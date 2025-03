Conto Tinaba arricchisce la propria offerta con la possibilità per i clienti di attivare le carte di credito American Express direttamente dall'app Tinaba. Scopri la novità e come trovare le offerte conto corrente più convenienti tra i partner di SOStariffe.it a maggio 2024.

Conto Tinaba più vantaggioso con un nuovo servizio. Infatti la piattaforma fintech 100% italiana, in collaborazione con Banca Profilo, ha siglato un accordo con American Express. La partnership raggiunta con la società globale di servizi e soluzioni di pagamento permette ai titolari di conto Tinaba l’accesso alla Carta Blu, Carta Oro o Carta Platino di American Express, ampliando così l’offerta con un ventaglio di servizi e benefici aggiuntivi. Per avere maggiori informazioni del conto Tinaba e aprirlo, vai al link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO TINABA »

Per scoprire maggiori dettagli sul conto Tinaba, puoi anche consultare il comparatore di SOStariffe.it. Con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it puoi trovare le offerte più convenienti tra le banche partner per un conto corrente a maggio 2024. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Conto Tinaba: come richiedere le carte American Express

Questo accordo fra Tinaba e American Express è frutto della volontà di rispondere alle nuove esigenze dei clienti. I titolari di conto Tinaba potranno fare richiesta della Carta American Express direttamente dall’app. Una sezione dedicata nell’app permette di effettuare la richiesta e, in seguito, collegare la carta al proprio conto in pochi click.

Con il supporto di American Express, spiega Andrea Cilio, chief marketing & business development di Tinaba e head of marketing & strategy digital di Banca Profilo, “avremo la possibilità di espandere le possibilità di pagamento con App e carta in Italia e nel mondo e al contempo offrire ai nostri clienti un’esperienza a 360 gradi puntando sempre di più sull’innovazione e sulla qualità“.

“Attraverso l’accordo con Banca Profilo, vogliamo continuare l’impegno a promuovere l’innovazione e la diffusione dei pagamenti digitali, collaborando per agevolare esperienze d’acquisto ad alto valore aggiunto”, afferma Andrea Testa, director, head of bank partnerships di American Express Italia.

Conto Tinaba: cosa prevede l’offerta a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Tinaba Start conto corrente online gratuito (senza canone e imposta di bollo)

(senza canone e imposta di bollo) carta prepagata circuito Mastercard (virtuale gratuita, versione fisica 7,99 €)

(virtuale gratuita, versione fisica 7,99 €) possibilità di richiedere una carta di credito American Express Blu, Oro o Platino con promozioni e sconti fino al 3/6/2024

con promozioni e sconti fino al 3/6/2024 prelievi di contanti gratuiti i primi 12 all’anno, poi 2€ per i prelievi successivi

4 bonifici gratuiti al mese, poi 0,49 €​

carta prepagata collegata ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica della carta prepagata 2 gratis/mese poi 0,99€

Con l’app Tinaba è possibile aprire il conto corrente a zero spese Tinaba Start, quindi senza nessun canone, né imposta di bollo, né costo di attivazione. Abbinata al conto, c’è la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard), la quale è senza costi di gestione per la versione virtuale, mentre la versione fisica ha un costo di 7,99 euro, con collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay. L’offerta conto Tinaba prevede:

primi 12 prelievi da ATM in UE gratuiti , poi 2 euro ;

; pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

4 bonifici gratuiti al mese, poi 0,49 euro;​

due ricariche mensili gratuite della carta prepagata, poi costo di 0,99 euro per importi inferiori a 20 euro;

codice PIN e servizio 3D Secure;

conto deposito svincolabile abbinato al conto Start con rendimento del 3% lordo per 3 mesi, oppure 4% lordo per 3 mesi con conto Tinaba Premium.

Il conto corrente di Tinaba è ricaricabile con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata o ricevendo denaro dai propri contatti. Questo include anche codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione, pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA e compravendita di criptovalute.

Sempre tramite l’app Tinaba è possibile richiedere una carta di credito American Express. In dettaglio:

Carta Blu , a canone gratuito, con 0,5% di cashback sugli acquisti in promozione fino al 3 giugno 2024 e plafond personalizzabile, con inclusa assicurazione infortuni da viaggio e rimborso acquisti;

, a canone gratuito, con 0,5% di cashback sugli acquisti in promozione fino al 3 giugno 2024 e plafond personalizzabile, con inclusa assicurazione infortuni da viaggio e rimborso acquisti; Carta Oro , a canone gratuito il primo anno solo con attivazione online, dal secondo anno 20 euro al mese (240 euro in totale all’anno). Fido mensile personalizzabile, con 250 euro di sconto in estratto conto entro il 3 giugno 2024. Inclusi voucher viaggio di 50 euro e assicurazione per inconvenienti e infortuni da viaggio e rimborso acquisti;

, a canone gratuito il primo anno solo con attivazione online, dal secondo anno 20 euro al mese (240 euro in totale all’anno). Fido mensile personalizzabile, con 250 euro di sconto in estratto conto entro il 3 giugno 2024. Inclusi voucher viaggio di 50 euro e assicurazione per inconvenienti e infortuni da viaggio e rimborso acquisti; Carta Platino, canone di 60 euro al mese, più 1 Carta Platino e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse, plafond personalizzabile. E ancora: in promozione fino al 3 giugno 2024 sconti in estratto conto di 400 euro, voucher viaggio di 150 euro e assicurazioni per inconvenienti e infortuni da viaggio e rimborso acquisti.

Per avere maggiori dettagli e informazioni sull’offerta proposta da Tinaba, vai al link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO TINABA START »

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.