Superbonus con obbligo di detrazioni fiscali in 10 anni e non in quattro anni. Così anche per gli sconti fiscali di Sismabonus e Bonus barriere architettoniche . Che cosa prevede l'emendamento del Governo che cambia la normativa e quali sono le novità per l'agevolazione, insieme a come trovare un preventivo fotovoltaico che faccia risparmiare a maggio 2024.

Obbligo di spalmare le detrazioni fiscali in 10 anni e non in 4 anni per le spese sostenute con il Superbonus. L’obbligo è retroattivo e si applica a tutti i lavori eseguiti a iniziare dal 1° gennaio 2024. È questo il pilastro portante dell’emendamento del Governo presentato al Senato sul decreto Superbonus.

Secondo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, questo adeguamento della normativa è necessario per provare a contenere la spesa pubblica. Il deficit dello Stato è infatti aumentato a causa dell’agevolazione sulla riqualificazione energetica degli immobili. L’allungamento del recupero fiscale a 10 anni riguarda anche i lavori del Sismabonus e del Bonus barriere architettoniche.

il luogo in cui intendi installare il dispositivo;

la tipologia del prodotto stesso;

il fabbisogno energetico della tua famiglia.

Superbonus: le novità di maggio 2024

La nuova normativa prevista dall’esecutivo Meloni stabilisce l’obbligo di detrarre in 10 anni, anziché in 4 anni, i costi sostenuti per gli interventi del Superbonus a partire dal 1° gennaio 2024. Le quote da recuperare nella dichiarazione dei redditi dovranno essere di pari importo ogni anno. La durata del rimborso sull’IRPEF di 10 anni (anziché in 5 anni) si applica anche ai lavori per il Sismabonus e il Bonus barriere architettoniche.

Nulla cambia invece per coloro che hanno scelto di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura. Potranno continuare a compensare i crediti del Superbonus in 4 anni e i crediti del Sismabonus e Bonus barriere architettoniche in 5 anni.

Le nuove norme riguardano anche le banche: dal 1° gennaio 2025 scatterà lo stop alla compensazione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con:

i contributi previdenziali e assistenziali;

i premi per le polizze contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

C’è poi da rimarcare che, superato l’esame del Senato, l’iter di conversione in legge del decreto Superbonus riprenderà il suo cammino alla Camera. La sua approvazione definitiva è prevista per fine maggio 2024.

Ricordiamo inoltre che, terminati i Superbonus 110% e 90%, dal 1° gennaio 2024 il Superbonus è sceso al 70%. La detrazione fiscale può essere sfruttata esclusivamente dai condomini o dagli edifici da due a quattro unità, posseduti da un unico proprietario. La sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2024. Nel 2025 il Superbonus scenderà al 65% e nel 2026 questa agevolazione terminerà del tutto.

Bonus edilizi: quali sono e come funzionano a maggio 2024

BONUS EDILIZI 2024 CHE COSA PREVEDONO NEL 2024 Superbonus Aliquota al 70% e riguarda esclusivamente i condomini o gli edifici da due a quattro unità, posseduti da un unico proprietario Ecobonus Detrazione fiscale al 50% o al 65% in base alla tipologia d’intervento per la riqualificazione energetica di casa Bonus barriere architettoniche Lavori ammessi alla detrazione fino al 75% per abbattimento delle barriere architettoniche Bonus ristrutturazione Agevolazione fiscale al 50% fino a un massimo di 96.000 € per interventi di ristrutturazione edilizia Bonus mobili Tetto massimo di spesa a 5.000 € su cui calcolare il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici green Bonus verde Detrazione fiscale del 36% per la sistemazione di aree verdi private fino a una spesa massima di 5.000 €

Oltre al Superbonus 70%, ci sono altri bonus edilizi attualmente in vigore in Italia per la riqualificazione degli immobili e per migliorarne l’efficienza energetica. Vediamo quali sono:

Ecobonus

Disponibile fino al 31 dicembre 2024, l’Ecobonus è la detrazione IRPEF e IRES con aliquota al 50% oppure al 65% (e fino al 75% per i condomini) per interventi di efficientamento energetico degli edifici. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Bonus barriere architettoniche

Il Bonus barriere architettoniche prevede uno sconto fiscale al 75% delle spese fino al 31 dicembre 2025 per interventi per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti. Nell’agevolazione rientrano solo i lavori per:

scale;

rampe;

ascensori;

servoscala;

piattaforme elevatrici.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali, può coprire un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Bonus ristrutturazione

Il Bonus ristrutturazione (o Bonus casa) consiste in una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare totale di spesa pari a 96.000 euro. Per ottenere tale aliquota, la spesa deve essere sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione sono di:

manutenzione straordinaria;

restauro e risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili

Il Bonus mobili è un rimborso sull’IRPEF sotto forma di detrazione e pari al 50% (fino a un massimo di 5.000 euro di spesa) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici green destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.

Bonus verde

Il Bonus verde è una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute (fino a un massimo di 5.000 euro) per i seguenti interventi:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

