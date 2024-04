Scopri la promozione Spusu con minuti illimitati e 150 GB in 5G insieme a 300 GB di riserva a meno di 8 euro al mese . Avete tempo fino alla fine di aprile per attivarla. In alternativa, ci sono tante altre offerte 5G interessanti tra cui scegliere

C’è una nuova promozione Spusu per navigare in 5G a meno di 8 euro al mese. L’operatore di telefonia mobile è infatti tra i pochi nella categoria “low cost” a prevedere una connessione alle reti di ultimissima generazione. Spusu poi prevede solo tariffe senza vincoli né costi nascosti e data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.

Tutti possono attivarla, sia che si acquisti una SIM con un nuovo numero sia con portabilità del numero da un altro operatore. Con questo operatore poi, se fate attenzione a quanti Giga consumate, potete averne altri in aggiunta a partire dal rinnovo successivo.

Promozione Spusu con 150 GB in 5G ad aprile 2024

Spusu 150 XL 5G Dettagli minuti e SMS minuti illimitati e 500 SMS Gigabyte 150 GB Costo mensile 7,89 €/mese per sempre Attivazione/SIM 9,90 €

La nuova promozione Spusu è una variante di Spusu 150 5G ma con minuti illimitati inclusi e un costo mensile più basso. La scadenza è fissata al 30/4/24 ma è possibile che possa essere ulteriormente prorogata. Trattandosi di un’offerta 5G permette di navigare alla massima velocità sulla rete di ultima generazione di WindTre. La copertura è superiore al 96% del territorio italiano. Il servizio è poi compatibile con gli smartphone di tutti i più importanti produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, etc. ad eccezione di Google, il cui supporto dovrebbe essere esteso entro la fine dell’anno.

In alternativa si può navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per il pagamento si può scegliere tra carta di credito VISA o Mastercard e PayPal. La portabilità del numero è gratis da qualsiasi operatore e verrà completata entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Per tutte le offerte di Spusu il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Riceverete la scheda telefonica via corriere entro un massimo di 2-3 giorni lavorativi. In alternativa si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Riceverete via email l’apposito QR Code da inquadrare con la fotocamera dello smartphone per avviare il download sul telefono. I Gigabyte di riserva non hanno scadenza e si possono accumulare fino alla sogli massima prevista dall’offerta.

Per l’attivazione del piano potete effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione o direttamente con il corriere al momento del ritiro della SIM. Se poi non siete soddisfatti potete cambiare offerta quando volete, anche passando a una di categoria superiore, senza costi aggiuntivi.

Le altre offerte di Spusu oggi disponibili sono:

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps utilizzabile anche in roaming in Ue

fino a 300 Mbps utilizzabile anche in roaming in Ue 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 20 GB di riserva

5,27 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 30/4/24.

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 30/4/24.

Spusu 150 5G

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 30/4/24.

Spusu 200

2000 minuti e 500 SMS

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 400 GB di riserva

10,56 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.

Le offerte 5G a meno di 10 euro selezionate da SOStariffe.it ad aprile 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Speed 5G 120 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G 7,90 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (invece di 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99€/mese

Oltre alla promozione Spusu ci sono altre offerte 5G a basso prezzo da poter attivare ad aprile. Per confrontarle tra loro e trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla con la massima comodità anche online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito ecco le migliori offerte 5G con almeno 100 GB inclusi a meno di 10 euro al mese:

Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

Il primo mese è gratis per l’offerta di 1Mobile con richiesta di portabilità del numero, poi si rinnova a 7,90 euro al mese. In questo caso il contributo per l’attivazione è di 5 euro. Altrimenti è di 7 euro per chi attiva un nuovo numero. SIM e spedizione sono gratis acquistando l’offerta online.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Per l’offrta di Fastweb Mobile il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. La riceverete entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In negozio si può invece acquistare un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre che con video identificazione.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere direttamente online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Attivando questa offerta o qualsiasi altra tariffa di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra dell’operatore low cost. Con IliadBox avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in fibra FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione inclusa

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo della fibra per chi attiva Giga 180 è di 19,99 euro al mese fisso per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/6/24.

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 6 SIM e 6 GB aggiuntivi in roaming in Ue con TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta (altrimenti 5 GB). Abbinando alla promozione almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato

Il primo mese e attivazione sono gratis per l’offerta di TIM acquistandola online. In negozio invece si può richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione della tariffa potrete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID. La tariffa è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM.

Se ancora non avete la connessione di casa con l’operatore, se avete attiva una SIM mobile con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese potete attivare la fibra di TIM con uno sconto di 6 euro al mese. Con TIM WiFi Power Smart avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive

Navigazione Sicura

Per i già clienti mobile il prezzo per la rete fissa è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 39,90 euro.

