Come anticipato nelle scorse settimane, in queste ore sono stati ufficializzati i risultati delle aste per la scelta dei fornitori a cui sarà assegnata la gestione del Servizio a Tutele Graduali , al via il prossimo luglio, subito dopo la fine del servizio di Maggior Tutela per i clienti domestici non vulnerabili. A gestire il nuovo servizio transitorio, che avrà durata massima di tre anni, saranno 7 operatori. Vediamo i dettagli.

Il prossimo 1° luglio 2024 prenderà il via il Servizio a Tutele Graduali: si tratta del regime transitorio valido per tutti i clienti domestici non vulnerabili che, alla fine del servizio di Maggior Tutela (in data 30 giugno 2024) non avranno scelto un fornitore del Mercato Libero e attivato una delle tante offerte luce disponibili.

A gestire il servizio saranno i fornitori scelti sulla base delle aste territoriali effettuate da Acquirente Unico (con un meccanismo di offerta unica, senza rilanci) lo scorso 10 gennaio 2024. In queste ore, sono stati annunciati ufficialmente i fornitori che, avendo vinto le aste, avranno il compito di gestire il nuovo Servizio a Tutele Graduali.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Pubblicato l’elenco dei fornitori del Servizio a Tutele Graduali

In tabella, qui di sotto, sono riepilogati i fornitori che si sono aggiudicati almeno una delle 26 aree territoriali tra cui sono stati suddivisi i clienti che entreranno nel Servizio a Tutele Graduali a partire dal prossimo mese di luglio, nel caso in cui non dovessero scegliere un fornitore del Mercato Libero. Il numero maggiore di lotti è stato assegnato ad Enel Energia e Hera Comm. Le due aziende hanno raggiunto quota 7 lotti assegnati (il massimo possibile come previsto dal regolamento) al termine delle aste. Ecco i dettagli completi.

FORNITORE AREE GESTITE Enel Energia Area Nord 1: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli Area Nord 2: Parma, Piacenza, Torino provincia Area Nord 5: Brescia, Milano comune Area Nord 9: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste Area Nord 10: Bolzano, Trento, Vicenza Area Nord 11: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona Hera Comm Area Nord 6: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara Area Nord 7: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia Area Nord 8: Bergamo, Sondrio, Udine Area Nord 12: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia Area Centro 1: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo Area Centro 3: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo Area Sud 4: Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo Edison Energia Area Sud 3: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena Area Sud 5: Bari, Frosinone, Latina Area Sud 8: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia Area Sud 9: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa Illumia Area Nord 3: Como, Torino comune, Varese Area Centro 2: Firenze, Roma provincia Area Sud 1: Napoli provincia, Nuoro, Sassari Iren Mercato Area Sud 6: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto Area Sud 7: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia A2A Energia Area Sud 2: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna Area Sud 10: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani EON Energia Area Nord 4: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona

Come sarà il Servizio a Tutele Graduali

Il Servizio a Tutele Graduali scatterà a inizio del prossimo mese di luglio 2024 e riguarderà i clienti domestici non vulnerabili che non avranno scelto un fornitore del Mercato Libero. (tale servizio è già partito per piccole imprese e micro imprese, per cui il servizio di Maggior Tutela è terminato da tempo). Secondo quanto rivelato da ARERA, tale servizio si caratterizzerà per condizioni contrattuali valide su base nazionale e, quindi, identiche per tutti i clienti coinvolti.

Le condizioni economiche definitive del STG, in ogni caso, saranno rivelate soltanto nel corso del mese di giugno, in prossimità della fine della Maggior Tutela. Le forniture in questo particolare regime transitorio, che avrà durata massima di 26 mesi a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024, saranno caratterizzate da una fatturazione bimestrale e dall’assenza di deposito cauzionale in caso di attivazione della domiciliazione bancaria (altrimenti è previsto un deposito di 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata). Le condizioni contrattuali del servizio riprenderanno quelle delle offerte PLACET.

Da notare che chi è ancora in Tutela può:

passare subito al Mercato Libero , scegliendo una delle offerte luce disponibili in questo momento

, scegliendo una delle offerte luce disponibili in questo momento continuare con il servizio di Tutela fino a fine giugno e poi passare al Servizio a Tutele Graduali

Chi resta in Tutela e passa al Servizio a Tutele Graduali sarà libero di passare gratuitamente e in qualsiasi momento al Mercato Libero.

Cosa succede ai clienti vulnerabili

Per i clienti domestici vulnerabili, a differenza di quanto detto in precedenza, non è prevista la partenza del Servizio a Tutele Graduali ma la Tutela continuerà, fino a nuove modifiche della normativa. Rientrano in questa categoria tutti i clienti domestici per cui vale almeno una di queste condizioni:

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)

versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni)

sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa

hanno un’età superiore ai 75 anni

Per vedersi riconosciuto lo status di cliente vulnerabile (qualora tale status non fosse già stato riconosciuto) bisogna contattare il Servizio Clienti dell’attuale forniture di Tutela e presentare il modulo di autocertificazione.

Offerte in evidenza Luce Sicura 682,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Edison Dynamic Luce 704,88 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 711,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente Vodafone down oggi 6 febbraio 2024: cosa si sa notizia successiva »