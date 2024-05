Scopri le migliori offerte per una SIM per antifurto . Le soluzioni per allarmi smart a fronte di un piccolo contributo mensile permettono di proteggere la tua casa e controllarla con un tap sullo smartphone

SIM per antifurto: le 7 migliori soluzioni per allarmi smart di maggio 2024

Per proteggere la vostra cosa non c’è niente di meglio che installare un allarme smart. Questa tecnologia garantisce un elevatissimo livello di sicurezza, permettendo di controllare stanze e ingressi anche mentre si è fuori casa con pochi tap sullo schermo del telefono. Nell’eventualità che ci sia stata una possibile infrazione, il sistema vi avvertirà immediatamente con una notifica o tramite una chiamata da un’operatore. Se poi effettivamente qualcuno è entrato in casa vostra senza permesso, le forze dell’ordine verranno contattate in tempi rapidissimi. Per poter funzionare un’allarme smart necessita però di una SIM per antifurto che lo mantenga costantemente connesso a Internet.

Confronta le offerte solo dati »

SIM per antifurto, le migliori offerte di maggio 2024

Offerte per antifurto Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Smart Security di WindTre 50 minuti e 250 SMS + 500 MB in 4G 24,90 €/anno (circa 2,08 €/mese) con attiva Super Fibra 2 ConME Casa di CoopVoce 50 minuti e 200 SMS + 200 MB in 4G 2,5 €/mese 3 Internet ho. Things di ho. Mobile 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G 2,99 €/mese 4 TIM Home Connect 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 3 €/mese o 36 €/24 mesi 5 Spusu 1 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ 3,98 €/mese 6 Vodafone Easy Control 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 4,99 €/mese 7 Voce di Iliad minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G 4,99 €/mese per sempre

Le SIM per antifurto hanno tutte caratteristiche piuttosto simili. Le offerte ad essere abbinate infatti includono una piccola quantità di minuti e SMS, che vengono utilizzati per l’invio delle notifiche o per comunicare con gli operatori di sorveglianza, e traffico dati sufficiente per mantenere l’allarme smart connesso a Internet e garantire una protezione h24.

Sebbene non siano moltissimi gli operatori di telefonia mobile che propongono offerte per SIM per antifurto, potete confrontare gratuitamente le più interessanti tramite il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire per impostare i parametri che rispondono alle vostre esigenze e trovare così la soluzione più conveniente. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Di seguito avete descritte nel dettaglio caratteristiche e prezzi di offerte per SIM per antifurto con almeno 50 minuti e 200 MB di traffico inclusi:

1. Smart Security di WindTre

50 minuti e 250 SMS

500 MB in 4G

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Notifica SMS di servizio anche verso il numero di un altro operatore

L’offerta di WindTre costa 24,90 euro l’anno, invece di 34,90 euro, con attiva Super Fibra. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratis.

Se ancora non avete attivato Super Fibra potete attivarla comodamente online dopo aver verificato la copertura su SOStariffe.it al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro al mese, o 22,99 euro al mese per i già clienti mobili. L’offerta fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate, modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutta la famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Dopo l’attivazione della fibra potete abbinare alla rete fissa anche Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

2. ConME Casa di CoopVoce

50 minuti e 200 SMS

200 MB in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

L’offerta di CoopVoce costa 2,5 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Scopri le offerte di CoopVoce »

3. Internet ho. Things di ho. Mobile

50 minuti e 500 SMS

500 MB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta di ho. Mobile costa 2,99 euro al mese più una prima ricarica da 3 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 9 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare tutte le offerte dell’operatore low cost per trenta giorni e decidere poi se continuare con il piano o richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Quando avete esaurito minuti, SMS o Gigabyte inclusi nell’offerta potete utilizzare il servizio Riparti per aprire un nuovo ciclo mensile della promozione in qualsiasi momento e allo stesso prezzo. L’apposito tasto appare nell’app ho. e nell’Area Personale nel momento in cui si sta per esaurire il traffico voce o dati incluso. Altrimenti, l’operatore applica una tariffazione di 19 cent al minuto per le chiamate e SMS a 20 cent. La navigazione ad Internet viene invece bloccata fino al rinnovo successivo. Utilizzare Riparti, però, può modificare la data di scadenza della promozione.

Scopri le offerte di ho. Mobile »

4. TIM Home Connect

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di TIM costa 3 euro al mese o 36 euro per 24 mesi, poi si rinnova a 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione dell’offerta mensile è di 5 euro mentre diventa gratuito per la versione con vincolo di 24 mesi. In negozio potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Scopri le offerte di TIM »

5. Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi o cambiare offerta in qualsiasi momento. I Gigabyte di riserva non hanno scadenza e si possono accumulare fino al limite massimo previsto dall’offerta.

Attiva Spusu 1 »

6. Vodafone Easy Control

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di Vodafone costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro. La SIM è gratis acquistandola online.

Scopri le offerte di Vodafone »

7. Voce di Iliad

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+

L’offerta di Iliad costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Attiva Voce di Iliad »

Altre offerte solo dati interessanti di maggio 2024

Offerte Internet mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena Dati Promo di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 11,99 €/mese Very 300 Giga di Very Mobile 300 GB in 4G Full Speed 11,99 €/mese ho. Solo Dati di ho. Mobile chiamate e SMS a consumo + 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 15,99 €/mese

13,99 €/mese per i già clienti Dati 300 di Iliad chiamate e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre Very 500 Giga di Very Mobile 500 GB in 4G Full Speed 13,99 €/mese

Se state cercando un’offerta solo dati non solo per una SIM per antifurto ma anche, ad esempio, come alternativa più economica alla rete fissa, ecco alcune offerte interessanti oggi disponibili:

1. Kena Dati Promo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

fino al 10/6/24 15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Attiva Kena Dati Promo »

2. Very 300 Giga di Very Mobile

300 GB in 4G Full Speed

14,8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Anche con questo operatore potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi.

Attiva Very 300 Giga »

3. ho. Solo Dati

chiamate a 19 cent al minuto e SMS a 29 cent

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 17 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese per i già clienti o 15,99 euro al mese. Dovrete aggiungere anche l’acquisto di una ricarica rispettivamente da 14 euro e 16 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete incluso anche uno sconto su Amazon.it per l’acquisto di dispositivi TP-Link come:

router basic TL-MR6400 (10 euro di sconto)

(10 euro di sconto) router advance Archer MR550 (15 euro di sconto)

(15 euro di sconto) sistema mesh Deco E4 3-pack (20 euro di sconto)

Confronta le offerte di ho. »

4. Dati 300 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Dati 300 di Iliad »

5. Very 500 Giga di Very Mobile

500 GB in 4G Full Speed

17 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 13,99 euro al mese, invece di 15,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Very 500 Giga »

Offerte in evidenza Spusu 1 3.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA