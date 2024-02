Vodafone down : segnalati disservizi in tutta Italia. La connessione Internet dell’operatore di telefonia mobile è caduta dalle 13 di oggi martedì 6 febbraio 2024 . Ma la compagnia di telecomunicazioni assicura che dalle 14,30 il problema sia stato risolto. Ecco che cosa è accaduto e le migliori offerte di telefonia mobile di febbraio 2024 su SOStariffe.it .

Vodafone down dalle 13 di oggi, martedì 6 febbraio 2024. Migliaia di utenti lungo tutta la Penisola hanno segnalato disservizi con Internet mobile dell’operatore di telefonia. Così come, in alcuni casi, assenza di segnale e servizio voce fuori uso. Malfunzionamento riscontrato anche dai clienti degli operatori virtuali – Ho. Mobile, PosteMobile e Lycamobile – che si appoggiano alla infrastruttura di rete di Vodafone.

Oltre che dagli utenti, anche il sito web specializzato DownDetector, con una panoramica in tempo reale dei problemi e delle interruzioni grazie alle segnalazioni e agli avvisi online, ha confermato i guai odierni della rete Vodafone.

Vodafone down: disservizio in tutta Italia del 6 febbraio 2024

VODAFONE DOWN: COSA SAPERE 1 Dalle 13 di oggi martedì 6 febbraio 2024 Vodafone è down in tutta Italia 2 Problemi anche per gli operatore virtuali Ho.Mobile, PosteMobile e Lycamobile 3 Vodafone assicura che il problema tecnico è stato risolto dopo 90 minuti circa

Martedì nero per i clienti Vodafone. La rete dell’operatore di telefonia mobile ha registrato un down. Dalle 13 del 6 febbraio 2024 e fino a metà pomeriggio è stato impossibile navigare in Internet per gli utenti dell’operatore. Disservizi segnalati anche per i clienti degli operatori virtuali (i cosiddetti MVNO) che si appoggiano all’infrastruttura di telecomunicazioni di Vodafone Italia per erogare il servizio.

Non si sa ancora che cosa sia esattamente successo alla rete Internet di Vodafone. Che tipo di inconveniente tecnico sia capitato. Il risultato, però, è stato un pomeriggio di passione per i clienti del secondo operatore di telefonia mobile in Italia per quota di mercato.

Consultando le statistiche del sito internet DownDetector, dalle 13 del 6 febbraio 2024 c’è stato un picco di segnalazioni. In 45 minuti sono state nel complesso 8.187. Comunicazioni e avvisi per:

uno stop di Internet mobile;

un blackout del servizio voce;

una totale mancanza di segnale.

Disguidi e disfunzioni rilevati e resi noto a più riprese dagli utenti da Torino a Palermo, passando per Firenze, Roma, Napoli, Bari. Insomma, da nord a sud dello Stivale, per i clienti Vodafone è stata un’odissea.

Ma l’assistenza clienti dell’operatore conferma che i problemi ci sono stati, ma che sono stati risolti nel più breve tempo possibile. Spiega che il lavoro dei tecnici, dalle 14,30 (sempre del 6 febbraio 2024) ha fatto in modo che Internet mobile, così come Whatsapp e il servizio “chiamate”, siano ripresi a funzionare correttamente e regolarmente. Vodafone comunica “di essere prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”. L’azienda si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. Inoltre, consiglia agli utenti di spegnere e accendere il proprio smartphone per verificare che la connessione sia attiva.

Come trovare le migliori offerte mobile a Febbraio 2024

Mentre Vodafone è al lavoro per risolvere i problemi sulla rete Internet, i consumatori che vogliano avere una panoramica delle migliori offerte telefonia mobile a febbraio 2024 possono fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Scopri le migliori offerte telefonia mobile »

Grazie a questo strumento digitale e gratuito, è possibile setacciare le offerte telefonia mobile proposte dai gestori telefonia e Internet in questo avvio d’anno, confrontarle tra loro in base ad alcuni parametri e trovare così quella più vantaggiosa sulla base delle proprie esigenze di spesa e stili di navigazione.

Tra i parametri che è possibile impostare nel tool di SOStariffe.it per affinare la ricerca indirizzandola alle soluzioni maggiormente “cucite” sulle proprie esigenze ci sono le preferenze sulla dotazione di Giga che si intenda avere a disposizione, la tipologia di chiamate (a consumo o illimitate), l’opzione della navigazione in 5G e quella relativa alla portabilità o meno del proprio numero di cellulare.

Una volta scelta la tariffa telefonia mobile più in linea con le proprie necessità, è possibile attivare l’offerta direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, da cui si sarà poi re-indirizzati verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

