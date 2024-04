Abbonamenti Netflix in crescita: 9,33 milioni di nuovi clienti nei primi tre mesi del 2024. Volano anche i profitti della piattaforma in streaming che sono aumentati del 15%. Ecco come trovare le offerte convenienti per vedere Netflix ad aprile 2024.

Abbonamenti Netflix da record con quasi 270 milioni di utenti nel mondo. Solo nel primo trimestre 2024 sono aumentati del 16%, pari a 9,33 milioni. La stretta sulla condivisione delle password ha portato a una crescita dei nuovi abbonamenti. Così come non hanno inciso l’introduzione della pubblicità e il rialzo dei prezzi. Netflix continua a volare nel settore della Tv in streaming.

Abbonamenti Netflix continuano a crescere: le cifre da primato

Sono 9,33 milioni i nuovi abbonati a Netflix nel periodo gennaio-marzo 2024, con un aumento del +16% rispetto allo scorso anno. In totale gli abbonamenti Netflix attivi nel mondo sono 269 milioni e 600 mila.

Con gli abbonamenti volano anche i conti economici:

utili in rialzo di quasi il 15%, a 9,37 miliardi di dollari;

utile netto aumentato di circa l’80% a quota 2,33 miliardi.

“Il 2024 è iniziato bene – si legge in una nota di Netflix -. Rispetto ai primi tre mesi del 2023, i ricavi sono saliti del 15%, l’utile operativo del 54% e il nostro margine operativo di sette punti percentuali al 28%”. Per crescere ancora, la piattaforma regina dello streaming ha annunciato che migliorerà la varietà e la qualità del suo intrattenimento, offrendo più film, serie TV, programmi di gaming e show dal vivo. L’audience complessivo di Netflix, se si considera una media di due persone per abbonamento, raggiunge circa mezzo miliardo di telespettatori nel mondo.

Abbonamenti Netflix: le offerte con TIMVISION ad aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE TIMVISION con Netflix costo di 6,99 €/mese

intrattenimento di TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità TIMVISION Intrattenimento costo di 6,99 €/mese per tre mesi, poi 14,99 €/mese

per tre mesi, poi 14,99 €/mese intrattenimento di TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità

Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime TIMVISION Gold costo di 40,99 €/mese

intrattenimento di TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità

Disney+ Standard con pubblicità

DAZN Standard

Infinity+

Amazon Prime

Puoi avere un abbonamento Netflix abbinato anche con le offerte proposte da TIMVISION. Ecco che cosa prevedono le soluzioni di aprile 2024:

TIMVISION con Netflix

TIMVISION con Netflix include l’accesso all’intrattenimento di TIMVISION e la programmazione di Netflix con il piano Standard con pubblicità. Questa offerta prevede un costo di 6,99 euro al mese. In più è personalizzabile con l’aggiunta di Netflix Standard, senza pubblicità, al costo di 7,50 euro al mese, oppure di Netflix Premium, al costo di 12,50 euro al mese. Per saperne di più delle condizioni dell’offerta e attivarla è sufficiente cliccare sul link qui di sotto.

TIMVISION Intrattenimento

L’offerta TIMVISION Intrattenimento costa 6,99 euro al mese per 3 mesi e poi 14,99 euro al mese. La promozione è valida fino al 27 aprile 2024. Con TIMVISION box incluso, puoi vedere l’intrattenimento di TIMVISION e Netflix con piano Standard con pubblicità. Inoltre questa offerta comprende anche:

Disney+ Standard con pubblicità;

Amazon Prime.

Se invece vuoi avere Netflix senza pubblicità, il piano Standard costa 7,50 euro al mese, oppure devi sottoscrivere Netflix Premium, al costo di 12,50 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION Gold, con un costo di 40,99 euro al mese, ti consente di avere Netflix con piano Standard con pubblicità, beneficiando dell’attivazione gratuita con richiesta dell’offerta online e con TIMVISION box incluso. Questo pacchetto prevede anche:

piano Standard di DAZN ;

; Infinity+ con la UEFA Champions League;

Amazon Prime (con accesso ad Amazon Prime Video).

Se sei un cliente TIMVISION, puoi arricchire il tuo abbonamento anche con:

Netflix Premium, 12,50 euro in più al mese;

Netflix Standard (senza pubblicità), 7,50 euro in più al mese;

DAZN Plus, 15 euro al mese in più;

Disney+ Premium, 6 euro al mese in più;

Disney+ Standard, 3 euro al mese in più.

Per conoscere più dettagli delle offerte TIMVISION, clicca al link di seguito:

Abbonamenti Netflix: le alternative con Sky ad aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus) costo 19,90 €/mese per 18 mesi, poi 30 €/mese

per 18 mesi, poi 30 €/mese Sky TV

Netflix piano base (senza interruzioni pubblicitarie e in HD) Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus) + Sky Cinema 29,90 €/mese per 18 mesi, poi 44 €/mese

per 18 mesi, poi 44 €/mese Sky TV

Sky Cinema

Netflix piano base (senza interruzioni pubblicitarie e in HD)

(senza interruzioni pubblicitarie e in HD) Paramount + Prova Sky Q costo di 9 € per 30 giorni (senza vincoli di rinnovo)

(senza vincoli di rinnovo) Sky TV

Sky Cinema

Netflix piano Standard

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Sky Go

Discovery+

Paramount+

Puoi beneficiare di un abbonamento Netflix abbinato anche con le proposte delle offerte Sky. Ecco che cosa prevedono le soluzioni di aprile 2024:

Sky TV + Netflix

L’offerta Sky Tv + Netflix (intrattenimento Plus), che ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi (poi 30 euro al mese), include:

Sky TV con tutte le produzioni Sky Original, le serie tv italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo;

Netflix incluso piano base, visione in HD e senza interruzioni pubblicitarie.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Sky TV + Netflix, vai al link qui sotto:

scopri sky tv + Netflix »

Sky TV e Netflix + Sky Cinema

Questa offerta prevede un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi (poi 44 euro al mese). Questo pacchetto include Sky TV (serie, documentari, show e produzioni Sky Original), con Sky Cinema (200 prima visioni l’anno e il meglio del cinema italiano e internazionale) e Netflix piano base senza interruzioni pubblicitarie e in HD, oltre che i contenuti di Paramount+.

Per saperne di più su quest’offerta, vai al link qui di seguito:

scopri sky tv e Netflix + sky cinema »

Prova Sky Q

Prova Sky Q è l’offerta che ti permette di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola a 9 euro. Allo scadere della promozione puoi scegliere se attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più ti piacciono, in base alle offerte in corso. Con Prova Sky Q puoi guardare:

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard );

); Sky Famiglia;

Sky Kids;

Sky Cinema con Paramount+;

Sky Calcio;

Sky Sport.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Prova Sky Q, clicca al link qui sotto:

Scopri Prova Sky Q »

