Conto deposito senza conto corrente è una delle soluzioni d’investimento che, in quanto sicura, remunerativa e con zero spese di gestione, sta crescendo. Le offerte con i migliori tassi di interesse proposti dalle banche a ottobre 2023 individuate tramite il comparatore di SOStariffe.it .

Le banche offrono tassi di rendimento che ormai pareggiano il tasso dell’inflazione (al 5,3% in Italia a settembre 2023, ultimo dato disponibile e reso noto da parte dell’ISTAT), la quale erode il potere d’acquisto dei risparmi parcheggiati sui conti correnti. Di conseguenza, gli istituti di credito propongono una serie di soluzioni per far fruttare i propri soldi. E non va dimenticato che un conto deposito può essere sottoscritto anche senza aprire un conto corrente nella stessa banca.

Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it è possibile avere una panoramica delle alternative più vantaggiose di ottobre 2023. Per saperne di più, premi il pulsante verde di seguito:

Conto deposito senza conto corrente: le offerte più remunerative di Ottobre 2023

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO IN 12 MESI GUADAGNO NETTO SU 10.000 EURO 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank 5% lordo annuo 370 € 2 Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ 4,5% lordo annuo 333 € 3 Smart Deposits di Smart Bank 4,3% lordo annuo 318 €

Prima di esaminare le offerte confrontate da SOStariffe.it, il tool di comparazione digitale e gratuito, non va dimenticato che è possibile scegliere tra conto deposito vincolato, con tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali; oppure optare per un conto non vincolato (o a deposito libero), nel qual caso il tasso è meno remunerativo poiché è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati e senza pagare penali.

Il conto deposito è sicuro. L’unico rischio che si corre è in caso di fallimento della banca con sui si è attivato il conto deposito. Ma anche nel caso di crac della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

“Cherry Vincolato“, il conto deposito proposto da Cherry Bank è uno dei più redditizi di ottobre 2023, in quanto offre un tasso d’interesse lordo del 5% (3,7% netto) per un vincolo di 12 mesi: per esempio, investendo una somma di 10.000 euro si avrà un guadagno netto di 370 euro. Il canone annuale di giacenza è gratuito e non ci sono costi di attivazione e di estinzione: quindi “Cherry Vincolato” è di fatto a zero spese. La capitalizzazione è a 3 mesi. Per chi invece desideri investire a lungo termine (per esempio, 60 mesi), il tasso di interesse aumenta al 5,4% lordo annuo (4% netto). L’importo minimo per il conto Cherry Vincolato è di 3.000 euro e quello massimo di 3 milioni di euro.

Sempre Cherry Bank mette a disposizione il conto deposito “Cherry Recall“, che prevede vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Questa soluzione offre un tasso lordo annuo al 3,50% indipendente dalla durata del deposito, ma è richiesto un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita.

Cherry Bank offre ai risparmiatori anche “Cherry Box”, un conto deposito con linea libera (la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto) che si caratterizza per depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Indipendente dalla durata del deposito, il tasso di interesse lordo offerto è dello 0,40%.

Per conoscere l’offerta di Cherry Bank, segui il link:

Conto deposito di Banca CF+

Il Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ propone un rendimento del 4,5% lordo annuo (3,33% netto) per un vincolo di 12 mesi. Se si decidesse di investire una somma pari a 10.000 euro, il rendimento sarebbe di 333 euro netti. Per aprire questo conto deposito non è necessario essere titolare di un conto corrente presso Banca CF+, mentre altre caratteristiche dell’offerta sono:

attivazione e gestione interamente online;

capitalizzazione a 12 mesi ;

; zero spese di apertura, gestione ed estinzione;

di apertura, gestione ed estinzione; remunerazione della giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Infine da c’è notare che Banca CF+ permette ai propri clienti di:

vincolare i propri risparmi con scadenze da 12 a 60 mesi;

scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Banca CF+, clicca al link qui sotto:

Smart Deposits di Smart Bank

I nuovi conti deposito Smart, offerti da Smart Bank, sono depositi vincolati senza spese e facili da aprire online con la piattaforma dedicata Otter.

Smart Deposits è un conto deposito che non prevede un conto corrente associato e che per un vincolo di 12 mesi propone un tasso di rendimento del 4,3% lordo annuo (3,18% netto). Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto è di 318 euro. La liquidazione degli interessi è annuale.

Nella sua gamma di offerte, Smart Bank mette a disposizione investimenti di brevissima durata (3 mesi) con un tasso del 3,80% lordo annuo (2,81% netto), oppure investimenti di lunghissima durata (240 mesi, ovvero 20 anni), con rendimento del 7% lordo annuo (5,18% netto).

I depositi Smart permettono di richiedere un anticipo di liquidità, per una quota pari a fino al 70% del deposito versato, prima della scadenza.

Per saperne di più dell’offerta di Smart Bank, vai al link sottostante:

