L' eSIM stanno via via sostituendo le SIM tradizionali grazie alle loro caratteristiche superiori, come ad esempio la possibilità di usare due numeri sullo stesso telefono . Scopri le migliori offerte oggi disponibili

Nel corso degli anni le SIM sono diminuite di dimensioni fino a diventare nel formato nano ma a breve potrebbero scomparire del tutto per essere sostituite in via definitiva dall’eSIM. Questa tecnologia è stata lanciata nel 2016 ma è solo negli ultimi anni che è diventata molto popolare, complice anche la spinta da un numero sempre maggiore di produttori di smartphone che hanno deciso di adottarla con Apple e Samsung in prima linea.

Non è infatti un caso che di recente l’eSIM è diventata una soluzione per chi viaggia all’estero e vuole evitare di attivare un piano per il roaming internazionale.

eSIM: caratteristiche, pregi e svantaggi

eSIM Dettagli Vantaggi possibilità di utilizzare 2 numeri di telefono sullo stesso dispositivo

si scaricano come un qualsiasi file e non serve inserirle fisicamente nello smartphone

non necessitano di spedizione o supporti in plastica e quindi sono più ecologiche

permettono di ridurre i possibili danni accidentali negli smartphone e renderli più resistenti a polvere e acqua Svantaggi il trasferimento da un telefono a un altro è più complicato rispetto alle SIM tradizionali

L’eSIM è una tecnologia più avanzata rispetto alle SIM anche se ne condivide alcune caratteristiche fondamentali. Come la loro controparte fisica, infatti, hanno uno codice che le indentifica in modo univoco (ICCID) e sistemi di protezione come PIN e PUK. L’eSIM però non è fornita da uno specifico gestore e quindi deve essere associata al proprio operatore nel momento in cui si imposta il telefono.

La GSM Association sottolinea i tanti vantaggi dell’eSIM. Il primo è sicuramente la comodità di non dover più inserire fisicamente la SIM all’interno del telefono. In questo modo diventa impossibile perderla o danneggiarla in quanto si scarica direttamente sul dispositivo come un qualsiasi file. Nel caso in cui il telefono venga perso o rubato diventa più semplice ritrovarlo utilizzando le funzioni per la localizzazione del dispositivo, visto che non è possibile rimuovere la SIM che lo collega alla rete mobile. La scheda digitale inoltre non si può distruggere e ci sono più possibilità di bloccarla rendendo di fatto inutilizzabile il cellulare.

L’eSIM permettono poi di utilizzare più numeri di telefono sullo stesso smartphone. Quando si è all’estero, ad esempio, si può attivare una scheda virtuale temporanea di un operatore del Paese di destinazione ed evitare così le spese per il roaming. L’eSIM sono inoltre più ecologiche in quanto non necessitano di spedizione. In questo modo si risparmiano emissioni di CO2 e supporti in plastica che dovranno essere poi smaltiti.

Il principale svantaggio dell’eSIM invece sta nel fatto che nel caso in cui lo smartphone si rompa diventa difficile trasferire il numero di telefono su un altro cellulare dato che non basta più prendere la SIM dal vecchio telefono e metterla in quello nuovo. La procedura per portare una scheda digitale da uno smartphone a un altro spesso richiede l’utilizzo di un’app o servizi appositi forniti dagli operatori.

Detto questo non sembra che il trasferimento dell’eSIM sia poi così complicato come potrebbe sembrare. iPhone ad esempio prevede una procedura automatica e anche i produttori di smartphone Android si stanno impegnando per semplificarla. In futuro i sistemi diventeranno comunque sempre più automatizzati e verrà eliminata la necessità dell’utilizzo di un computer o un altro dispositivo, problema molto sentito soprattutto nei Paesi con economie poco sviluppate. Restano però casi in cui si è costretti a contattare il proprio operatore e fornirgli il codice identificativo del telefono per trasferire il numero.

Oggi sono comunque diversi i produttori di smartphone che supportano le eSIM. Ad esempio, gli iPhone dalla versione 14 in poi venduti degli Stati Uniti non prevedono più il vano per inserire una SIM fisica e quindi permettono l’associazione solo a una scheda virtuale grazie a un accordo con gli operatori di telefonia mobile attiva nel Paese. Fuori dagli Stati Uniti, invece, è ancora possibile utilizzare una SIM tradizionale.

L’eSIM sono quindi vantaggiose anche per i produttori in quanto eliminando una parte meccanica come lo sportellino per la SIM si riducono i rischi di usura o rotture accidentali. In questo modo gli smartphone diventano potenzialmente anche più resistenti ad acqua e polvere, per non parlare della possibilità di fare spazio ad altre componenti utili come la batteria. Non solo, l’eSIM sono supportate anche da altri dispositivi come smartwatch e tracker per non perdere le chiavi di casi o altri accessori.

Tutte le offerte per eSIM di maggio 2024

Offerte eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile 1 EVO 30 di CoopVoce minuti illimitati e 200 SMS + 30 GB in 4G 5,90 €/mese per sempre 2 Promo Flash Back! XL 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 3 Spusu 150 XL di Spusu minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese 6 Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G 9,99 €/mese 7 TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Anche in Italia abbiamo tanti operatori che supportano l’eSIM. Per confrontarle le loro offerte tra loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare così la soluzione più conveniente per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzeranno verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte eSIM di CoopVoce

CoopVoce è uno dei pochi operatori virtuali a prevedere offerte eSIM, che hanno lo stesso prezzo di quelle per le SIM tradizionali. I già clienti possono invece richiedere la sostituzione al costo di 5 euro. A maggio potete quindi attivare:

EVO 30 di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,90 euro al mese per sempre fino al 22/5/24. Il contributo per l’attivazione e spedizione della SIM è di 10 euro con acquisto online.

Le offerte eSIM di Spusu

Con Spusu potete acquistare un’eSIM allo stesso prezzo di una SIM tradizionale cliccando su Acquista adesso > Ordina eSIM. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito (Visa o Mastercard) o PayPal. Potrete poi scaricare l’eSIM inquadrando il QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. L’attivazione arriverà poi in seguito alla video identificazione.

I già clienti possono invece sostituire gratuitamente la SIM facendone richiesta via email a ciao@spusu oppure chiamando il servizio clienti al 378 010 1000 o via chat su WhatsApp al 378 010 2000. Una delle migliori offerte dell’operatore oggi disponibili è la seguente:

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 6,32 GB per navigare in roaming in Ue

300 GB di riserva che diventano disponibili quando finiscono i Giga

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/5/24. Riserva Dati permette di convertire i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e si può accumulare fino alla soglia massima prevista dal piano.

Le offerte eSIM di Very Mobile

Anche Very Mobile permette di avere un’eSIM senza costi aggiuntivi e acquistandola online. Troverete il QR Code per scaricarla nell’email di riepilogo dell’ordine. I già clienti possono richiedere la sostituzione gratuita cliccando su Offerta > Info SIM e PUK > Scrivici nell’app Very. Potete quindi abbinare l’eSIM a questa offerta:

Promo Flash Back! XL 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica omaggio fino al 7/5/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Questa offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

Le offerte eSIM di TIM

TIM consente di acquistare un’eSIM solo in negozio al prezzo di 10 euro. Il QR Code per scaricarla vi verrà fornito stampato su un cartoncino direttamente al punto vendita. Potrete poi attivare l’offerta effettuando la verifica dell’identità anche tramite SPID. I già clienti invece possono effettuare la sostituzione al costo di 15 euro. Potete abbinare la vostra eSIM a una delle tante offerte 5G di TIM per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload sul Vero 5G in tutte le principali città italiane e località turistiche.

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. Scegliendo l’addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese.

Attivando questa offerta o qualsiasi altro piano dati a partire da 9,99 euro al mese potete avere uno sconto di 6 euro al mese sull’offerta Internet Casa di TIM. Con TIM WiFi Power Smart avete inclusi una connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate (solo online), modem TIM HUB+ Executive e TIM Navigazione Sicura. Il prezzo per i già clienti mobile è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, mentre il contributo per l’attivazione è gratis.

I clienti di TIM per fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se la si attiva entro l’8/6/24.

Alla vostra offerta potete anche abbinare l’acquisto uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. Ad esempio potete scegliere iPhone 15 o Samsung Galaxy S24 a partire da 29 euro al mese per 30 rate. Dando in permuta un vecchio cellulare potete avere poi una supervalutazione fino a 90 euro per iPhone 15 o fino a 150 euro per Samsung Galaxy S24.

Le offerte eSIM di Iliad

Iliad vi permette di acquistare online un’eSIM al costo di 9,99 euro al mese. Per il download, troverete l’apposito QR Code all’interno dell’email di conferma dell’acquisto o in qualsiasi momento nell’Area Personale. Per l’attivazione dovrete prima inserire il codice segreto, poi seguire le indicazioni a schermo e infine eseguire la video identificazione.

Chi è già cliente può richiedere la sostituzione a 9,99 euro ma l’operazione diventa gratis se l’eSIM è abbinata a un’offerta da 9,99 euro al mese. A tal proposito una delle migliori tariffe da attivare è:

Giga 180

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Attivando questa offerta o qualsiasi altra promozione da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potrete accedere a uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra dell’operatore low cost. Con IliadBox avete inclusi una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home), chiamate illimitate, attivazione, modem Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per i già clienti mobili è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Alle offerte di Iliad potete anche abbinare l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento Younited a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Potrete avere il vostro nuovo smartphone a partire da 35,16 euro al mese per 20 mesi con la promessa di restituirlo alla fine del finanziamento. In più dando in permuta un vecchio iPhone potete avere uno sconto fino a 825 euro per avere iPhone 15 Pro.

Le offerte eSIM di Fastweb

Fastweb Mobile vi permette di acquistare un’eSIM solo in negozio al costo di 10 euro. Potrete poi attivare l’offerte con maggiore comodità effettuando la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’identità elettronica) oltre che con video identificazione.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione.

All’offerta potete aggiungere anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Con un telefono a rate inoltre i Gigabyte inclusi raddoppiano. Ad esempio potete avere iPhone 15 a partire da partire da 39,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate.

