Dal 29 aprile il limite di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia mobile è aumentato a 15 V/m . Scopri cosa cambia per gli utenti e le migliori offerte

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una nota ha ufficializzato l’entrata in vigore dal 29 aprile dei nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia mobile. Si è quindi passati dalla soglia di 6 V/m approvata nel 2023 a 15 V/m. Questa scelta è stata motivata dal MIMIT per “amplificare l’adozione del 5G“. L’innalzamento del limiti permetterà ai ripetitori di trasmettere con una intensità maggiore e quindi non solo di aumentare la velocità della connessione ma anche di coprire un’area più ampia.

Telefonia mobile: limite di emissioni elettromagnetiche portato a 15 V/m ad aprile 2024

Nuova soglia di emissioni per la telefonia mobile 1 dal 29/4/24 il limite per le emissioni elettromagnetiche delle reti di telefonia mobile è stato portato da 6 V/m a 15 V/m 2 Il provvedimento rientra nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 3 Il nuovo limite permetterà di aumentare copertura, velocità di navigazione e dare una spinta all’adozione del 5G

L’Italia rispetto non solo agli altri Paesi europei ma anche a livello globale ha da sempre fissato una soglia di emissioni elettromagnetiche molto basse. Basta infatti considerare che stando agli studi sul tema effettuati dalla International Commission on Non-Ionizing Radation Protection (ICNIRP), ovvero la commissione creata per valutare gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute umana, si può considerare sicuro un limite di 61 V/m, circa quattro volte tanto quello attualmente adottato. In Europa sono ben 12 i Paesi che hanno scelto di impostare questa soglia mentre 5 addirittura prevedono un limite anche più alto.

L’anno scorso diverse associazioni come Legambiente e Codacons oltre a Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra avevano espresso tutti i loro dubbi in merito all’aumento delle emissioni ritenendo che fosse rischioso per il benessere della collettività. “Si baratta la salute dei cittadini con gli interessi delle società delle telecomunicazioni, le uniche che otterranno vantaggi economici dall’innalzamento dei limiti”, affermava il Codacons.

L’innalzamento della soglia per le emissioni elettromagnetiche per la telefonia mobile rientra nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 in cui sono previsti anche nuove regole per le offerte operator attack, ovvero quelle tariffe che fanno distinzione tra gli utenti in base all’operatore di provenienza. Inizialmente sembrava che queste promozione sarebbero dovute scomparire ma in realtà ai gestori è stato semplicemente imposto di non utilizzare il database MNP (Mobile Number Portability).

Le migliori offerte di telefonia mobile selezionate con il comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024

Offerte convenienti Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 150 XL minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,98 €/mese per sempre Kena 5,99 Promo 100 di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 5,99 €/mese ho 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Promo FLASH BACK! XL Very 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre

Se state cercando una tariffa di telefonia mobile al giusto prezzo, con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontarle gratuitamente tra loro per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Di seguito ecco descritte nel dettaglio alcune delle offerte più interessanti con minuti illimitati e almeno 100 GB inclusi al mese:

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. L’operatore permette anche di cambiare offerta in qualsiasi momento senza spese. I Gigabyte di riserva non hanno scadenza e si possono accumulare a partire dal rinnovo successivo fino al limite previsto dall’offerta. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis per l’offerta di Kena Mobile, che poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 4 euro, se si forniscono i consensi commerciali all’operatore. Anche SIM e spedizione sono gratis. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con il piano di telefonia mobile o richiedere online con due clic il recesso dall’offerta senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Per aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download potete attivare l’opzione ho. Il Turbo aggiungendo 1,49 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni.

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 7/5/24

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Alle offerte di Iliad potete aggiungere anche iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con un finanziamento Younited a tasso zero (salvo approvazione) e la promessa di restituire il telefono alla fine del pagamento. La spedizione è gratis.

Attivando Giga 180 o qualsiasi altra offerta dell’operatore low cost da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito si può accedere anche a uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta fibra. Con IliadBox avrete inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Per i già clienti mobile di Iliad il prezzo per la rete fissa è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

