UniCredit Mastercard insieme per rendere le carte di pagamento più inclusive e facilmente riconoscibili al tatto per i non vedenti e gli ipovedenti . Ecco cosa prevede la partnership tra le due realtà finanziarie e un focus su come trovare le migliori offerte per una carta di credito tra quelle proposte dalle banche partner di SOStariffe.it a maggio 2024.

UniCredit lancia la Mastercard Touch Card per i non vedenti

UniCredit Mastercard alleate nel segno dell’inclusione e della responsabilità sociale. Grazie a questa partnership, le nuove carte di credito, debito e prepagate che emetterà l’istituto finanziario con quartier generale a Milano saranno Mastercard Touch Card, cioè dotate di un sistema di tacche laterali per renderle facilmente riconoscibili al tatto alle persone non vedenti e ipovedenti.

Nel paragrafo che segue accenderemo i riflettori su questa novità contro le “barriere” visive firmata da UniCredit Mastercard. Prima, però, ricordiamo che, con il comparatore di SOStariffe.it per carte di credito, puoi confrontare le soluzioni più vantaggiose proposte dalle banche partner di SOStariffe.it e trovare quella più in linea con le tue esigenze di spesa e stili di acquisto.

Per saperne di più e avere una fotografia delle alternative disponibili a maggio 2024, clicca sul bottone verde qui sotto:

UniCredit Mastercard in campo contro la disabilità visiva a maggio 2024

UNICREDIT MASTERCARD: COSA SAPERE 1 Le nuove carte di credito, debito e prepagate che emetterà UniCredit saranno Mastercard Touch Card 2 Le carte di pagamento avranno un sistema di incisioni laterali per renderle riconoscibili al tatto di non vedenti e ipovedenti 3 Nel corso del 2024 saranno introdotte gradualmente circa 20 milioni di carte nei 12 Paesi in cui è presente UniCredit

“Come parte della nostra partnership con Mastercard, stiamo aggiornando tutte le nostre carte – debito, credito e prepagate – con Mastercard Touch Card, una carta facilmente utilizzabile da persone non vedenti e ipovedenti”, si legge in una nota di UniCredit, che nel 2024 stima che saranno emesse gradualmente circa 20 milioni di carte nei 12 Paesi in cui è presente l’istituto finanziario.

Entrando nel dettaglio, il design della Mastercard Touch Card è basato su un sistema di incisioni laterali che aiuta gli utenti a identificare la carta al tatto. Questo rende molto più semplice per i clienti non vedenti e ipovedenti distinguere tra le varie carte di pagamento in loro possesso.

Realizzata in PVC riciclato e quindi con a cuore l’ambiente, la carta è stata progettata per assicurare “un maggiore senso di sicurezza, inclusività e indipendenza delle persone con disabilità visive quando effettuano pagamenti online o nei negozi”, spiega una nota di Mastercard. In effetti, la “barriera” della disabilità visiva è un ostacolo per milioni di persone: secondo le stime citate da Mastercard, in Europa ci sono oltre 30 milioni di persone non vedenti e ipovedenti. In media, 1 cittadino europeo su 30 soffre di problemi alla vista.

“Siamo lieti di annunciare l’integrazione di questa novità nelle nostre carte, realizzate con materiali sostenibili certificati, a vantaggio dei clienti non vedenti e ipovedenti. Le banche hanno un ruolo fondamentale per costruire un mondo migliore e questo è un altro modo in cui desideriamo dimostrare ai nostri clienti che siamo sempre al loro fianco”, è il commento di Alberto Palombi, head of group payment solutions di UniCredit.

Soddisfatto anche Mark Barnett, president Mastercard Europe, secondo il quale “la carta Mastercard Touch Card è la prova del nostro impegno a realizzare nuovi standard per le carte di pagamento, che promuovano l’inclusività. Siamo entusiasti di lavorare con un partner come UniCredit nella realizzazione di soluzioni disegnate sulle esigenze dei clienti che migliorano l’accessibilità per tutti”.

buddybank: conto online zero spese e carte attivabili a maggio 2024

Tra le carte di debito convenienti proposte da UniCredit a maggio 2024 c’è anche la Carta internazionale MyOne, che appartiene al circuito Mastercard ed è in omaggio con l’apertura del conto corrente online “Genius buddy” di buddybank, l’istituto di credito 100% digitale del gruppo UniCredit. Questo conto è a canone gratuito (anziché 2,90 euro al mese) se lo si apre entro il 28 febbraio 2025

buddybank, per i nuovi clienti che aprano il conto entro il 31 maggio 2024, offre le seguenti promozioni:

buono regalo Amazon.it da 50 euro spendendo almeno 200 euro con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente;

spendendo con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente; buono regalo Amazon.it da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente.

Questi due vantaggi possono essere cumulati, così da ottenere una somma complessiva di 150 euro di buoni regalo Amazon.it.

Il conto corrente online di buddybank, che è cointestabile, prevede:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro;

(circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro; carta di debito internazionale MyOne con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero (prelievo in euro)

da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero (prelievo in euro) bonifici ordinari online in area SEPA senza commissioni;

online in area SEPA senza commissioni; assistenza bancaria 24/7 via chat;

versamenti dagli ATM UniCredit senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito;

possibilità di richiedere una carta prepagata;

accredito di stipendio o pensione.

Per saperne di più su questa offerta e aprire Genius buddy, clicca sul link che trovi qui sotto:

