Sui mutui Under 36 per la prima casa, l’agevolazione ha subito per il 2024 un’importante modifica: sono state eliminate le esenzioni fiscali . Scopri le novità e come trovare offerte mutui vantaggiose con il comparatore di SOStariffe.it .

Mutui Under 36: come sono cambiate le agevolazioni per la prima casa

Come cambiano i benefici sui mutui Under 36 nel 2024? Il Governo ha confermato fino al 31 dicembre di quest’anno la garanzia statale fino all’80% dell’importo del mutuo per comprare la prima casa, soddisfacendo alcuni requisiti. Mentre sono state eliminate le esenzioni fiscali sulle imposte previste per l’acquisto della casa che erano in vigore nel 2023.

Prima però di analizzare quali siano gli aggiornamenti sull'agevolazione Under 36 nel 2024, grazie al comparatore per mutui di SOStariffe.it, puoi confrontare le offerte più vantaggiose tra i partner per un mutuo per acquistare la prima casa.

Mutui Under 36: che cosa prevede l’agevolazione ad aprile 2024

MUTUI UNDER 36: COSA PREVEDE L’AGEVOLAZIONE NEL 2024 1 Lo Stato offre garanzie alle banche per un mutuo fino a un massimo dell’80% del prezzo d’acquisto della prima casa per gli Under 36 2 Questo bonus è in vigore fino al 31/12/2024 3 Possono beneficiare della misura: gli Under 36 con ISEE inferiore ai 40.000 € annui e le giovani coppie in cui uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni 4 Il valore dell’immobile non deve superare i 250.000 € 5 Stop all’esenzione fiscale per: imposte di registro

imposte ipotecarie

imposte catastali

credito di imposta IVA

imposte sostitutive

Fino al 31 dicembre 2024, i giovani under 36 possono avvalersi della garanzia statale fino all’80% sui mutui prima casa prevista dal Fondo Prima Casa, gestito da Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) e previsto dalla manovra di Bilancio 2024. Tra i requisiti richiesti: ISEE fino a 40.000 euro e loan to value dell’immobile superiore all’80%. Per un finanziamento massimo di 250.000 euro, possono avvalersi di questa misura:

giovani Under 36 ;

; giovani coppie;

nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

conduttori di alloggi IACP.

Per avere questa agevolazione, l’immobile deve soddisfare i seguenti requisiti:

essere l’abitazione principale ;

; non essere classificato come immobile di lusso;

non far parte delle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville, castelli e palazzi);

sorgere all’interno dei confini del territorio nazionale.

Rispetto all’anno scorso, la legge di Bilancio 2024 ha cancellato le agevolazioni fiscali che avrebbero fatto risparmiare alcune migliaia di euro ai giovani Under 36 che acquistano l’abitazione principale. Non c’è più l’esenzione fiscale dalle:

imposte di registro;

imposte ipotecarie;

imposte catastali;

credito di imposta IVA;

imposte sostitutive.

L’importo da pagare di queste imposte cambierà nel caso di acquisti:

da privati;

da imprese di costruzioni.

Nel primo caso, il calcolo delle imposte è basato sulla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente specifico. Rendita catastale che, quasi sempre, è inferiore al valore reale della casa. Nel secondo caso, si paga l’IVA al 4% e non del 10% sul valore della compravendita della casa. Aliquota che però fa maturare un credito d’imposta equivalente.

Gli sgravi tributari sui mutui per comprare l’abitazione principale, invece, sono riconosciuti a chi ha firmato, entro il 31 dicembre 2023, solo il contratto preliminare a patto però che il rogito sia concluso entro la fine del 2024.

Mutuo: come risparmiare sulla rata mensile ad aprile 2024

Non solo se sei un giovane Under 36, ma chiunque sia alla ricerca di un mutuo per acquistare la prima casa, con il comparatore di SOStariffe.it puoi trovare le offerte vantaggiose tra i partner ad aprile 2024.

Il segreto per risparmiare sulla rata mensile è di confrontare tra loro le migliori proposte fra le banche collegate a SOStariffe.it e scegliere quella più in linea con le tue esigenze familiari, di reddito e patrimonio.

Se invece hai già un mutuo in corso e vuoi abbassare l’importo della rata mensile, puoi avvalerti della surroga. Che cos’è? E che cosa prevede? Nel dettaglio:

permette la portabilità di un mutuo da una banca a un’altra;

consente di modificare le condizioni contrattuali per ridurre la rata mensile, per esempio, passando da un tasso variabile a uno fisso (più economico in questo periodo);

è un’operazione del tutto gratuita;

è più facile essere accettati da una nuova banca se il residuo di mutuo da pagare è di almeno il 50% dell’importo totale del finanziamento.

Utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per la surroga di un mutuo è semplice, intuitivo e veloce. Ecco i passaggi da seguire:

andare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato;

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

valutare le opzioni più vantaggiose.

Oltre al tool digitale e gratuito di SOStariffe.it, per avere una panoramica precisa e dettagliata delle varie alternative presenti sul mercato, c’è anche il servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno al numero verde 800.99.99.95.

