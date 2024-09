Ecco il tuo guadagno con il fotovoltaico: il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha comunicato l’ammontare dei rimborsi in conguaglio e i pagamenti delle eccedenze per il servizio dello Scambio sul Posto . Tutte le novità e come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente a maggio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Se negli ultimi anni hai dotato la tua casa di un impianto fotovoltaico per accelerare la transizione green e spendere meno in bolletta, ora puoi sapere a quanto ammonta il tuo guadagno con il fotovoltaico per l’energia prodotta in eccesso e non immagazzinata.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha infatti pubblicato, nell’area Clienti del proprio portale, le fatture con il conguaglio e la liquidazione delle eccedenze per l’anno 2023 relative ai contratti di Scambio sul Posto (SSP), cioè il processo che consente di immettere nella rete di distribuzione dell’energia elettrica quella parte di elettricità prodotta da un impianto fotovoltaico e non consumata al momento della produzione o non conservata in un sistema di accumulo. Se hai immesso nella rete una quantità di energia elettrica superiore rispetto a quella che hai prelevato, il bilancio complessivo si chiuderà con un’eccedenza in tuo favore, che puoi richiedere ti sia liquidata dal GSE.

Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici ti consente di trovare il preventivo fotovoltaico con il miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli messi a disposizione dai partner a maggio 2024. Grazie a questo strumento gratuito e intuitivo, puoi avere una classifica personalizzata dei preventivi, sulla base di una serie di tuoi dati, come il luogo in cui intendi installare l’impianto, la tipologia dello stesso e il fabbisogno energetico della tua famiglia.

Clicca al link qui sotto per accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it e inserire le tue informazioni (senza alcun impegno all’acquisto):

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO FOTOVOLTAICO »

Guadagno con il fotovoltaico: ecco quanto paga il GSE nel 2023

GUADAGNO CON IL FOTOVOLTAICO: COSA SAPERE 1 Il GSE ha pubblicato le fatture relative ai rimborsi in conguaglio per il 2023 per lo Scambio sul Posto 2 Il pagamento ai proprietari di impianti fotovoltaici avverrà entro la metà di giugno 2024 3 Per verificare il proprio guadagno con il fotovoltaico basta collegarsi all’area personale del sito del GSE con le proprie credenziali SPID

Come anticipato poco sopra, il GSE procederà entro metà giugno 2024 al pagamento dei contributi in conguaglio e alla liquidazione delle eccedenze relative ai contratti di Scambio sul Posto dell’anno scorso. Intanto, nella tua area dedicata del sito del GSE (accessibile tramite SPID), puoi prendere visione delle fatture con l’ammontare degli importi, così da avere il polso del ritorno economico del tuo investimento.

Per tanti proprietari di un impianto fotovoltaico, questa comunicazione recentemente arrivata dal Gestore dei Servizi Energetici è un’importante cartina di tornasole per avere un primo riscontro dei benefici economici garantiti dai pannelli fotovoltaici e dall’immissione nella rete elettrica dell’elettricità non consumata.

Il 2022, del resto, è stato un anno record per l’installazione degli impianti fotovoltaici, anche sulla scia dell’ampio ventaglio di incentivi fiscali legati ai bonus edilizi. Di conseguenza, per tutte le famiglie che si siano dotate di un impianto fotovoltaico nel 2022, questo conguaglio del GSE relativo al 2023 è il primo dalla messa in posa stessa del dispositivo.

A questo proposito ricordiamo, che se hai installato un impianto fotovoltaico sfruttando il Superbonus 110% non potrai beneficiare delle agevolazioni dello Scambio sul Posto. Lo potrai, invece, fare se avrai fruito di una detrazione inferiore (al 50%).

Non va inoltre dimenticato che, con lo Scambio sul Posto, è installato un contatore di scambio che fa da tramite tra il contatore di produzione di energia e la rete nazionale di distribuzione. Quando non c’è autoconsumo e non si immagazzina l’elettricità generata dall’impianto, l’elettricità in eccesso è immessa nella rete di distribuzione nazionale. Il contatore di scambio tiene traccia del quantitativo di elettricità immesso e, nel caso di eccedenza, puoi chiedere che ti sia liquidata dal GSE.

Per prendere visione dell’ammontare del contributo in conguaglio e delle eccedenze relativi al 2023 basta:

raggiungere il sito del GSE (www.gse.it);

accedere alla tua area personale;

scegliere la sezione dedicata al servizio dello Scambio sul Posto;

cliccare su “Pagamenti e fatture”;

visualizzare il documento d’interesse.

cliccare sul pulsante “Cerca” e quindi “Visualizza”.