Da gennaio 2024 è in vigore il limite ISEE bonus luce e gas ordinario: 9.530 euro (20mila euro per famiglie numerose). Tutto quello che c’è da sapere sui requisiti d’accesso al bonus bollette a marzo 2024 e come ottenerlo. E un focus su come trovare le offerte luce e gas per risparmiare in bolletta con il comparatore di SOStariffe.it.

Qual è il limite ISEE bonus luce e gas a marzo 2024? In molti, come te, si stanno facendo questa domanda dopo la decisione del governo Meloni di non prorogare nel 2024 il potenziamento del bonus bollette, una misura straordinaria contro il caro-energia che negli ultimi due anni è stato un salvagente per le famiglie in difficoltà economica.

Innanzitutto, va chiarito che dal 1° gennaio 2024 è tornato in vigore il limite ISEE bonus luce e gas ordinario: la soglia di accesso agli sconti sulle fatture di energia elettrica e metano è tornata a 9.530 euro, che sale a 20mila euro per le famiglie numerose.

Nel paragrafo che segue illustreremo nel dettaglio i requisiti d’accesso al sussidio. Prima, però, ti ricordiamo che gli aiuti statali, da soli, non bastano a spendere meno in bolletta. La prima mossa per tagliare le spese di luce e gas è abbassare quanto più possibile il costo kWh e il costo metano al metro cubo. Infatti, l’approvvigionamento della materia prima rappresenta una delle voci che più incidono sulla spesa complessiva fatturata.

Limite ISEE bonus luce e gas: chi ha diritto agli sconti a Marzo 2024

ISEE BONUS LUCE E GAS 2024: 3 COSE DA SAPERE 1 Da gennaio 2024 è tornata in vigore la soglia ordinaria del bonus bollette: ISEE fino a 9.530 € per famiglie con massimo 3 figli a carico

ISEE fino a 20.000 € per famiglie con più di 4 figli 2 Le famiglie con ISEE 2023 tra i 9.530 euro e i 15mila euro annui (la fascia potenziata del bonus l’anno scorso) possono continuare a ricevere il sussidio sino al termine dello stesso 3 Fino al 31 marzo 2024 è garantito il contributo straordinario a coloro che già beneficiano del bonus elettrico

Come accennato poco sopra, il limite ISEE bonus luce e gas per le famiglie in difficoltà economica è tornato alle soglie ordinarie con l’inizio del nuovo anno. In particolare, nel 2024 l’ISEE:

non deve essere superiore a 9 . 530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;

. per famiglie con massimo 3 figli a carico; non deve essere superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Di seguito, una panoramica dettagliata dei destinatari del bonus bollette a marzo 2024:

i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 9. 530 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20mila euro ;

; i titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

i nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico e necessita di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico).

Tuttavia, secondo quanto fa sapere ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15mila euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra 2023) potranno continuare a ricevere il bonus sociale luce e gas (ridotto all’80% dell’assegno ordinario) per tutta la durata prevista dell’agevolazione (che è un beneficio annuale).

Inoltre, fino al 31 marzo 2024 è confermato il contributo straordinario crescente con il numero dei componenti familiari, applicato in automatico a chi già riceve il bonus elettrico.

Limite ISEE bonus luce e gas: come ottenere la riduzione sulle spese

Mentre i bonus luce e gas per disagio economico sono riconosciuti in base dell’ISEE (previa presentazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica), il bonus elettrico per disagio fisico non è vincolato alla soglia reddituale: questo sconto in bolletta è erogato indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Per avere accesso al bonus elettrico per disagio fisico, però, il richiedente deve presentare apposita richiesta allo sportello del proprio Comune oppure a un CAF abilitato. Nella documentazione ci deve essere, tra l’altro, un certificato dell’ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Limite ISEE bonus luce e gas: quanto vale lo sconto a Marzo 2024

TIPOLOGIA DI BONUS RISPARMIO IN BOLLETTA Bonus elettrico per disagio economico Da un minimo di 142,74 € a un massimo di 201,30 € da aprile a dicembre 2024 Bonus gas per disagio economico Da un minimo di 10,92 € a un massimo di 90,09 € nel primo trimestre 2024 Bonus elettrico per disagio fisico Da un minimo di 139,08 € a un massimo di 450,18 € nell’intero 2024

Il bonus elettrico per disagio economico permetterà ai beneficiari di ottenere, nel periodo aprile-dicembre 2024, il seguente sconto:

142,74 euro (11,7 €/mese) per una famiglia di 1-2 componenti;

(11,7 €/mese) per una famiglia di 1-2 componenti; 183 euro (15 €/mese) per una famiglia di 3-4 componenti;

(15 €/mese) per una famiglia di 3-4 componenti; 201,30 euro (16,5 €/mese) per una famiglia con più di 4 componenti;

Tuttavia, fino al 31 marzo 2024, gli sconti erogati sono differenti perché includono il contributo straordinario previsto dalla manovra di bilancio 2024. Di seguito è elencato l’importo totale del contributo straordinario, a cui va poi sommato l’assegno ordinario del bonus:

famiglia di 1-2 componenti: 77,44 euro ;

; famiglia di 3-4 componenti: 102,83 euro ;

; famiglia con più di 4 componenti: 113,75 euro.

Ricordiamo che il bonus elettrico per disagio economico dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Gli sconti garantiti dal bonus gas per disagio economico nel solo primo trimestre 2024 (1° gennaio-31 marzo) vanno da un minimo di 10,92 euro a un massimo di 90,09 euro. Questo sussidio è erogato sulla base di:

numero di componenti del nucleo familiare;

del nucleo familiare; tipo di utilizzo del gas naturale in casa;

in casa; zona climatica in cui si trova la fornitura;

Capitolo bonus elettrico per disagio fisico: l’erogazione di questo beneficio dipende dalla tipologia di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, dalla potenza contrattuale e dal tempo giornaliero di utilizzo. Nell’intero 2024, gli sconti saranno compresi in una forbice tra i 139,08 euro e i 450,18 euro.

