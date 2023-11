Isybank finisce nel mirino dell’ Antitrust . L’Agcm ha aperto un’istruttoria sulla banca 100% digitale per far chiarezza dopo il trasferimento “forzato” di 300 mila correntisti da Intesa Sanpaolo . I vertici della banca si difendono, sostenendo di aver tutelato i clienti. Le ultime novità sul caso, insieme alle migliori offerte di novembre 2023 per un conto corrente, su SOStariffe.it .

L’Antitrust avvia un’istruttoria su Isybank. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato vuole fare luce sul trasferimento di correntisti da Intesa Sanpaolo alla nuova banca digitale del colosso del credito. Dal canto loro, i vertici di Intesa hanno già fatto sapere di essere pronti “a collaborare nell’esame e nella soluzione dei temi posti dall’Autorità, nel miglior interesse della clientela”, ma dichiarano di “avere operato in conformità con la normativa“.

Prima di scoprire gli ultimi sviluppi del caso Isybank, va ricordato che il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it mette a confronto le soluzioni più convenienti per un conto corrente online zero spese. Per avere una panoramica delle migliori offerte, clicca sul pulsante verde qui di seguito:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Isybank: istruttoria dell’Antitrust verso Intesa Sanpaolo sul passaggio dei clienti

IL CASO ISYBANK 1 L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per far luce sul passaggio dei correntisti da Intesa Sanpaolo a Isybank 2 La procedura è stata aperta dopo che l’Agcm ha ricevuto 2.000 segnalazioni da parte di correntisti trasferiti da Intesa a Isybank 3 Sulla vicenda è scesa in campo anche la Banca d’Italia 4 Intesa Sanpaolo ha detto che “i reclami sono molto limitati” e che soltanto 1.500 clienti su 300.000 spostati in Isybank hanno chiesto di ritornare in Intesa Sanpaolo

La banca ha fornito anche i numeri dell’operazione, spiegando che l’impatto di chi ha rinunciato al passaggio è stato limitato: a fronte di 300mila clienti transitati ad Isybank è arrivato “solo un numero molto contenuto, pari a circa 1.500, di richieste di rientro in Intesa Sanpaolo“.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria verso Intesa Sanpaolo, dopo aver ricevuto circa 2.000 segnalazioni sullo spostamento dei correntisti da Intesa a Isybank. La banca digitale, che non ha sportelli fisici ai quali rivolgersi, “comporterebbe, almeno per alcuni correntisti, un aumento dei costi di tenuta del conto“.

In un nota l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha fatto notare che la comunicazione inviata ai clienti sarebbe stata “ambigua e diffusa con modalità non coerenti con l’importanza della questione“. Di conseguenza, secondo l’Authority, i correntisti “non avrebbero avuto piena contezza del trasferimento del proprio conto presso un altro operatore e anzi spesso ne sono venuti a conoscenza soltanto dopo la data ultima fissata da Intesa Sanpaolo per poter esprimere il proprio diniego al passaggio. La stessa facoltà di opporsi al trasferimento risulta non esser stata indicata con sufficiente chiarezza“.

Le associazioni dei consumatori – Unc, Aduc e Codacons – non solo chiedono di fare chiarezza sulla vicenda e in particolare su un punto: se la banca abbia fornito o meno ai clienti la possibilità di scelta, e se vi siano state conseguenze sul fronte dei costi bancari a carico dei correntisti. Ma parlano anche di “una prima vittoria importante” con l’apertura dell’istruttoria dell’Antitrust.

C’è da aggiungere che i consumatori hanno lamentato che la comunicazione del passaggio “forzato” da Intesa Sanpaolo a Isybank sia stata recapitata ai clienti tramite internet banking o nell’app di Intesa senza nessuna evidenza e in un periodo dell’anno in gran parte coincidente con le ferie estive.

Sul caso si è mossa anche la politica. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha affermato che la Banca d’Italia ha ricevuto diversi esposti sulla vicenda e chiesto chiarimenti a Intesa Sanpaolo, ricevendo “adeguate rassicurazioni“. Ciriani ha poi precisato che Bankitalia “continuerà a monitorare l’operazione per i profili di competenza“.

Dal canto suo, Intesa Sanpaolo ha spiegato di “avere operato in conformità con la normativa applicabile, inclusa la comunicazione alla propria clientela“. La banca ha ribadito che “pone al centro quanto la clientela richiede e si aspetta“. Inoltre Intesa Sanpaolo ha aggiunto che “i clienti che ci hanno espresso un reclamo sono molto limitati rispetto ai numeri complessivi“.

I vertici della banca hanno rivelato che soltanto 1.500 correnti su 300.000 trasferiti in Isybank hanno richiesto di tornare in Intesa Sanpaolo. Mentre i nuovi clienti della banca digitale sono finora 50.000.

Nella sua difesa, Intesa Sanpaolo ha chiarito che i correntisti spostati in Isybank sono clienti che la banca ha ritenuto essere “prevalentemente digitali”, cioè coloro che utilizzano servizi e canali digitali dell’istituto di credito e non si rivolgono quasi mai a uno sportello fisico. Sono stati invece esclusi dal trasferimento a Isybank, i clienti con:

più di 65 anni di età;

di età; un fido sul conto corrente;

giacenze finanziarie superiori a 100.000 euro;

chi ha effettuato più di 10 operazioni in filiale nell’ultimo anno o con l’apertura del conto eseguita negli ultimi 12 mesi.

Isybank: che cosa prevede l’offerta a Novembre 2023

CONTO ISYLIGHT CONTO ISYSMART CONTO ISYPRIME canone mensile gratuito

carta di debito digitale inclusa (versione fisica 12 €)

prelievo di contanti gratis da ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 1,10 €)

bonifico ordinario SEPA gratuito

bonifico istantaneo SEPA 2 € canone di 3,90 €/mese

carta di debito digitale e fisica gratuita

prelievi gratuiti dagli ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 0,40 €)

bonifici ordinari SEPA gratuiti

bonifici istantanei SEPA 0,90 € canone di 9,90 €/mese

carta di debito digitale e fisica gratuita

prelievi di contante gratuiti da ATM di Intesa e da altre banche in area SEPA ed extra SEPA

bonifici ordinari e istantanei SEPA senza costi

Sono tre i conti correnti online messi a disposizione da Isybank e le cui caratteristiche principali sono illustrate nella tabella qui sopra. Ricordiamo che, con il passaggio da Intesa a Isybank, per i clienti cambia il codice IBAN del proprio conto corrente. In secondo luogo, per tutti i conti Isybank, gli acquisti e i prelievi in tutto il mondo con la carta di debito non prevedono, fino al 10 gennaio 2024, il pagamento della commissione di conversione valuta applicata dalla banca.

Un’ultima questione deve essere presa in esame e concerne i clienti che hanno in corso con Intesa Sanpaolo:

mutui ;

; prestiti ;

; investimenti,

Questi prodotti finanziari restano in Intesa Sanpaolo. Tuttavia, il pagamento delle rate mensili di mutui e prestiti avviene dal conto di Isybank. A proposito, invece, dei clienti di Isybank che vogliano accendere un nuovo mutuo o un nuovo prestito, essi dovranno richiederlo tramite l’app di Isybank a Intesa Sanpaolo. Infine con Isybank è anche possibile richiedere e ricevere istantaneamente un anticipo dello stipendio o della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA