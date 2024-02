Google punta sull’eSIM con uno nuovo strumento che rende più semplice e veloce il trasferimento delle schede digitali sugli smartphone che utilizzano Android come sistema operativo. L’eSIM rispetto alle SIM tradizionali si scaricano come un qualsiasi file sul telefono e per questo non necessitano di spedizione. Inoltre permettono di utilizzare due numeri di telefono sullo stesso dispositivo, non possono danneggiarsi né perdersi e sono più ecologiche.

eSIM, nuova funzione per accelerare il trasferimento su Android

La funzione presentata da Google durante il Mobile World Congress e integrata nell’ultima versione di Android rende praticamente automatico il trasferimento di un’eSIM da uno smartphone ad un altro. Alcune immagini diffuse sul web ne mostrano il funzionamento con il passaggio di una scheda digitale da Pixel 8 Pro a un Samsung Galaxy S24 Ultra.

Per trasferire l’eSIM basta scegliere l’apposita opzione nella prima fase di configurazione e poi confermare il passaggio sul vecchio telefono su cui si utilizzava la scheda digitale. Una volta scansionato il codice QR sul secondo dispositivo il trasferimento sarà completato. La funzione è già disponibile sui telefoni di Samsung aggiornati a One UI 5.1 ma solo per i modelli prodotti dall’azienda coreana. Con la versione successiva verrà estesa anche sui dispositivi di altri produttori. La nuova funzione però non sembra sarà utilizzabile fin da subito per gli utenti italiani in quanto, al momento, è supportata esclusivamente dall’operatore T-Mobile.

Tutte le offerte per avere eSIM a febbraio 2024

Offerte eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile 1 EVO Essential di CoopVoce minuti illimitati e 200 SMS + 3 GB in 4G 4,90 €/mese 2 Promo Flash XL 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB al mese con autoricarica 5,99 €/mese 3 Spusu 150 di Spusu 2000 minuti e 100 SMS + 150 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis, 9,95 €/mese 5 TIM 5G Power Famiglia minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 6 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G 9,99 €/mese 7 TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Oggi anche in Italia diversi operatori di telefonia mobile supportano l’eSIM e permettono anche di averle senza costi aggiuntivi. Potete confrontare gratuitamente le loro offerte con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la soluzione migliore direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte eSIM di CoopVoce

CoopVoce è tra i pochi operatori virtuali a permettere di acquistare un’eSIM. I già clienti possono richiedere la sostituzione al costo di 5 euro. Potete abbinarla alla seguente offerta:

EVO Essential di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

3 GB in 4G disponibili anche per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro con acquisto online.

Le offerte eSIM di Spusu

Spusu vi permette di acquistare un’eSIM allo stesso prezzo di una SIM tradizionale direttamente online cliccando su Acquista adesso > Ordina eSIM. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito (Visa o Mastercard) o PayPal. Per scaricarla basta inquadrare il QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. L’attivazione poi avviene a seguito della video identificazione. Per i già clienti il costo di sostituzione è gratuito. Potete richiederlo via email a ciao@spusu oppure chiamando il servizio clienti al 378 010 1000 o via chat su WhatsApp al 378 010 2000. Una delle sue migliori offerte è:

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 6,32 GB per navigare in roaming in Ue

300 GB di riserva che diventano disponibili quando finiscono i Giga

che diventano disponibili quando finiscono i Giga Riserva dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile dal primo rinnovo e che non ha scadenza

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro.

Le offerte eSIM di Very Mobile

Anche Very Mobile permette di avere un’eSIM senza costi aggiuntivi e acquistarla direttamente online. Il QR Code per scaricarla è presente nell’email di riepilogo dell’ordine. I già clienti possono richiedere la sostituzione gratuita dall’app Very cliccando su Offerta > Info SIM e PUK > Scrivici. A febbraio potete abbinare l’eSIM alla seguente offerta:

Promo Flash XL 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps (invece di 50 GB)

fino a 30 Mbps (invece di 50 GB) 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

100 GB in più al mese con autoricarica fino al 19/2/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratuito. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

Le offerte eSIM di TIM

TIM consente invece di acquistare un’eSIM solo in negozio al prezzo di 10 euro. Il QR Code è stampato su un talloncino cartaceo che vi verrà fornito presso il punto vendita. Potrete poi attivare più comodamente la vostra offerta effettuando la verifica dell’identità tramite SPID. Per i già clienti il costo di sostituzione è di 15 euro. A febbraio potete scegliere tra diverse offerte 5G per navigare in tutte le principali città e località turistiche fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con il Vero 5G:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La tariffa è riservata a chi ha già la rete fissa. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) si deve attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 24/2/24 il prezzo è azzerato.

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. Scegliendo l’addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese.

A qualsiasi offerta di TIM si può anche associare l’acquisto a rate di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Potete scegliere, ad esempio, tra iPhone 15 a partire da 31 euro al mese per 30 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 25 euro al mese per 30 rate. Dando in permuta un vecchio cellulare con Super Valuta fino al 25/2/24 riceverete una supervalutazione di 60 euro per acquistare Samsung Galaxy S24 a partire da 23 euro al mese per 30 rate.

In più i clienti di TIM con una SIM con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese hanno uno sconto di 6 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa:

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 10/2/24, invece di 39,90 euro.

Le offerte eSIM di Iliad

Con Iliad potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Potrete eseguire il download in qualsiasi momento inquadrando il QR Code presente nell’email di conferma dell’acquisto o dall’Area Personale. Per attivarla dovrete inserire il codice segreto e poi effettuare la video identificazione. I già clienti possono richiedere la sostituzione a 9,99 euro oppure gratis se abbinata a un’offerta da 9,99 euro al mese.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Attivando questa offerta o qualsiasi altra tariffa da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete accedere a uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad:

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente mobile, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione dell’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Alle offerte di Iliad potete anche aggiungere l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 49,61 euro al mese per 20 mesi e pagamento tramite finanziamento Younited (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Per ricevere una migliore rateizzazione dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio iPhone, MacBook o Apple Watch per avere uno sconto fino a 825 euro sul finanziamento per iPhone 15 Pro

Le offerte eSIM di Fastweb

Con Fastweb Mobile potete richiedere un’eSIM in negozio al costo di 10 euro. Potrete poi attivare l’offerta effettuando più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’identità elettronica). Potete oggi abbinare la vostra SIM digitale alla seguente offerta:

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Primi 2 mesi gratis, poi 9,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione. Con FastwebUP Plus mobile ogni mese potete scegliere tra i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Potete poi aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate e pagare con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione).

