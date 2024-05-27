- Spusu 150 XL 5G con minuti illimitati e 150 GB in 5G a 7,98 €/mese per sempre
- L'offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/5/24
Le promozioni Spusu sono state rinnovate fino alla fine di maggio. Potete avere minuti illimitati e 150 GB in 5G a meno di 8 euro al mese. Scopri come attivare l'offerta
Le promozioni Spusu sono state ulteriormente prorogate fino alla fine del mese di maggio. Una delle migliori offerte di telefonia mobile dell’operatore low cost include minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a meno di 8 euro al mese. Spusu si conferma quindi tra i gestori più attenti alle nuove esigenze del mercato puntando su trasparenza e prezzi bassi.
|Le offerte di Spusu
|Costo mensile
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Spusu 1
|3,98 €/mese per sempre
|100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ e 2 GB di riserva
|Spusu 10
|4,98 €/mese per sempre
|1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ e 20 GB di riserva
|Spusu 100
|4,90 €/mese per sempre
|minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G+
|Spusu 150
|5,98 €/mese per sempre
|2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ e 300 GB di riserva
|Spusu 150 XL
|5,98 €/mese per sempre
|minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ e 300 GB di riserva
|Spusu 150 XL 5G
|7,89 €/mese per sempre
|minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G e 300 GB di riserva
|Spusu 150 5G
|7,98 €/mese per sempre
|2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 5G e 300 GB di riserva
|Spusu 200 XL
|primo mese a 4,98 €, poi 7,98 €/mese per sempre
|minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 4G+ e 400 GB di riserva
|Spusu 200
|9,98 €/mese per sempre
|2000 minuti e 500 SMS + 200 GB in 4G+ e 400 GB di riserva
Le promozioni Spusu sono tutte senza vincoli o costi nascosti. Se non siete soddisfatti si può quindi richiedere in qualsiasi momento il recesso dal piano senza costi aggiuntivi o penali. L’operatore low cost comunque vi permette di cambiare offerta una volta il mese senza il pagamento di un costo d’attivazione. Spusu poi non applica rimodulazioni per cui il prezzo è fisso per sempre, così come la composizione dell’offerta in termini di traffico voce e dati e servizi inclusi. Chi arriva da qualsiasi operatore può mantenere il proprio numero richiedendo la portabilità gratuita, che verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Con le offerte 5G di Spusu si può navigare alla massima velocità sulla rete di WindTre con una copertura superiore al 96% del territorio italiano. Potete navigare in 5G con tutti gli smartphone dei principali produttori da Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri. Entro la fine del 2024 il supporto verrà esteso anche ai prodotti di Google. In assenza di copertura 5G si può navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.
Le promozioni Spusu si distinguono poi per il servizio Riserva Dati, che permette di convertire minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e si può utilizzare a partire dal mese successivo quando si hanno finito i Giga. Si può accumulare traffico dati aggiuntivo entro il limite massimo imposto dall’offerta.
Ecco quindi tutte le promozioni Spusu disponibili a fine maggio:
Il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 4,90 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti.
Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.
Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.
Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.
Il prezzo è di 7,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.
Il primo mese costa 4,98 euro, poi si rinnova a 9,98 euro al mese per sempre.
Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.
Il contributo per l’attivazione delle promozioni Spusu è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Riceverete la scheda telefonica via corriere entro un massimo di tre giorni lavorativi. In alternativa l’operatore low cost permette di richiedere anche online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per il download vi basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal.
Per attivare l’offerta è necessario poi effettuare la video identificazione per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM. Altrimenti si può effettuare il riconoscimento con il corriere al momento del ritiro.
Spusu blocca in automatico la navigazione quando si esauriscono i Giga inclusi ma è possibile continuare a navigare con una tariffazione a consumo di 0,004 euro al MB (4 euro ogni GB). Se invece non avete credito sufficiente al momento del rinnovo, si attiva in automatico una tariffazione di 4 cent al minuto per le chiamate, SMS a 4 cent e navigazione a 0,004 euro al MB. Se invece avete consumato tutti i minuti inclusi, il prezzo per le telefonate diventa di 10 cent al minuto.
|Offerte convenienti
|Costo mensile
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Fastweb Mobile
|7,95 €/mese
|minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G
|Creami Extra WOW 150 di PosteMobile
|8,99 €/mese
|minuti illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps
|Giga 180 di Iliad
|9,99 €/mese per sempre
|minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G
Oltre alle promozioni Spusu ci sono poi tantissime altre offerte interessanti tra cui scegliere a maggio. Per confrontarle tra la loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo medio di consumi e trovare così la soluzione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.
Tra le più interessanti del mese potete attivare:
L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro e la spedizione è gratuita. In alternativa l’operatore consente di acquistare anche online un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerte potrete poi effettuare la verifica dell’identità non solo tramite video identificazione ma anche più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Alla tariffa potete anche aggiungere:
L’offerta di PosteMobile costa 8,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.
L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.
All’offerta potete anche aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Younited a tasso zero (salvo approvazione) con spedizione gratuita. Potete ad esempio acquistare iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio dispositivo di Apple per ottenere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro. Da poco si può avere anche Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 euro al mese per 24 rate pagando con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Fino all’11/6/24 per la versione da 128 GB o 256 GB il prezzo è lo stesso.
Attivando Giga 180 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete accesso a uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra dell’operatore low cost:
Il prezzo per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.
Attiva l’offerta fibra di Iliad »