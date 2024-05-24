Promo Sky WiFi: fibra ottica a prezzo scontato a maggio 2024

Internet Casa
di Matteo Testa

È un buon momento per passare a Sky WiFi, attivando un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa. L'operatore, infatti, propone uno sconto sul canone per un anno oltre alla possibilità di puntare sull'offerta combinata con i pacchetti di Sky TV. Vediamo i dettagli completi.

In 30 sec.
L'offerta nuova offerta Sky Wi-Fi di maggio 2024
  • Sky Wi-Fi è in sconto a 25,90 €/mese
  • C'è anche l'offerta Sky WiFi + Sky TV e Sky Sport con prezzo scontato a 39,90 €/mese
Promo Sky WiFi: fibra ottica a prezzo scontato a maggio 2024
Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Sky WiFi è in offerta e diventa, sempre di più, la soluzione giusta per attivare un abbonamento per la connessione Internet casa. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’abbonamento proposto da Sky è ora disponibile con un prezzo scontato per un anno. In alternativa, c’è anche l’offerta combinata che unisce Sky WiFi e Sky TV, con un costo complessivo ridotto. Tutte le promozioni sono attivabili direttamente online:

Scopri qui le offerte Sky WiFi »

Sky WiF è in offerta: ecco la promo di maggio 2024

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA SKY WIFI
1. Sky WiFi è disponibile a prezzo scontato per 12 mesi
2. C’è anche l’offerta Sky WiFi + Sky TV con prezzo scontato per 18 mesi
3. La promo termina il prossimo 30 maggio 2024

Per tutti i nuovi clienti, Sky WiFi mette a disposizione:

  • una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit
  • la linea telefonica fissa
  • il modem Sky WiFi Hub, incluso senza alcun costo aggiuntivo

La promozione in questione è disponibile al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 29 euro una tantum. Per i già clienti Sky TV, invece, l’attivazione è gratuita, eliminando qualsiasi costo iniziale.

Da notare anche la possibilità di puntare su Sky WiFi + Sky TV. La promozione attuale è la seguente:

  • Sky WiFi con modem Sky WiFi Hub incluso
  • Sky TV + Sky Sport con accesso a Sky Go
  • possibilità di aggiungere i pacchetti Sky Cinema (+10 euro al mese, con Paramount Plus incluso), Sky Calcio (+5 euro al mese) e Sky Kids (+5 euro al mese)

Il costo complessivo dell’abbonamento è di 39,90 euro al mese per 18 mesi, con attivazione di 19 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto, raggiungere il sito di Sky e completare la verifica della copertura della fibra ottica.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi selezionare l’offerta desiderata, andando a effettuare la verifica della copertura. La promozione in questione è valida fino al prossimo 30 maggio.

Attiva qui una delle offerte Sky WiFi »

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile valutare le offerte proposte dagli operatori partner, in modo da confrontare la promozione di Sky con tutte le principali opzioni disponibili oggi sul mercato.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
