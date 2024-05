Navigazione illimitata e ad alta velocità, connessione stabile e performante, download e upload senza intoppi. Il tutto, a prezzi competitivi. Sono queste le caratteristiche che fanno di un’offerta Internet casa fibra una soluzione appetibile agli occhi dei consumatori da nord a sud della Penisola. Ma quanto costa avere Internet a casa con questi requisiti a maggio 2024? Generalmente, la spesa si attesta in una fascia di prezzo a partire dai 20 euro al mese. Si può inoltre ottenere un buon margine di risparmio puntando sulle offerte che combinano Internet a casa e le soluzioni mobile con lo stesso operatore.

Di seguito scattiamo una panoramica delle offerte Internet casa fibra e FWA (Fixed Wireless Access) più vantaggiose selezionate dal comparatore di SOStariffe.it tra quelle proposte dalle compagnie di telecomunicazioni partner a maggio 2024.

Lo strumento di SOStariffe.it, gratuito e semplice da utilizzare, ti aiuta a confrontare le numerose alternative Internet casa fibra e wireless a partire dalle tue abitudini di navigazione, possibilità di spesa e copertura di rete nel tuo comune di residenza.

Quanto costa avere Internet casa: le soluzioni fibra a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO 1 TIM Premium Base Fibra per già clienti mobile navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 22,90 €/mese

25,90 €/mese (prezzo listino) 2 Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate non incluse 22,90 €/mese

24,90 €/mese (prezzo listino)

Di seguito accendiamo i riflettori sulle offerte Internet casa fibra con il miglior rapporto qualità/prezzo selezionate dal comparatore di SOStariffe.it tra le proposte degli operatori di telefonia e Internet partner a maggio 2024.

Ricordiamo che, prima di sottoscrivere un’offerta Internet casa, è sempre consigliabile verificare la copertura di Rete nell’area di residenza, così da conoscere in anticipo le tecnologie disponibili e, quindi, la velocità massima di navigazione raggiungibile.

TIM Premium Base Fibra per già clienti mobile

Questa offerta è conveniente per coloro che abbiano già attivato o intendano attivare una SIM Mobile TIM da almeno 9,90 euro al mese. Infatti, a queste condizioni, la fibra ultraveloce a casa costa 22,90 euro al mese (anziché 25,90 euro per tutti gli altri clienti).

Ecco le caratteristiche della promozione:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH (Fiber-to-the-Home);

e 1 Gbps in upload su rete (Fiber-to-the-Home); chiamate a consumo: 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta;

contributo di attivazione già incluso (10 euro al mese per 24 mesi);

modem acquistabile a 5 euro al mese per 48 mesi.

I già clienti TIM possono anche attivare, a un prezzo speciale (24,90 euro al mese anziché 30,90 euro al mese), l’offerta Internet casa TIM WiFi Power Smart, che consente di navigare fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH e avere le chiamate illimitate per 24 mesi (ma solo con attivazione online dell’offerta). Al termine dei 24 mesi, l’opzione “Voce” avrà un costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Con questa promozione il Modem TIM Hub+ Executive è incluso nel prezzo dell’offerta (10 euro al mese per 24 mesi) e il contributo una tantum di attivazione è azzerato (anziché 39,90 euro) se sottoscrivi l’offerta online entro il 10 maggio 2024.

Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile

Anche Vodafone “premia” i già clienti mobile riducendo il canone della fibra casa, in promozione a 22,90 euro al mese anziché 24,90 euro al mese per i non clienti mobile. Di seguito le caratteristiche di Internet Unlimited per già clienti mobile:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; chiamate verso fissi e mobili nazionali non incluse;

modem gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

costo di attivazione pari a 39,90 euro una tantum. Tale costo si azzera se procedi con la sottoscrizione online dell’offerta.

Anche i nuovi clienti possono beneficiare di Internet Unlimited al costo di 24,90 euro al mese con attivazione online (anziché 27,90 euro al mese, come da prezzo di listino). In questo caso, ciò che cambia è il piano Voce che prevede le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse. Sottoscrivendo l’offerta di Internet Unlimited entro mercoledì 8 maggio 2024, si potrà beneficiare di un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Quanto costa avere Internet casa: le alternative FWA a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO 1 TIM WiFi Power FWA per già clienti Mobile navigazione fino a 100 Mbps in download

chiamate illimitate pagando 2 €/mese in più fino all’8/06/2024 19,90 €/mese

24,90 €/mese (prezzo listino) 2 WindTre Super Internet Casa FWA 5G navigazione fino a 300 Mbps in download

chiamate illimitate 23,99 €/mese

Ecco le due offerte Internet casa FWA selezionate dal comparatore di SOStariffe.it come le più competitive tra le proposte degli operatori di telefonia e Internet partner a maggio 2024.

TIM WiFi Power FWA

TIM WiFI Power FWA ha un prezzo scontato a 19,90 euro al mese per i già clienti TIM, mentre per i nuovi clienti il prezzo di listino è di 24,90 euro al mese. Questa offerta include:

navigazione con traffico dati illimitato e velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA;

e velocità fino a in download e 50 Mbps in upload su rete FWA; kit FWA in comodato d’uso gratuito (Indoor con modem autoinstallante o Outdoor con antenna esterna a seconda della copertura di rete);

chiamate a consumo : 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è possibile avere le chiamate illimitate incluse previo pagamento di 2 euro in più al mese (con attivazione entro l’8 giugno 2024);

previo pagamento di al mese (con attivazione entro l’8 giugno 2024); contributo di attivazione: 39,90 euro una tantum.

WindTre Super Internet Casa FWA 5G

Questa soluzione Internet casa FWA di WindTre, dal costo di 23,99 euro al mese per i già clienti WindTre, si caratterizza per:

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download su rete FWA;

su rete FWA; chiamate illimitate attraverso il WiFi Calling;

possibilità di attivare gratuitamente Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile;

ogni mese per 3 SIM mobile; Amazon Prime gratuito per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); modem Wi-Fi di ultima generazione per la navigazione da casa e Antenna 5G inclusi;

per la navigazione da casa e Antenna 5G inclusi; costo di attivazione azzerato con sottoscrizione online dell’offerta.

