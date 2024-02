Stop al Superbonus 110% . Il Governo ha detto no alla prorog a . Altolà anche all’agevolazione al 90% del 2023. Nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% . Ma ci sono altri bonus edilizi per riqualificare la casa. Su SOStariffe.it , tutte le novità e i migliori preventivi fotovoltaico di gennaio 2024 per il risparmio energetico.

Facendo prevalere la linea del rigore dei conti pubblici, il Governo ha detto “no” a una proroga del Superbonus 110% e 90%, anche per i lavori in corso e da ultimare. Bocciata anche la soluzione dei SAL (stati avanzamento lavori) straordinari. Nel 2024 l’agevolazione sarà al 70% e solo per i lavori sui condomini. L’esecutivo Meloni ha dato un giro di vite agli incentivi edilizi per salvaguardare le finanze dello Stato, anche se alcuni bonus per ristrutturare casa sono rimasti.

Dopo il Superbonus 110%, il risparmio energetico passa dal fotovoltaico

Al di là del sipario calato sul Superbonus 110%, coloro che vogliano combinare difesa dell’ambiente, risparmio in bolletta ed indipendenza energetica della propria casa possono procedere con l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico nella propria abitazione.

Il primo passo da compiere è affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per preventivo fotovoltaico: con questo tool digitale e gratuito è possibile avere un quadro dettagliato e “personalizzato” delle migliori alternative per attrezzare la propria casa con un impianto fotovoltaico conveniente e in linea con le proprie esigenze.

La procedura per ottenere le stime di spesa più vantaggiose è semplice e intuitiva: è sufficiente compilare un apposito form inserendo una serie di dati relativi all’impianto che si intenda installare (indirizzo e posizione), al calcolo del proprio fabbisogno energetico, così come ai dati di contatto. Una volta superata questa fase, il comparatore di SOStariffe.it restituirà un elenco di preventivi “su misura” rispetto alle esigenze dell’utente.

Proprio per incoraggiare l’acquisto e l’installazione di questa tecnologia che sfrutta l’energia solare sono in crescita gli incentivi nazionali per privati messi in campo dal Governo e dalle amministrazioni locali.

Superbonus 110% addio, quali sono gli altri bonus edilizi 2024

BONUS EDILIZI 2024 SPIEGAZIONE Superbonus 70% di detrazione fiscale

di detrazione fiscale misura valida solo per condomini e da 2 a 4 unità immobiliari Ecobonus 50% o 65% di detrazione fiscale in base al tipo di lavori eseguiti

di detrazione fiscale in base al tipo di lavori eseguiti rientrano nella misura l’installazione dei pannelli solari, dispositivi per la domotica e impianti di riscaldamento Bonus barriere architettoniche 75% di detrazione Irpef o Ires

di detrazione Irpef o Ires dal 01/01/2024 sono esclusi dall’agevolazione : la sostituzione di infissi e il rifacimento dei servizi igienici

: la sostituzione di infissi e il rifacimento dei servizi igienici l’agevolazione prevede le stesse soglie di spesa del 2023 Bonus ristrutturazione 50% di detrazione Irpef

di detrazione Irpef 96.000 € massimo di spese sostenute Bonus mobili 50% di detrazione Irpef

di detrazione Irpef detrazione fiscale spalmabile in 10 anni

5.000 € massimo di spese sostenute Bonus verde 36% di detrazione Irpef

di detrazione Irpef detrazione fiscale spalmabile in 10 anni

5.000 € massimo di spese sostenute

Archiviata l’epoca del Superbonus 110% e 90%, nel 2024 l’agevolazione prevede una detrazione fiscale al 70% per i lavori eseguiti per la riqualificazione energetica. Ma varrà solo per i condomini e per gli edifici da due a quattro unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario. Oltre a questa misura, nella tabella qui sopra ecco, in sintesi, quali sono gli altri bonus edilizi validi quest’anno per ristrutturare casa senza Superbonus 110%.

Superbonus 110% ed edilizia: 44 miliardi di lavori nel 2023

SUPERBONUS ED EDILIZIA LE CIFRE DELL’ANCE Superbonus 44 miliardi di € di lavori generati nel 2023 Bonus edilizi (Superbonus compreso) 80 miliardi di € di lavori generati nel 2023 Settore residenziale Nel 2023 ha registrato una crescita del: +0,7% nel complesso

nel complesso +0,5% per le riqualificazioni

per le riqualificazioni +1,43% per le nuove costruzioni Compravendite case -11,8% nei primi 9 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo 2022

Il Superbonus ha generato lavori per 44 miliardi di euro (9 in più rispetto al 2022) nel settore delle costruzioni. I bonus edilizi hanno permesso alle imprese del comparto di fatturare 80 miliardi di euro lo scorso anno. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio congiunturale 2024 dell’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili. In dettaglio, il segmento delle abitazioni è cresciuto nel 2023 rispetto all’anno precedente:

+0,7% in totale;

+0,5% per le riqualificazioni ;

; +1,43% per le nuove costruzioni.

Il Superbonus ha fatto bene anche all’occupazione nel settore edile:

+0,9% del numero di ore lavorate;

del numero di ore lavorate; +2,9% il numero dei lavoratori iscritti alle casse edili nei primi 9 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il rapporto dell’Ance rileva che invece sono scese dell’11,8% anche le compravendite di abitazioni sui primi 9 mesi dell’anno, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate. Il report riferisce, inoltre, che nel 2021-2022 l’edilizia ha contribuito a circa un terzo della crescita del PIL italiano (+12,3%). Percentuale che sale al 50% se si considera anche tutta la sua filiera.

