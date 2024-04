Aprire il conto corrente buddybank diventa ancora più conveniente: con la promozione in corso, infatti, è possibile sfruttare un conto a canone zero andando ad aggiungere la possibilità di ottenere f ino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo. L'offerta in questione è riservata a tutti i nuovi clienti. Ecco come sfruttarla.

Il conto buddybank diventa la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un conto a canone zero in grado di garantire tanti vantaggi. Con la promozione di buddybank valida fino al 31 maggio 2024, infatti, per chi sceglie il conto dell’istituto di UniCredit c’è la possibilità di sfruttare la promozione Colpo di Genius e di ottenere ben 150 euro di buoni Amazon in regalo.

Apri il conto buddybank »

Come accedere alla promo del conto buddybank

3 COSE DA SAPERE SUL CONTO BUDDYBANK 1. La promozione in corso termina il 31 maggio 2024 2. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon 3. Per ottenere i buoni è necessario raggiungere un valore minimo per le spese con carta di debito

Il conto buddybank include:

canone zero , senza alcun requisito da dover rispettare

, senza alcun requisito da dover rispettare la carta di debito internazionale MyOne con prelievi gratis dagli ATM UniCredit (c’è una commissione di 2 euro in caso di prelievi da ATM di altre banche in area euro) e possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay

con prelievi gratis dagli ATM UniCredit (c’è una commissione di 2 euro in caso di prelievi da ATM di altre banche in area euro) e possibilità di pagare con e i bonifici ordinari senza commissioni

la possibilità di gestione completa tramite i canali digitali messi a disposizione dall’istituto

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto buddybank c’è una promozione aggiuntiva. L’istituto mette a disposizione, infatti, la possibilità di ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo. Per ottenere questi bonus è sufficiente rispettare le seguenti condizioni:

Buono Amazon da 50 euro spendendo almeno 200 euro con carta entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente

spendendo con carta entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente Buono Amazon da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro con carta entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente

Le due condizioni sono cumulabili: in questo modo è possibile ottenere 150 euro di Buoni Amazon in regalo scegliendo il conto buddybank, senza dover rispettare alcuna condizione aggiuntiva e senza dover sostenere costi extra.

Per richiedere l’apertura del conto corrente basta seguire il link qui di sotto. La promozione in corso è valida fino al prossimo 31 maggio 2024. Una volta raggiunto il sito della banca, è sufficiente premere sul tasto Apri il conto e seguire la procedura guidata. Basteranno pochi minuti per completare l’intero iter.

Apri il conto buddybank »

La promozione per il conto buddybank è tra le offerte più interessanti del momento per chi cerca un nuovo conto. Le alternative, però, non mancano. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, infatti, è possibile valutare varie opzioni proposte dalle banche partner. Il conto più interessante potrà poi essere aperto direttamente online, seguendo una procedura online semplice e veloce.

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto corrente buddy by UniCredit ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA