Bancomat Spa ha raggiunto un accordo con Viva.com per allargare la sua clientela alla rete di esercenti che utilizzano la piattaforma elettronica della fintech. Scopri la novità e trova le offerte carte di credito più vantaggiose tra i partner del comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024.

L'accordo fra Viva.com e BANCOMAT S.p.A. che estenderà i pagamenti elettronici in Italia

Bancomat Spa, il circuito di pagamento leader in Italia, e Viva.com, la prima banca tecnologica in Europa che supporta l’accettazione di pagamenti su qualsiasi dispositivo in 24 mercati, hanno siglato una partnership strategica. Viva.com consentirà ora alla propria rete di esercenti italiani di accettare PagoBancomat,a cui seguirà a breve Bancomat Pay, i metodi di pagamento più popolari per milioni di consumatori italiani.

Bancomat e Viva.com, accordo sui pagamenti elettronici a maggio 2024

LE DUE SOCIETÀ LE CIFRE Bancomat Spa 31,6 milioni di carte di debito in circolazione in Italia

milioni di carte di debito in circolazione in Italia 2,4 milioni di terminali POS in Italia

milioni di terminali POS in Italia 41.000 i terminali ATM in Italia

i terminali ATM in Italia 2,3 miliardi i pagamenti effettuati in Italia nel 2022

miliardi i pagamenti effettuati in Italia nel 2022 114 miliardi di euro il valore dei pagamenti in Italia nel 2022

miliardi di euro il valore dei pagamenti in Italia nel 2022 501 milioni i prelievi di contanti da sportelli ATM

milioni i prelievi di contanti da sportelli ATM 111 miliardi di euro il valore dei prelievi in Italia nel 2022

miliardi di euro il valore dei prelievi in Italia nel 2022 1983 anno di fondazione della società, con sede a Roma Viva.com 985 dispositivi per i pagamenti nei negozi

dispositivi per i pagamenti nei negozi 24 i mercati europei dove è presente

Con 31,6 milioni di carte in circolazione e 2,3 miliardi di pagamenti per un valore di 114 miliardi di euro nel 2022, Bancomat è da 40 anni leader assoluto nel mercato dei pagamenti con carte di debito in Italia. Adesso i suoi due circuiti di pagamento PagoBancomat e Bancomat Pay sono disponibili sulla piattaforma di pagamento omnicanale di Viva.com.

Ciò porterà ad abilitare questi metodi di pagamenti sulla tecnologia tap on any device di Viva.com per mezzo:

della Terminal app per i pagamenti in negozio su oltre 985 dispositivi;

per i pagamenti in negozio su oltre 985 dispositivi; del gateway di pagamento hosted Smart Checkout per store online (disponibile a breve);

per store online (disponibile a breve); dell’inclusione di tutti gli altri canali di pagamento, come la soluzione di pagamento del marketplace di Viva.com per piattaforme commerciali.

La fondamentale adesione a Bancomat ottimizza l’efficienza e i costi della catena dei pagamenti di Viva.com. L’integrazione con schemi e metodi di pagamento locali è un pilastro strategico, che sottolinea l’espansione europea di Viva.com, consentendo alla banca tecnologica di fornire servizi finanziari realmente localizzati. Sfruttando la propria infrastruttura consolidata a livello europeo, Viva.com faciliterà in futuro l’espansione geografica di Bancomat in modo semplice e senza problemi, offrendo un’accessibilità completa in tutto il continente.

“Questa partnership – dice Oscar Occhipinti, direttore marketing & commerciale di Bancomat Spa – rientra nella strategia di espansione dei nostri servizi in tutto il continente. Essere partner di Viva.com, una delle banche tecnologiche leader in Europa, ci rende molto orgogliosi del percorso intrapreso da PagoBancomat e Bancomat Pay”.

“Bancomat – aggiunge Harry Xenophontos, chief partnerships officer di Viva.com – è un nostro partner prezioso che arricchisce la nostra offerta agli esercenti italiani. In Viva.com andiamo sempre oltre ciò che è considerato standard del settore. Ciò che ci differenzia è la nostra tecnologia all’avanguardia, che si adatta a qualsiasi modello di business e flusso di pagamento, e la capacità di connettersi ai principali circuiti di carte locali, come Bancomat. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con Bancomat verso nuovi territori europei”.

L’abilitazione dei circuiti PagoBancomat e Bancomat Pay all’interno della piattaforma di pagamenti omnicanale Viva.com aumenta i tassi di conversione per le imprese locali, riducendo drasticamente l’abbandono del carrello e stimolando le vendite. Inoltre, i commercianti della rete Viva.com potranno sperimentare una maggiore praticità ed efficienza dei costi, aumentando la soddisfazione del cliente.

