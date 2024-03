Dall' UE arriva una nuova accelerazione per il programma di diffusione dei bonifici istantanei in euro, destinati a soppiantare progressivamente i bonifici "ordinari", consentendo a tutti i cittadini europei la possibilità di inviare e ricevere denaro nel giro di pochi secondi, anche di notte e nei giorni festivi. Ecco le ultime novità sulla questione.

Trasferire denaro da un conto corrente all’altro diventerà molto più facile. Tutto ruota intorno alla decisione dell’UE di incentivare la diffusione dei bonifici istantanei, un servizio già proposto da molte banche, anche se, fin troppo spesso, con costi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per un bonifico ordinario. L’obiettivo è rendere i bonifici istantanei accessibili a tutti, eliminando i costi aggiuntivi richiesti dalle banche e permettendo il trasferimento entro 10 secondi dell’importo bonificato, anche per le operazioni effettuate di sera o nei giorni festivi. Nel corso dei prossimi mesi, ricorrere ai bonifici istantanei diventerà molto più semplice e conveniente.

Bonifici istantanei: il servizio sarà disponibile 24 ore su 24

3 COSE DA SAPERE SUI BONIFICI ISTANTANEI IN UE 1. La nuova normativa UE rende i bonifici istantanei disponibili 24 ore al giorno 2. Le banche non potranno richiedere costi extra per queste transazioni 3. L’attuazione del regolamento non sarà immediata: ci vorranno fino a 18 mesi

Facendo seguito alle precedenti disposizioni sui bonifici istantanei, il Consiglio UE ha adottato in via definitiva il nuovo regolamento che andrà a modificare il modo con cui vengono effettuati i trasferimenti di denaro nei Paesi UE e dello Spazio economico europeo (quindi sono inclusi anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Il nuovo quadro normativo è chiaro: i bonifici istantanei in euro dovranno essere disponibili per gli utenti senza sovrapprezzo rispetto ai bonifici ordinari, sia per i consumatori che per le imprese.

In questo modo, la transazione avverrà entro 10 secondi (e non più in 1-2 giorni lavorativi come accade per i bonifici ordinari). Da notare, inoltre, che i bonifici istantanei dovranno essere disponibili sempre e, quindi, sarà possibile trasferire immediatamente il denaro da un conto a un altro anche quando l’operazione viene disposta durante le ore serali oppure nei giorni festivi. Non bisognerà più attendere il successivo giorno lavorativo per vedere completato il trasferimento.

Il nuovo provvedimento è strettamente collegato alla promozione del programma che punta a creare un mercato unico dei capitali in UE, eliminando le barriere esistenti oggi e superando le resistenze di alcuni degli Stati membri, con l’obiettivo di garantire ai cittadini maggiori servizi. L’attuazione effettiva del nuovo regolamento richiederà del tempo ma, nel futuro prossimo, i bonifici istantanei dovrebbero diventare il punto di riferimento in Europa per il trasferimento di denaro.

Le tempistiche di attuazione delle nuove regole UE

Il regolamento UE sui bonifici istantanei entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE. Non si tratta, però, di un passaggio definitivo. Per l’effettiva attuazione della normativa sui bonifici istantanei, infatti, bisognerà attendere diversi mesi. Le tempistiche, infatti, sono molto più lunghe. Sarà necessario attendere fino a 18 mesi per poter essere accedere ai pagamenti istantanei tramite il proprio conto corrente. Le tempistiche saranno più lunghe (fino a 33 mesi) per i Paesi dello Spazio economico europeo.

Come funzioneranno i bonifici istantanei in UE: nessun costo extra

Il funzionamento dei “nuovi” bonifici istantanei è molto semplice. Al netto dell’assenza di costi aggiuntivi, per gli utenti non ci saranno differenze rispetto al servizio attualmente proposto dalle banche. Per i titolari di un conto corrente in euro, infatti, ci sarà la possibilità di trasferire denaro entro 10 secondi. Il trasferimento, come detto in precedenza, avverrà in qualsiasi momento della giornata. Il servizio, infatti, dovrà essere garantito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e non solo nei giorni e negli orari lavorativi.

C’è poi la questione legata alle commissioni. Gli istituti bancari non potranno richiedere commissioni extra per i bonifici istantanei rispetto a quanto richiesto per i bonifici ordinari. Attualmente, invece, il mercato bancario segue linee guida molto differenti a quanto previsto dalla nuova normativa UE. Secondo un’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it, infatti, circa l’87% delle banche italiane richiede una commissione extra per i bonifici istantanei.

La normativa UE prevede anche l’obbligo da parte dei fornitori del servizio (le banche) di effettuare una verifica tra il numero di conto bancario (IBAN) e il nome del beneficiario del bonifico, inserito da chi effettua il pagamento. Questo sistema è necessario per avvertire chi richiede il bonifico istantaneo nel caso di inserimento errato dei dati oltre che per evitare frodi e raggiri prima che la transazione istantanea sia completata (le stesse verifiche saranno obbligatorie anche per i bonifici ordinari).

