sull’offerta fibra:

Internet Unlimited

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con Wi-Fi Optimizer
  • attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Altrimenti potete avere i primi 2 mesi gratis, poi si rinnova a 27,90 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi. Il contributo di attivazione iniziale è scontato a 19,95 euro. Per i già clienti mobile il prezzo della fibra è invece di 22,90 euro al mese senza chiamate incluse. Il contributo di attivazione iniziale è di 39,90 euro.

I clienti convergenti (fisso più mobile) con Infinito Insieme hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione o addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Attiva Internet Unlimited

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
