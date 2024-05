Bonifici istantanei e rischio di truffe: le nuove regole europee richiedono una maggiore sicurezza alle banche. Scopri come difenderti dal pericolo di frodi quando esegui un bonifico in tempo reale e come trovare un’ offerta conto corrente conveniente a maggio 2024.

Il bonifico istantaneo è veloce e comodo. Permette di trasferire il denaro da un conto corrente a un altro in tempo reale. Questa è la caratteristica principale dell’instant payment: nel giro di 10 secondi, 24 ore al giorno, sette giorni su sette (festivi inclusi) puoi effettuare un pagamento e l’operazione è eseguita immediatamente. Non è più necessario attendere i 2-3 giorni del bonifico ordinario. A rendere ancor più vantaggioso il bonifico istantaneo è anche il nuovo regolamento adottato dal Consiglio europeo, in base al quale gli istituti di credito non potranno più applicarvi costi aggiuntivi rispetto al bonifico ordinario.

Il bonifico istantaneo è anche sicuro? È la domanda che si fanno in tanti. A maggior ragione dato che è impossibile revocare un pagamento: la rapidità con cui è eseguito il trasferimento di denaro non permette, una volta confermata l’operazione, di tornare indietro. Di conseguenza, richiede molta più attenzione del bonifico ordinario. Ma, proprio per la sua immediatezza, questa forma di pagamento è anche più esposta al rischio di truffe e raggiri.

Prima di vedere come difendersi da eventuali frodi, ecco come trovare un conto corrente conveniente a maggio 2024 che includa anche il bonifico istantaneo gratuito o con costi molto bassi.

Bonifico istantaneo: come difendersi dalle frodi a maggio 2024

FRODI BANCARIE: COME DIFENDERSI 1 Mai fornire alcun tipo di informazione finanziaria a operatori telefonici: nessuna banca o altro soggetto di natura finanziaria può chiedere telefonicamente le credenziali di accesso al conto corrente online o le coordinate bancarie 2 Per qualsiasi dubbio meglio contattare la banca e chiedere ragguagli, informazioni e spiegazioni 3 Ignorare la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il truffatore possa alludere

I numeri sono allarmanti: la polizia postale rende noto che le frodi sono state 4.300 nel 2023, per un controvalore di 139,5 milioni di euro, di cui 111,6 milioni frutto del trading online.

Da qui, la necessità di una maggiore sicurezza sul bonifico istantaneo. Ecco perché il nuovo regolamento europeo chiede alle banche un cambio di passo sulle misure anti frode. Anzitutto, con la verifica della corrispondenza tra nome del beneficiario e sul suo codice IBAN. In secondo luogo, con la possibilità di impostare un importo massimo.

Misure stringenti si profilano all’orizzonte e si rendono necessarie, mentre si allarga il cerchio delle tecniche dei raggiri. Truffe via Whatsapp o SMS, così come tramite telefono, per esempio, chiamando la potenziale vittima e fingendosi un addetto della banca che sta informando il cliente sul fatto che si sia verificato un problema urgente sul suo conto corrente e che occorre spostare il denaro su un conto temporaneo. I truffatori, con sempre più frequenza, utilizzano anche l’intelligenza artificiale per simulare telefonate o videochiamate di una banca e chiedendo l’invio o il trasferimento di denaro, anche attraverso l’impiego di un bonifico istantaneo. Si tratta di casi che persino in una filiale farebbero fatica a identificare come una frode. Ci sono le truffe messe a segno direttamente al bancomat, con ignari risparmiatori (soprattutto anziani) che sono stati rapinati dopo aver prelevato allo sportello ATM una somma in contanti dal saldo del proprio conto corrente.

Bonifico istantaneo: cos’è e come funziona a maggio 2024

BONIFICO ISTANTANEO: I VANTAGGI 1 Il pagamento o la transazione avvengono in massimo 10 secondi 2 ll beneficiario avrà la disponibilità immediata della somma inviata, anziché attendere i 3 giorni di un bonifico ordinario 3 È un servizio disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inclusi i festivi 4 Il servizio è attivo nei Paesi in area SEPA, ovvero dove sono accettati pagamenti in euro

Il bonifico istantaneo è un sistema di pagamento per mezzo del quale la transazione avviene in massimo 10 secondi. Il beneficiario avrà la disponibilità immediata della somma inviata. Puoi effettuare un bonifico istantaneo online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i festivi.

Il bonifico istantaneo, attivo dal 2017, è eseguibile anche per pagamenti all’estero, in tutti quei Paesi rientranti nella cosiddetta area SEPA (Single Euro Payments Area), ossia 36 Paesi d’Europa in cui sono accettati i pagamenti in euro, anche se hanno una moneta corrente differente dall’euro.

Ricordiamo infine che la procedura per eseguire un bonifico istantaneo è uguale all’operazione per effettuare un bonifico ordinario. Occorre indicare:

nome e IBAN del beneficiario;

importo e causale;

autorizzazione dell’operazione con un PIN, o riconoscimento facciale o digitale.

