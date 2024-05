La fine Tutela luce è all’orizzonte. Dal 1° luglio 2024 entra in funzione il Servizio a Tutele Graduali (STG). Ecco cos’è e come funziona questo regime transitorio in cui confluiranno i clienti domestici in uscita dalla Tutela e che non sceglieranno il Mercato Libero. Il rapporto ARERA sull’esito delle aste per l’individuazione dei fornitori dell’STG e un focus sulle top offerte luce tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it a maggio 2024.

Si avvicina la fine Tutela luce. Il 1° luglio 2024 scatta lo stop ai prezzi dell’energia elettrica fissati da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Questa scadenza lascerà di fronte a un bivio 4,5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili”, i quali avranno due opzioni: scegliere un’offerta luce del Mercato Libero oppure confluire nel Servizio a Tutele Graduali (STG), il regime provvisorio (durerà tre anni) che li accompagnerà nel definitivo passaggio alla libera concorrenza.

In vista della fine Tutela luce, il servizio STG è ora pronto a partire, come dimostra anche il rapporto ARERA appena inviato al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e alle commissioni parlamentari competenti. In questo documento, l’Autorità italiana dell’energia ripercorre i tratti salienti dell’STG e le principali tappe concorsuali che hanno permesso di individuare i fornitori incaricati di erogare l’elettricità in questo regime “cuscinetto”.

Fine Tutela luce: cos’è e come funziona il Servizio STG a maggio 2024

SERVIZIO STG: LE TUE DOMANDE SERVIZIO STG: LE NOSTRE RISPOSTE Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali? È il regime “cuscinetto” in cui confluiranno i clienti domestici non vulnerabili in uscita dalla Maggior Tutela che, al 30/6/2024, non avranno scelto un’offerta luce nel Mercato Libero Quando inizia il Servizio STG? Comincia il 1/7/2024 Quando finisce il Servizio STG? La sua scadenza è fissata il 31/3/2027 Chi eroga l’energia elettrica nel Servizio a Tutele Graduali? La fornitura di elettricità sarà garantita dai 7 fornitori (ciascuno nelle proprie aree di competenza) che hanno vinto le aste territoriali che si sono svolte a gennaio 2024 Una volta nel servizio STG, si può passare al Mercato Libero? Sì, si può uscire in qualsiasi momento dal servizio STG e attivare un’offerta nel Mercato Libero I clienti vulnerabili passeranno nel Servizio a Tutele Graduali? No, i clienti vulnerabili rimarranno in Maggior Tutela e poi confluiranno nel Servizio della Vulnerabilità

Come anticipato poco sopra, il Servizio a Tutele graduali (STG) è il servizio predisposto da ARERA per accompagnare le famiglie nel passaggio al Mercato Libero dell’energia elettrica dopo la fine Tutela luce. Al 1° luglio 2024 confluiranno in automatico (e gratuitamente) nel Servizio a Tutele Graduali tutti i clienti domestici “non vulnerabili” in uscita dalla Maggior Tutela e che, al 30 giugno 2024, non avranno ancora attivato un’offerta luce nel Mercato Libero.

A queste famiglie che sceglieranno di “non scegliere” un fornitore in libera concorrenza sarà garantita l’erogazione dell’elettricità tramite una compagnia energetica “d’ufficio”, selezionata nei mesi scorsi attraverso un meccanismo di aste pubbliche territoriali. Nessun timore, dunque, di un’interruzione di energia elettrica nel caso in cui non si passi al Mercato Libero. Le condizioni contrattuali del servizio STG riprenderanno quelle delle offerte “Placet”.

Ricordiamo che il regime “cuscinetto” STG durerà tre anni: la sua scadenza è fissata al 31 marzo 2027. Durante questo periodo, si potrà decidere in qualsiasi momento di uscire dall’STG e passare al Mercato Libero.

Infine, c’è da segnalare che il passaggio al Servizio a Tutele Graduali non riguarderà i clienti considerati “vulnerabili”: essi, dopo il 1° luglio 2024, rimarranno in Maggior Tutela finché non si attiverà automaticamente, gratuitamente e senza interruzione di fornitura il Servizio di Vulnerabilità.

Fine Tutela luce, ARERA: prezzi aste vantaggiosi per i consumatori

Come si legge nel rapporto ARERA, l’esito delle procedure concorsuali per l’aggiudicazione del servizio STG hanno mostrato chiaramente come “il modello d’asta prescelto per le procedure concorsuali in questione, sia risultato efficace al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori del mercato ed esiti concorrenziali nella misura in cui vi è stata una pluralità di partecipanti in grado di competere in tutte le aree territoriali”.

Infatti, per il servizio STG, l’Italia è stata divisa in 26 zone territoriali, ciascuna delle quali è stata assegnata a un operatore, con un’asta che si è tenuta il 10 gennaio 2024. Una ventina di operatori si sono sfidati presentando, in busta chiusa, offerte al ribasso per acquisire nuovi clienti. I vincitori delle aste sono 7:

Enel con 7 aree geografiche assegnate;

con 7 aree geografiche assegnate; Hera con 7 aree geografiche assegnate;

con 7 aree geografiche assegnate; Edison Energia con 4 aree geografiche assegnate;

con 4 aree geografiche assegnate; Illumia con 3 aree geografiche assegnate;

con 3 aree geografiche assegnate; A2A con 2 aree geografiche assegnate;

con 2 aree geografiche assegnate; Iren con 2 aree geografiche assegnate;

con 2 aree geografiche assegnate; Eon con1 area geografica assegnate.

Focalizzandosi, invece, sui prezzi “risultanti dalle procedure concorsuali, è emerso come i prezzi di aggiudicazione siano risultati vantaggiosi per i consumatori e si siano attestati ben al di sotto del valore attualmente pagato nell’ambito del servizio di maggior tutela (pari a 58 euro/POD/anno)”, si legge ancora nella relazione di ARERA. Infatti, i nuovi fornitori che erogheranno l’energia elettrica nel Servizio a Tutele Graduali sono stati scelti proprio sulla base delle condizioni economiche ritenute più convenienti per i clienti.

