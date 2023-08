Surroga mutuo : come funziona l a portabilità del mutuo in corso da una banca a un’altra . Un trasferimento a costo zero che permette al mutuatario di beneficiare di condizioni più vantaggiose e di risparmiare sulla rata, modificando durata e tasso. Scopri le novità e le migliori offerte di Settembre 2023 su SOStariffe.it .

La surroga del mutuo, prevista dalla Legge Bersani del 2007, permette di spostare un mutuo in essere, per esempio per l’acquisto della casa, dalla propria banca a un’altra banca, cambiando anche durata e tasso di interesse, ma senza variare l’importo del debito residuo.

Approfittando delle migliori condizioni presenti sul mercato bancario e garantendo la stessa ipoteca iscritta a garanzia del vecchio mutuo, la portabilità del finanziamento presso un nuovo istituto di credito è conveniente per il mutuatario perché trae vantaggio dalla concorrenza tra le banche, che propongono durata e tassi più in linea con le esigenze del cliente.

Per chi sia interessato a una surroga e a scoprire quali siano le migliori offerte, c’è il comparatore per mutui di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che confronta le migliori offerte di settembre 2023.

Surroga mutuo: come funziona a Settembre 2023

SURROGA MUTUO IN PILLOLE 1 Con la surroga il nuovo mutuo deve avere un capitale identico a quello da trasferire 2 La portabilità del mutuo non prevede costi o penali 3 Con il trasferimento del mutuo da una banca a un’altra è possibile richiedere: un allungamento della durata del mutuo

un tasso di interesse più conveniente

Il requisito fondamentale per la surroga del mutuo è di chiedere alla nuova banca un capitale di importo uguale a quello del mutuo da spostare. La normativa non permette infatti un aumento dell’importo del mutuo.

La portabilità del mutuo non prevede costi e il trasferimento di un mutuo non prevede penali. La surroga è una soluzione che permette ai mutuatari di beneficiare di condizioni più vantaggiose per il proprio portafoglio perché, trovando un’offerta migliore, consente di risparmiare sulle rate mensili da pagare o di allungare la durata del mutuo, oppure di mantenere le condizioni originarie per importo della rata o durata.

Dopo aver trovato la banca che propone l’offerta più conveniente in base alle proprie esigenze, le operazioni da eseguire per la surroga mutuo prevedono la presentazione dei documenti richiesti dall’istituto di credito, il quale poi procederà alla valutazione della richiesta di surroga e l’eventuale o meno sua approvazione. Seguirà la firma del nuovo mutuo. Sarà la banca stessa a occuparsi del trasferimento del vecchio mutuo al nuovo finanziamento.

La procedura per la surroga mutuo richiede una serie di documenti. Ecco quali:

carta d’identità o passaporto;

codice fiscale;

contratto del mutuo in corso;

dichiarazione dei redditi e stato patrimoniale;

documenti dell’immobile;

visura ipotecaria;

polizza assicurativa dell’immobile.

Se oltre all’importo per estinguere il vecchio mutuo si ha la necessità di avere a disposizione una liquidità aggiuntiva, c’è la sostituzione del mutuo: una procedura differente dalla surroga e che prevede dei costi aggiuntivi.

Surroga mutuo: le migliori offerte di Settembre 2023

BANCA MUTUO DI 200.000 EURO, TASSO FISSO, DURATA DI 20 ANNI 1 Intesa Sanpaolo rata mensile di 1.134,39 € con tasso del 3,25% 2 BNL rata mensile di 1.165,06 € con tasso del 3,50% 3 Webank rata mensile di 1.180,58 € con tasso del 3,70%

Con il comparatore per mutui di SOStariffe.it è possibile trovare le migliori soluzioni per avere un mutuo per l’acquisto della casa.

Ipotizzando di voler comprare un immobile (in classe energetica A o B) come abitazione principale a Milano dal valore di 300.000 euro e di voler accendere un mutuo di 200.000 euro a tasso fisso per una durata di 20 anni, il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it ha selezionato i preventivi per le offerte più vantaggiose a settembre 2023.

Con Intesa Sanpaolo è attivabile il Mutuo Domus Fisso Green con una rata mensile di 1.134,39 euro e con queste caratteristiche:

tasso fisso: 3,25% (tasso finito);

s pese iniziali: istruttoria 950 euro, perizia 320 euro;

istruttoria 950 euro, perizia 320 euro; TAEG: 3,47% (Indice sintetico di costo).

Con BNL è disponibile il Mutuo Green con una rata mensile di 1.165,06 euro e che prevede:

tasso fisso: 3,55% (tasso finito);

spese iniziali: istruttoria 900 euro, perizia 300 euro;

istruttoria 900 euro, perizia 300 euro; TAEG: 3,74% (Indice sintetico di costo).

Con Webank c’è la possibilità di avere il Mutuo Fisso IRS Green – Acquisto che prevede una rata di 1.180,58 euro al mese e con le seguenti caratteristiche:

tasso fisso: 3,70% (IRS + 0,75%);

spese iniziali: istruttoria 500 euro, perizia a costo zero;

istruttoria 500 euro, perizia a costo zero; TAEG: 3,82% (Indice sintetico di costo).