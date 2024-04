La diffusione della banda ultralarga in Italia non è ancora sufficiente per le esigenze di connettività di aziende e cittadini. Ancora molte zone del Paese non sono raggiunte della fibra ottica e proprio in quest’ottica la rete unica TIM Open Fiber è un obiettivo strategico per l’Italia. A dirlo è l’ad di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, in una intervista al Corriere della Sera.

Il dirigente sottolinea che Cdp è azionista di maggioranza di Open Fiber e che bisogna accelerare i piani per portare la fibra nelle Aree Bianche entro settembre 2024 e nelle Aree Grigie entro il 2026. Si parla quindi di quelle zone del Paese a semi o fallimento di mercato, ovvero dove gli operatori non hanno interesse a investire ed è quindi necessario un sostegno statale per la copertura in fibra.

Rete Unica TIM-Open Fiber: le ultime novità di aprile 2024

TIM e Open Fiber, uno dei principali wholesaler italiani per la banda ultralarga, hanno stretto un accordo per la creazione di una rete unica attraverso la fusione tra la controllata di Cdp e NetCo, la società che nascerà dallo scorporo della rete di TIM dopo l’acquisizione dell’infrastruttura da parte del fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co). “L’operatività della rete unica è prevista per il 2025“, si legge in un nota sul sito di TIM.

“La rete digitale di ultima generazione è decisiva per la competitività del Paese. Ci sono state delle difficoltà nella posa della fibra nelle zone bianche e in parte in quelle grigie per la cattiva mappatura delle abitazioni – ha spiegato Scannapieco – Ma il lavoro di Open Fiber sta procedendo e penso che non ci saranno ritardi, salvo qualche breve slittamento nelle zone bianche. Su Open Fiber non parliamo di una ricapitalizzazione, ma stiamo negoziando lo sblocco delle ultime rate del finanziamento di 7 miliardi e lavoriamo intensamente affinché la questione venga presto risolta“.

La rete unica TIM Open Fiber è un “obiettivo strategico – ha continuato l’ad di Cdp – e spero che si possa aprire presto un tavolo di lavoro. Prima si fa e meglio è“.

Le offerte TIM per la fibra di aprile 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (solo online) Costo mensile 27,90 €/mese solo online con la Promo Limited Edition fino al 30/4/24

solo online con la fino al 24,90 €/mese con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 €/mese Attivazione Gratis solo online

TIM è quindi in prima linea nel diffondere la banda ultralarga in Italia. L’operatore con le sue offerte fibra permette di navigare alla massima velocità sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in tutto il Paese. La latenza inferiori ai 6 millisecondi, ovvero il tempo di risposta della rete, permette di giocare online, lavorare da remoto o accedere a contenuti in streaming anche in altissima qualità senza il timore di cadute del segnale o rallentamenti. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 27,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, con la Promo Limited Edition se la si acquista online entro il 30/4/24. Se però avete attiva una SIM per la telefonia mobile con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese, il prezzo per la fibra è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis.

Premium Base

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Se avete la rete fissa con TIM potete attivare per il mobile l’offerta dedicata TIM 5G Power Famiglia con inclusi minuti illimitati e 200 SMS oltre a Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con TIM Unica Power. Il canone mensile è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online.

La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso. Altrimenti potete richiedere in negozio un’eSIM sempre al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta si può effettuare più comodamente la necessaria verifica dell’identità anche tramite SPID.

TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano alla promozione almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato. La promozione include anche altri vantaggi come 6 GB aggiuntivi al mese per navigare in roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese).

I clienti di TIM per la rete fissa e il mobile con il servizio gratuito TIM Voce WiFi possono chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi conosciuta.

Per confrontare le offerte di TIM per il mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro profilo personale di consumi, che servirà da termini di paragone per selezionare le soluzioni più convenienti per voi. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

