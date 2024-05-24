- Sky Wi-Fi è in sconto a 25,90 €/mese
- C'è anche l'offerta Sky WiFi + Sky TV e Sky Sport con prezzo scontato a 39,90 €/mese
È un buon momento per passare a Sky WiFi, attivando un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa. L'operatore, infatti, propone uno sconto sul canone per un anno oltre alla possibilità di puntare sull'offerta combinata con i pacchetti di Sky TV. Vediamo i dettagli completi.
Sky WiFi è in offerta e diventa, sempre di più, la soluzione giusta per attivare un abbonamento per la connessione Internet casa. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’abbonamento proposto da Sky è ora disponibile con un prezzo scontato per un anno. In alternativa, c’è anche l’offerta combinata che unisce Sky WiFi e Sky TV, con un costo complessivo ridotto. Tutte le promozioni sono attivabili direttamente online:
|3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA SKY WIFI
|1.
|Sky WiFi è disponibile a prezzo scontato per 12 mesi
|2.
|C’è anche l’offerta Sky WiFi + Sky TV con prezzo scontato per 18 mesi
|3.
|La promo termina il prossimo 30 maggio 2024
Per tutti i nuovi clienti, Sky WiFi mette a disposizione:
La promozione in questione è disponibile al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 29 euro una tantum. Per i già clienti Sky TV, invece, l’attivazione è gratuita, eliminando qualsiasi costo iniziale.
Da notare anche la possibilità di puntare su Sky WiFi + Sky TV. La promozione attuale è la seguente:
Il costo complessivo dell’abbonamento è di 39,90 euro al mese per 18 mesi, con attivazione di 19 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto, raggiungere il sito di Sky e completare la verifica della copertura della fibra ottica.
Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi selezionare l’offerta desiderata, andando a effettuare la verifica della copertura. La promozione in questione è valida fino al prossimo 30 maggio.
Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile valutare le offerte proposte dagli operatori partner, in modo da confrontare la promozione di Sky con tutte le principali opzioni disponibili oggi sul mercato.