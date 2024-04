Bonus bollette 2024, si torna agli importi standard. Dopo l’entrata in vigore del limite ISEE ordinario per l’accesso agli aiuti statali, a marzo 2024 è terminata anche l’erogazione del contributo straordinario destinato alle famiglie beneficiarie del bonus elettrico.

Prima di tracciare un identikit del bonus bollette ad aprile 2024, ricordiamo che, per massimizzare l’efficacia delle agevolazioni statali, è necessario ridurre quanto più possibile il costo dell’energia e del metano (costo kWh e costo Smc) così da alleggerire le bollette. L’approvvigionamento della materia prima, infatti, rappresenta una delle voci che più impattano gli importi in fattura.

Bonus bollette: addio al contributo straordinario, le novità di aprile 2024

Dal 1° aprile 2024, l’importo del bonus elettrico è meno “ricco” in quanto le famiglie aventi diritto all’agevolazione ricevono solo l’assegno ordinario. È, invece, terminata l’erogazione del contributo straordinario, misura contro il caro-energia che è stata in vigore nell’ultimo trimestre 2023 e nei primi tre mesi del 2024.

Introdotto a settembre 2023 dal governo Meloni e poi confermato dalla manovra di Bilancio 2024, il contributo straordinario (crescente in base al numero di componenti della famiglia) ha garantito alle famiglie già beneficiarie del bonus elettrico un aiuto extra nel pagamento delle spese dell’energia elettrica. Ad aprile 2024, dunque, con l’addio a questa agevolazione straordinaria, l’assegno del bonus luce è tornato ad essere quello standard.

Bonus bollette: beneficiari e requisiti ad aprile 2024

Ecco chi sono i beneficiari del bonus bollette ad aprile 2024:

le famiglie con un ISEE non superiore a 9.530 euro annui ;

; le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) con un ISEE non superiore a 20.000 euro ;

; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza;

i nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico e necessita di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico).

ARERA fa sapere che le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15.000 euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra del 2023) continueranno a ricevere il bonus sociale luce e gas sino alla naturale scadenza dell’agevolazione, che ha durata annuale. Per questi beneficiari, però, l’importo erogato è all’80% dell’assegno ordinario.

Per avere una panoramica degli importi aggiornati dei bonus luce e gas per disagio economico e fisico è possibile leggere l’approfondimento “Bonus sociale bollette: quanto ammonta ad aprile 2024?”.

Bonus bollette: come ottenere l’agevolazione ad aprile 2024

TIPOLOGIA DI BONUS REQUISITI DI ACCESSO Bonus luce e gas per disagio economico ISEE non superiore a 9.530 €/anno

ISEE non superiore a 20.000 €/anno per famiglie numerose (almeno 4 figli a carico)

per famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) percettori di reddito o pensione di cittadinanza Bonus elettrico per disagio fisico Serve una richiesta con allegato un certificato ASL che attesti: grave condizione di salute

necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale

tipo di apparecchiatura e ore di utilizzo giornaliero

indirizzo dove l’apparecchiatura è installata

I bonus sociali luce e gas per disagio economico non devono essere richiesti: essi sono attivati automaticamente a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido ed entro la soglia stabilita di accesso al bonus.

Non è, invece, legato all’ISEE il bonus elettrico per disagio fisico. In questo caso, per ottenere gli sconti in bolletta, va presentata apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione dovrà esserci, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

