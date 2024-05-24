Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Sky WiFi è in offerta e diventa, sempre di più, la soluzione giusta per attivare un abbonamento per la connessione Internet casa. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’abbonamento proposto da Sky è ora disponibile con un prezzo scontato per un anno. In alternativa, c’è anche l’offerta combinata che unisce Sky WiFi e Sky TV, con un costo complessivo ridotto. Tutte le promozioni sono attivabili direttamente online:

Scopri qui le offerte Sky WiFi »

Sky WiF è in offerta: ecco la promo di maggio 2024

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA SKY WIFI 1. Sky WiFi è disponibile a prezzo scontato per 12 mesi 2. C’è anche l’offerta Sky WiFi + Sky TV con prezzo scontato per 18 mesi 3. La promo termina il prossimo 30 maggio 2024

Per tutti i nuovi clienti, Sky WiFi mette a disposizione:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit

la linea telefonica fissa

il modem Sky WiFi Hub, incluso senza alcun costo aggiuntivo

La promozione in questione è disponibile al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 29 euro una tantum. Per i già clienti Sky TV, invece, l’attivazione è gratuita, eliminando qualsiasi costo iniziale.

Da notare anche la possibilità di puntare su Sky WiFi + Sky TV. La promozione attuale è la seguente:

Sky WiFi con modem Sky WiFi Hub incluso

Sky TV + Sky Sport con accesso a Sky Go

possibilità di aggiungere i pacchetti Sky Cinema (+10 euro al mese, con Paramount Plus incluso), Sky Calcio (+5 euro al mese) e Sky Kids (+5 euro al mese)

Il costo complessivo dell’abbonamento è di 39,90 euro al mese per 18 mesi, con attivazione di 19 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto, raggiungere il sito di Sky e completare la verifica della copertura della fibra ottica.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi selezionare l’offerta desiderata, andando a effettuare la verifica della copertura. La promozione in questione è valida fino al prossimo 30 maggio.

Attiva qui una delle offerte Sky WiFi »

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile valutare le offerte proposte dagli operatori partner, in modo da confrontare la promozione di Sky con tutte le principali opzioni disponibili oggi sul mercato.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?