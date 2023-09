Scopri la nuova offerta NOW e Sky da 9,99 euro al mese per 12 mesi con inclusi 3 partite su 10 per giornata di Serie A , tutta la Serie BTK, Champions League, Europa League e il calcio internazionale

Quando si parla di calcio gli appassionati sanno che possono rivolgersi a NOW e Sky. La pay TV infatti è da anni un punto di riferimento per il mondo del pallone e anche nel 2024 trasmetterà 3 partite per giornata della Serie A (quella delle 20.45 del sabato, l’incontro delle 12.20 della domenica e delle 20.45 del lunedì) in co-esclusiva con DAZN. L’app di streaming invece ha lanciato una nuova offerta davvero conveniente che consente di accedere a tutto lo sport di Sky senza abbonamento.

NOW e Sky: le offerte per il calcio di settembre 2023

Le migliori offerte TV per il calcio Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni NOW Sport 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 9,99 €/mese per 13 mesi Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,99 €/mese per 18 mesi

Sky agli amanti del calcio propone Sky TV + Sky Calcio che comprende:

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite di Serie A per giornata

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. L’attivazione è di 9 euro con Sky Q via Internet.

In alternativa è disponibile il pacchetto l’offerta più completa con Prova Sky Q:

Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Il prezzo è di 9 euro per 30 giorni di visione. Dopo un mese potete decidere se acquistare un abbonamento e personalizzarlo con i pacchetti che più vi interessano.

L’offerta di NOW TV

Con il Pass Sport di NOW TV potete accedere ai contenuti della pay TV anche senza abbonamento. In questo caso avete inclusi non solo il pacchetto Sky Calcio ma anche quello Sky Sport con tutta la Champions League (121 partite su 137), Europa League e Conference League, i motori con Formula 1, Moto GP, World Superbike, i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon sul canale Sky Sport Tennis oltre a basket (NBA, EuroLeague, EuroCup), rugby, golf e molto altro. Il costo è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Dopo un anno l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese e si può disattivare quando si vuole almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Potete associare fino a 6 dispositivi al pass Sport di NOW TV e sostituirli tutte le volte che serve. Il servizio è compatibile con smartphone, tablet, PC, Smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick. Con il pacchetto Sport però non è disponibile la visione in contemporanea su più dispositivi.

Con il Pass Cinema e Entertainment invece potete vedere tutti i programmi, film, serie TV e produzioni originali di Sky a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi, invece di 14,99 euro al mese. Avete incluso anche la funzione Premium con audio immersivo con Dolby Digital 5.1, contenuti on demand senza pubblicità e la possibilità di visione su due dispositivi in contemporanea che si attiverà però a partire dal 28/9/23. Potete avere il Pass Cinema e Entertainment senza Premium a 6,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi, invece di 8,99 euro al mese.

L’offerta di DAZN

Le migliori offerte TV per il calcio Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

Se amata il calcio non potete però perdervi l’offerta di DAZN. L’app di streaming è l’unica a trasmettere tutte le partite di Serie A in esclusiva (10 incontri per giornata) e include anche tutta la Serie BTK, Europa League e le migliori partite di Conference League. In più potete seguire anche altri sport come basket con la Serie A UnipolSai e gli incontri più emozionanti di Eurolega e Eurocup, NFL, UFC, Matchroom e Goldenboy, freccette, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, sport invernali e altro. Potete scegliere tra due diversi abbonamenti:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Attivandolo spendereste 24,91 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 499 euro in un’unica soluzione. Attivandolo spendereste 37,41 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

DAZN è compatibile con diversi dispositivi come Smart TV, console per videogiochi, Chromecast, Amazon Fire Stick, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Se avete un abbonamento con Sky potete vedere i contenuti di DAZN sul canale dedicato ZONA DAZN al 204 al costo di 5 euro al mese. Potete attivarlo su www.dazn.com/sky oppure nell’area personale “Il mio Account” di DAZN, alla pagina www.dazn.com/myaccount/ppv. ZONA DAZN è disponibile anche su tivùsat al costo di 7,50 euro al mese sul canale 214 e ZONA DAZN 2 al 215 ma solo in caso di contemporaneità delle partite.