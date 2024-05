Torna la promo flash per tutti i nuovi utenti che scelgono Vodafone per la connessione Internet casa : fino al prossimo 8 maggio, infatti, attivando Internet Unlimited , il piano di Vodafone per la fibra ottica (o la fibra mista rame), è possibile sfruttare un prezzo scontato oltre a un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

Scegliere Vodafone per la connessione Internet casa diventa ora più vantaggioso. L’offerta dell’operatore su cui puntare oggi è Internet Unlimited e include un prezzo scontato e un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Si tratta di una promozione accessibile sia tramite la fibra ottica FTTH che tramite la fibra mista rame FTTC o l’ADSL (in base alla copertura disponibile all’indirizzo di casa dell’utente).

Per attivare questa promozione vi basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito Vodafone, dove verificare la copertura, inserendo l’indirizzo di casa. L’offerta con Buono Amazon incluso sarà valida solo fino al prossimo 8 maggio ed è disponibile in esclusiva online, per tutti i nuovi clienti che attivano una linea fissa con l’operatore.

100 euro di Buono Amazon con Vodafone: come accedere all’offerta

I NUMERI DELL’OFFERTA VODAFONE 1. 100 euro di Buono Amazon in regalo per tutti i nuovi clienti 2. 24,90 euro al mese per il canone dell’abbonamento 3. 3 giorni di tempo per attivare l’offerta che scade l’8 maggio 2024.

La nuova promozione di Vodafone riguarda il piano Internet Unlimited. Quest’abbonamento per la connessione Internet di casa include:

la linea fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione a Internet senza limiti tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ancora tramite ADSL, fino a 20 Mega; la tecnologia utilizzata per la connessione sarà la migliore disponibile all’indirizzo dell’utente, al momento della verifica della copertura

Internet Unlimited è disponibile con un prezzo scontato di 24,90 euro al mese, anziché 27,90 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione iniziale di 19,95 euro una tantum oltre a un contributo di attivazione incluso nel canone di 5 euro al mese per 24 mesi (di fatto, tale contributo non si paga in quanto è, come detto, incluso nel canone e va pagato solo in caso di recesso anticipato).

Per tutti i nuovi clienti che richiedono Internet Unlimited entro il prossimo 8 maggio, inoltre, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Il buono in questione viene riconosciuto in automatico e viene inviato dall’operatore tramite e-mail, una volta che la linea fissa è stata attivata (i dettagli su modalità e tempistiche di erogazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore). Il Buono Amazon sarà poi utilizzabile per l’acquisto di qualsiasi prodotto disponibile sullo store di Amazon.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi, una volta raggiunto il sito di Vodafone, su Verifica la copertura.

Ricordiamo che è possibile mettere a confronto la promozione di Vodafone con tutte le altre promozioni proposte dagli operatori partner di SOStariffe.it consultando il comparatore per offerte Internet casa. Il confronto è gratuito e imparziale e consente di individuare l’offerta giusta, da attivare poi direttamente online, per la connessione Internet casa.