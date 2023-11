Approvato l'emendamento al Ddl Concorrenza per l'innalzamento dei limiti elettromagnetici per la copertura 5G. Le opposizioni, Legambiente e Codacons promettono battaglia

5G, svolta sulla copertura: aumenti per i limiti elettromagnetici in arrivo

Grandi novità in merito alla copertura 5G in Italia. È stato infatti approvato l’emendamento al Ddl Concorrenza di Fratelli d’Italia in IX Commissione del Senato che consente l’innalzamento dei limiti elettromagnetici per le reti di ultima generazione in termini di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità. I valori quindi passano “in via provvisoria e cautelativa”, si legge nel testo, dagli attuali 0,6 V/m a 15 V/m. Si tratta comunque di una soglia più bassa rispetto ai 24 volt metro proposti nel provvedimento presentato al Consiglio dei ministri di luglio che non è stato approvato.

Copertura 5G: cosa cambia con il Ddl Concorrenza a novembre 2023

Copertura 5G in Italia 1 approvato l’emendamento di FI al Ddl Concorrenza per l’innalzamento dei limiti elettromagnetici per il 5G 2 si passa dagli attuali 0,6 V/m a 15 V/m 3 sono contrati al provvedimento Pd, M5S, AVS oltre a Legambiente e Codacons

L’innalzamento del limite del limite elettromagnetico per il 5G a 15 V/m si riferisce a al campo elettrico “E” mentre per quanto riguarda quello “H” arriva a un valore di 0,037 A/m. Per la densità di potenza la soglia massima è di 0,52 W/m2. Nel nuovo emendamento non c’è poi nessun riferimento alla Fondazione Bordoni che, come si leggeva nella prima bozza, avrebbe dovuto presentare un report annuale e supportare Arpa nelle misurazioni.

In Europa, 12 Paesi hanno seguito le raccomandazioni Ue (Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Finlandia, Estonia, Cipro) fissando il limite elettromagnetico a 61 V/m mentre 5 nazioni hanno fissato alcuna soglia o prevedono valori più alti (Olanda, Danimarca, Svezia, Lettonia, Austria). L’Italia rientra invece negli 8 Paesi che hanno posto limiti più stringenti di quelli fissati dall’Ue insieme a Belgio, Slovenia, Croazia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Lituania.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che l’Italia ha fissato un limite elettromagnetico inferiore a tutti gli altri Stati membri. “Paesi come la Germania e la Spagna hanno adottato i limiti massimi da oltre 20 anni“, afferma il Mimit senza riscontrare anomalie nella popolazione. L’innalzamento del limite, continua il Ministero, porterebbe al “miglioramento della qualità del servizio (in termini di copertura 5G) fin da subito, con effetti positivi sui cittadini in termini di voce e dati, riducendo l’impatto economico sugli operatori e la proliferazione di antenne sul territorio”.

Il Mimit poi ricorda che il 62% dei siti esistenti nelle aree urbane è risultato non aggiornabile allo standard più recente per la telefonia mobile a causa dei limiti di emissione e gli extra costi per sviluppare la copertura 5G arrivano a 1,3 miliardi di euro per operatore.

“Con l’approvazione dell’emendamento al Ddl Concorrenza che consente l’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, finalmente l’Italia si muove nella direzione europea, recuperando ritardi decennali. – sottolinea il ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso – Nel nostro Paese il limite di emissione per i campi elettromagnetici era fermo a 6 V/m, risultando il più basso tra quelli dell’Ue, tanto da frenare lo sviluppo delle reti 5G nelle aree urbane“.

Secondo il Ministro il provvedimento “rappresenta una svolta importante per lo sviluppo del Paese: migliorerà infatti la connettività mobile sul territorio, garantendo una qualità di servizi superiore per i cittadini e consentirà alle imprese di diventare più competitive. L’avevamo detto e l’abbiamo fatto. Questo è il governo del fare“. “Questa misura – conclude – è il frutto di un confronto nel merito che abbiamo avuto con tutti gli attori interessati: ha prevalso il buon senso“.

“L’Italia si muove nella direzione delle indicazioni europee, rispetto alle quali scontiamo ritardi decennali. – afferma Asstel in una nota – Nel nostro Paese il limite di emissione per i campi elettromagnetici è fermo dal 2003 a 6 V/m, risultando il più restrittivo tra i Paesi dell’Unione Europea. Questa misura rappresenta un segnale significativo per lo sviluppo e per l’innovazione del Paese. Apprezziamo l’attenzione del Governo su questo importante intervento e auspichiamo che il percorso legislativo possa concludersi positivamente“.

I pareri sfavorevoli

Le opposizioni si scagliano però contro la norma sul limite elettromagnetico per il 5G. “Riteniamo inaccettabile il blitz con cui la maggioranza ha dato l’ok all’emendamento Pogliese che alza le soglie dei campi elettromagnetici per lo sviluppo della rete 5G. – si legge in una nota Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra – Innalzare i limiti dagli attuali 0,6 V/m a 15 V/m – su una media calcolata su 24 ore – senza un dettagliato approfondimento è un serio pericolo per la salute dei cittadini”. Il provvedimento, affermano le opposizioni, serve ad accontentare “le industrie straniere del settore telecomunicazioni“. “Due mesi fa, un pool di scienziati aveva già elencato i potenziali rischi di un eventuale innalzamento con una nota pubblica. Inoltre tale scelta costituisce un vero e proprio boomerang per lo sviluppo digitale nazionale e l’imprenditoria italiana“, concludono.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Legambiente e Codacons. La prima associazione ritiene che il Governo abbia fatto la scelta più facile a danno della popolazione. “Siamo, infatti, l’unico Paese in Europa che misura i campi sulla media delle 24 ore invece che sulla media dei 6 minuti. Si tratta di una scelta insensata che accontenta le richieste di parte dell’industria del settore, ma che può costituire un vero boomerang per lo sviluppo digitale nazionale oltre che potenzialmente pericolosa per la salute della popolazione, considerando che le ultime ricerche mettono ben in evidenza come gli attuali 6 V/m siano cautelativi. – spiega il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani – Al Governo e al Parlamento torniamo a ribadire l’importanza di aprire un tavolo di lavoro e di confronto per ragionare sulle possibili strategie da mettere in campo, per raggiungere gli auspicabili e fondamentali obiettivi di digitalizzazione del Paese, mettendo in primo piano la salute dei cittadini“.

“Si baratta la salute dei cittadini con gli interessi delle società delle telecomunicazioni, le uniche che otterranno vantaggi economici dall’innalzamento dei limiti. – afferma il Codacons – Per tale motivo siamo pronti a proseguire la battaglia legale nelle sedi opportune contro qualsiasi aumento delle esposizioni ai campi elettromagnetici“.

