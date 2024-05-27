Le promozioni Spusu sono state rinnovate fino alla fine di maggio. Potete avere minuti illimitati e 150 GB in 5G a meno di 8 euro al mese . Scopri come attivare l'offerta

Le promozioni Spusu sono state ulteriormente prorogate fino alla fine del mese di maggio. Una delle migliori offerte di telefonia mobile dell’operatore low cost include minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a meno di 8 euro al mese. Spusu si conferma quindi tra i gestori più attenti alle nuove esigenze del mercato puntando su trasparenza e prezzi bassi.

Promozioni Spusu: tutte le offerte di maggio 2024

Le offerte di Spusu Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 1 3,98 €/mese per sempre 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ e 2 GB di riserva Spusu 10 4,98 €/mese per sempre 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ e 20 GB di riserva Spusu 100 4,90 €/mese per sempre minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G+ Spusu 150 5,98 €/mese per sempre 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ e 300 GB di riserva Spusu 150 XL 5,98 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ e 300 GB di riserva Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G e 300 GB di riserva Spusu 150 5G 7,98 €/mese per sempre 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 5G e 300 GB di riserva Spusu 200 XL primo mese a 4,98 €, poi 7,98 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 4G+ e 400 GB di riserva Spusu 200 9,98 €/mese per sempre 2000 minuti e 500 SMS + 200 GB in 4G+ e 400 GB di riserva

Le promozioni Spusu sono tutte senza vincoli o costi nascosti. Se non siete soddisfatti si può quindi richiedere in qualsiasi momento il recesso dal piano senza costi aggiuntivi o penali. L’operatore low cost comunque vi permette di cambiare offerta una volta il mese senza il pagamento di un costo d’attivazione. Spusu poi non applica rimodulazioni per cui il prezzo è fisso per sempre, così come la composizione dell’offerta in termini di traffico voce e dati e servizi inclusi. Chi arriva da qualsiasi operatore può mantenere il proprio numero richiedendo la portabilità gratuita, che verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con le offerte 5G di Spusu si può navigare alla massima velocità sulla rete di WindTre con una copertura superiore al 96% del territorio italiano. Potete navigare in 5G con tutti gli smartphone dei principali produttori da Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri. Entro la fine del 2024 il supporto verrà esteso anche ai prodotti di Google. In assenza di copertura 5G si può navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Le promozioni Spusu si distinguono poi per il servizio Riserva Dati, che permette di convertire minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e si può utilizzare a partire dal mese successivo quando si hanno finito i Giga. Si può accumulare traffico dati aggiuntivo entro il limite massimo imposto dall’offerta.

Ecco quindi tutte le promozioni Spusu disponibili a fine maggio:

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps utilizzabile anche in roaming in Ue

fino a 300 Mbps utilizzabile anche in roaming in Ue 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 20 GB di riserva

5,27 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,90 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 5,18 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti.

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 150 5G

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 200 XL

minuti illimitati e 500 SMS

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 400 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese costa 4,98 euro, poi si rinnova a 9,98 euro al mese per sempre.

Spusu 200

2000 minuti e 500 SMS

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 400 GB di riserva

10,56 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.

Il contributo per l’attivazione delle promozioni Spusu è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Riceverete la scheda telefonica via corriere entro un massimo di tre giorni lavorativi. In alternativa l’operatore low cost permette di richiedere anche online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per il download vi basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal.

Per attivare l’offerta è necessario poi effettuare la video identificazione per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM. Altrimenti si può effettuare il riconoscimento con il corriere al momento del ritiro.

Spusu blocca in automatico la navigazione quando si esauriscono i Giga inclusi ma è possibile continuare a navigare con una tariffazione a consumo di 0,004 euro al MB (4 euro ogni GB). Se invece non avete credito sufficiente al momento del rinnovo, si attiva in automatico una tariffazione di 4 cent al minuto per le chiamate, SMS a 4 cent e navigazione a 0,004 euro al MB. Se invece avete consumato tutti i minuti inclusi, il prezzo per le telefonate diventa di 10 cent al minuto.

Altre offerte di telefonia m0bile convenienti a maggio 2024

Offerte convenienti Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Fastweb Mobile 7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Creami Extra WOW 150 di PosteMobile 8,99 €/mese minuti illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps Giga 180 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G

Oltre alle promozioni Spusu ci sono poi tantissime altre offerte interessanti tra cui scegliere a maggio. Per confrontarle tra la loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo medio di consumi e trovare così la soluzione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tra le più interessanti del mese potete attivare:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G (300 GB con smartphone a rate)

(300 GB con smartphone a rate) 11 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro e la spedizione è gratuita. In alternativa l’operatore consente di acquistare anche online un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerte potrete poi effettuare la verifica dell’identità non solo tramite video identificazione ma anche più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Alla tariffa potete anche aggiungere:

uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e ritiro in negozio. Ad esempio, potete avere iPhone 15 a partire da 39,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate . Aggiungendo un telefono a rate i Giga inclusi raddoppiano

con (salvo approvazione) e ritiro in negozio. Ad esempio, potete avere a partire da o a partire da . Aggiungendo un telefono a rate i un’offerta Luce di Fastweb Energia per avere fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 40 euro al mese con canone fisso e tutto incluso e bolletta digitale

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 9,51 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 8,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni

in oltre 3.000 Comuni 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

All’offerta potete anche aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Younited a tasso zero (salvo approvazione) con spedizione gratuita. Potete ad esempio acquistare iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio dispositivo di Apple per ottenere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro. Da poco si può avere anche Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 euro al mese per 24 rate pagando con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Fino all’11/6/24 per la versione da 128 GB o 256 GB il prezzo è lo stesso.

Attivando Giga 180 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete accesso a uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra dell’operatore low cost:

IliadBox

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

attivazione inclusa

Il prezzo per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

