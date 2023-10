Il bonifico istantaneo permette di trasferire una certa somma di denaro in pochi secondi, da un conto corrente a un altro. Si tratta di un tipo di operazione oramai ampiamente diffusa sul mercato bancario italiano. Per i consumatori, però, c'è da fare i conti con una commissione extra per eseguire il trasferimento immediato del denaro tramite bonifico. A far luce sulla questione è la nuova indagine dell' Osservatorio ConfrontaConti.it.

Un numero sempre maggiore di banche propone oggi la possibilità di effettuare pagamenti con bonifico istantaneo, eliminando i tempi di attesa per l’accredito sul conto corrente del destinatario dei bonifici ordinari (1-2 giorni lavorativi, in genere). Nel frattempo, l‘UE punta a rendere il bonifico istantaneo un sistema di riferimento per il trasferimento di denaro tra conti correnti. Secondo l’UE, nel corso del prossimo futuro, i bonifici istantanei non dovranno avere costi extra rispetto ai bonifici ordinari.

La realtà del mercato bancario italiano, in questo momento, è molto diversa e viene confermata dall’ultima indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it. Secondo i dati raccolti dallo studio, infatti, l’87% degli istituti attivi in Italia applica una commissione aggiuntiva al cliente che preferisce il bonifico istantaneo a quello ordinario. Sulla tipologia di commissione, inoltre, le banche procedendo in ordine sparso.

In alcuni casi, infatti, viene applicata una commissione fissa, indipendente dall’importo dell’operazione (che, però, potrebbe avere un tetto massimo). In altri casi, invece, si applica una commissione percentuale, con un importo minimo e uno massimo. C’è anche una terza via che prevede una commissione fissa oltre a una commissione percentuale. Nella maggior parte dei casi, quindi, il bonifico istantaneo è un servizio a pagamento.

La tabella qui di sotto riassume quelle che sono le scelte delle banche in merito ai bonifici istantanei, con o senza commissione da addebitare al cliente.

BONIFICO ISTANTANEO LA SCELTA DELLE BANCHE Senza commissioni aggiuntive 13% Con commissione fissa 60% Con commissione variabile 27%

Chi può effettuare i bonifici istantanei

I bonifici istantanei sono oramai molto diffusi nel settore bancario italiano e vengono proposti sia da banche tradizionali che da banche online, (istituti che operano esclusivamente online o che hanno poche filiali sul territorio). Per accedere a questo tipo di operazione è sufficiente avere un conto corrente. In alcuni casi, però, è possibile effettuare un bonifico istantaneo anche con una carta conto con IBAN.

È sempre la banca a stabilire costi e modalità per eseguire questo tipo di pagamento. In molti casi, inoltre, i bonifici istantanei sono considerati dagli istituti come un servizio premium e, quindi, sono inclusi gratuitamente solo per chi sceglie un conto corrente premium, con canone mensile più alto, mentre con i conti “entry level” è prevista una commissione.

Il costo dei bonifici in Italia

La tabella qui di sotto riassume i costi dei bonifici in Italia considerando sia gli ordinari che gli istantanei:

TIPO DI BONIFICO COSTI Bonifico ordinario online 0,37 € Bonifico ordinario in filiale 4,37 € Bonifico istantaneo – commissione fissa 1,85€ con un minimo di 0,9€ e un massimo di 7,75€ Bonifico istantaneo – commissione variabile 0,11% con un minimo di 1,75€ e un massimo di 16,56€

Quanto costa un bonifico ordinario

Il bonifico ordinario è sempre più economico, se effettuato all’interno dell’area SEPA. Le rilevazioni dell’Osservatorio del mese di settembre, infatti, confermano che quest’operazione ha una commissione media di 0,37 euro scegliendo il canale Home Banking (ma per molte banche online non ci sono commissioni). Il bonifico in filiale, invece, ha una commissione media di 4,73 euro che sale a 5,65 euro per le banche “tradizionali” con una rete di filiali diffusa sul territorio. Con i conti a zero spese, invece, i bonifici sono sempre gratis.

Quanto costa un bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo, a differenza di quello ordinario, è, in genere, accompagnato da una commissione, anche se effettuato online dall’utente. Secondo i dati dell’Osservatorio, che ha considerato un campione di 30 istituti bancari italiani, circa l’87% delle banche applica una commissione al bonifico istantaneo. Il costo medio della commissione è di 1,85 euro (da sommare alla commissione per il bonifico ordinario).

Lo studio rileva una sostanziale differenza per i costi tra banche tradizionali e banche online. Nel primo caso, infatti, il costo medio è di 2,08 euro mentre nel secondo la commissione fissa all’operazione è di 1,65 euro. I costi dei bonifici istantanei non finiscono qui. C’è anche una parte variabile da considerare che viene applicata dal 26% delle banche analizzate dallo studio. In media, questa commissione è pari a 0,11% dell’importo.

La percentuale può sembrare ridotta ma in caso di importo rilevante, l’operazione assume costi significativi. La commissione variabile prevede un valore minimo di 1,75 euro e un valore massimo di 16,56 euro. Questi dati sono più alti per le banche tradizionali (2,18 euro e 21,25 euro rispettivamente) mentre sono più bassi per le banche online (1,05 euro e 10,31 euro).

Il 13% delle banche analizzate, invece, propone i bonifici istantanei gratuiti già con i conti entry level e senza dover puntare sui conti premium con canone mensile più elevato (in alcuni casi applicando un tetto massimo all’importo dell’operazione, pari in genere a 15.000 euro). Solo con queste banche è possibile effettuare un bonifico istantaneo senza costi.

Un bonifico istantaneo da 1.000 euro prevede un costo medio di circa 2,96 euro, considerando la commissione media fissa oltre a quella variabile. Con un bonifico istantaneo da 10.000 euro, invece, la commissione media, sempre considerato la parte fissa oltre a quella variabile, sale a 12,92 euro. Per via della commissione variabile, quindi, il costo dell’operazione può assumere valori significativi.

La tabella qui di sotto riassume le differenze nei costi per il bonifico istantaneo tra banche tradizionali e banche online, considerando commissioni fisse e commissioni variabili oltre che i limiti applicabili a queste commissioni.

COSTI BANCA TRADIZIONALE BANCA ONLINE Commissione fissa 2,08 € 1,65 € Commissione variabile 0,10% 0,11% Importo minimo commissione variabile 2,18 € 1,05 € Importo massimo commissione variabile 21,25 € 10,31 €

Rilevazioni ConfrontaConti.it – Settembre 2023 su un campione di 30 istituti bancari attivi in Italia

La commissione del Bonifico istantaneo è da sommare a quella del bonifico ordinario

I costi del Bonifico istantaneo si riferiscono alle commissioni applicate dalle banche considerando il conto “entry level”

