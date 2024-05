BTP Valore iniziata la nuova emissione: si è aperta lunedì 6 maggio la nuova sottoscrizione e si concluderà venerdì 10 maggio. Scopri la nuova offerta e confrontala con i conti deposito per sapere dove conviene investire.

In 30 sec

La prima giornata della nuova emissione del BTP Valore ha totalizzato una raccolta superiore a 2,5 miliardi di euro, pari a oltre 33.000 contratti. Da lunedì 6 a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13) è previsto il collocamento del titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già reso noto la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per l’emissione speciale del BTP Valore:

3,35% per il 1°, 2° e 3° anno;

per il 1°, 2° e 3° anno; 3,90% per il 4°, 5° e 6° anno.

Al termine del collocamento saranno annunciati itassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Numerosi risparmiatori però si stanno domandando se sia più vantaggioso investire in questo buono del Tesoro poliennale o in un conto deposito. Con il comparatore di SOStariffe.it, puoi scoprire quali sono le offerte più remunerative tra i partner a maggio 2024. Per una fotografia delle varie soluzioni, clicca sul pulsante verde qui sotto:

BTP Valore: scopri come funziona la nuova emissione di maggio 2024

Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. I tassi di interesse sono del 3,35% per i primi tre anni e del 3,90% per i successivi anni. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491.

Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà e l’esenzione dalle imposte di successione.

L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.

Conto deposito: rendimenti alti anche a maggio 2024

CONTO DEPOSITO: DURATA CONTO DEPOSITO: RENDIMENTO 6 mesi tasso di interesse del 5% lordo annuo

lordo annuo 352,88 € di guadagno netto su 20.000 € 12 mesi tasso di interesse del 5% lordo annuo

lordo annuo 700 € di guadagno netto su 20.000 € 24 mesi tasso di interesse del 4,50% lordo annuo

lordo annuo 1.252 € di guadagno netto su 20.000 € 36 mesi tasso di interesse del 4,50% lordo annuo

lordo annuo 1.878 € di guadagno netto su 20.000 € 60 mesi tasso di interesse del 4,75% lordo annuo

lordo annuo 3.316,82 € di guadagno netto su 20.000 €

Meglio investire i propri risparmi nel BTP Valore oppure in un conto deposito? Quale dei due prodotti finanziari è più remunerativo? Sopra abbiamo detto quali sono i tassi di rendimento del buono del Tesoro poliennale relativi all’emissione di maggio 2024.

Per quanto riguarda i conti deposito, c’è da osservare che hanno il vantaggio di offrire tassi di interesse più alti per investimenti di durata inferiore ai sei anni. È vero che i titoli di Stato come il BTP Valore beneficiano di una tassazione al 12,6%, mentre i conti deposito sono soggetti a una ritenuta fiscale del 26% sugli interessi maturati.

Così come è vero che i conti deposito non hanno alle spalle la sicurezza della garanzia statale, ma solo quella delle banca che lo propone. Anche se ormai quasi tutte le banche aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che copre ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Dunque, anche il conto deposito è un investimento sicuro. Inoltre c’è da notare che è possibile scegliere tra:

conto deposito vincolato , il quale ha tassi d’interesse più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali;

, il quale ha tassi d’interesse più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali; conto non vincolato (o a deposito libero), con il tasso che è meno remunerativo in quanto è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Ecco una simulazione effettuata lunedì 6 maggio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it, supponendo che un piccolo risparmiatore voglia investire una somma di 20.000 euro in un conto deposito. Le tre migliori offerte tra i partner, in base alla loro durata, prevedono questi rendimenti e guadagni netti:

durata di 6 mesi , tasso di interesse 5% lordo annuo (3,70% netto), guadagno netto di 352,88 euro su 20.000 euro investiti;

, tasso di interesse lordo annuo (3,70% netto), guadagno netto di su 20.000 euro investiti; durata di 12 mesi , tasso di interesse 5% lordo annuo (3,70% netto), guadagno netto di 700 euro su 20.000 euro investiti;

, tasso di interesse lordo annuo (3,70% netto), guadagno netto di su 20.000 euro investiti; durata di 24 mesi , tasso di interesse 4,50% lordo annuo (3,33% netto), guadagno netto di 1.252 euro su 20.000 euro investiti;

, tasso di interesse lordo annuo (3,33% netto), guadagno netto di euro su 20.000 euro investiti; durata di 36 mesi , tasso di interesse 4,50% lordo annuo (3,33% netto), guadagno netto di 1.878 euro su 20.000 euro investiti;

, tasso di interesse lordo annuo (3,33% netto), guadagno netto di euro su 20.000 euro investiti; durata di 60 mesi, tasso di interesse 4,75% lordo annuo (3,52% netto), guadagno netto di 3.316,82 euro su 20.000 euro investiti.

Per trovare altre opzioni per un conto deposito, consulta il comparatore di SOStariffe.it, premendo sul pulsante verde qui sotto:

